«Не существует медицинского термина “задыхаюсь”»

На прошлой неделе минздрав Челябинской области рекомендовал руководителям больниц на время пандемии коронавируса передать ряд вызовов со скорой в поликлиники и «неотложку». В связи с этим скорая помощь более не выезжает на вызовы к пациентам с болями в груди, отравлениями, затруднениями с дыханием, тахикардией, тремором, рвотой и подозрениями на ковид.

Новые рекомендации регионального минздрава противоречат профильному приказу федерального министерства № 388н, согласно которому порядок оказания скорой медицинской помощи в России, в том числе специализированной, строго регламентирован. Скорую помощь в России обязаны оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и иных состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Короче говоря,

рекомендации челябинского минздрава могут быть квалифицированы как самоуправство.

В частности, экстренная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неотложная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, обострении «хроники» без угрозы жизни.

Разница существенная — по закону скорая помощь обязана приехать в течение 20 минут. Неотложная может быть оказана в течение двух часов.

Согласно приказу Минздрава, поводами для вызова скорой помощи являются:

нарушения сознания, представляющие угрозу жизни (скорая в Челябинской области больше не ездит на обмороки),

нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни (о том, как именно задыхается человек, совсем насмерть или еще может пожить, в Челябинской области теперь определяет диспетчер по телефону).

«Не существует такого медицинского термина «задыхаюсь». Если человек звонит в скорую с такой жалобой, то она наравне с другими ситуациями будет разбираться», — пояснили в региональном минздраве.

Еще более существенна разница между машинами скорой помощи, оснащенными реанимационными наборами, и терапевтом, у которого может не быть ни знаний, ни подготовки, ни оборудования для оказания такой помощи.

За работу с ковидными больными терапевтам и врачам районных поликлиник не платят стимулирующие выплаты, потому что официально они не работают в «красной» зоне с ковидными больными.

А поскольку скорая больше не выезжает к пациентам с подозрением на COVID-19, эта миссия теперь ложится на плечи терапевтов. Без доплат.

Между тем в уральских городах-миллионниках число вызовов скорой на сегодняшний день достигает 8000 в сутки (в сравнении с 1000 звонков в «доковидные» времена). В Челябинской области, сообщает региональный минздрав, этот показатель сегодня составляет более 2000 звонков.

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / ТАСС

Скорая зашивается

В Челябинске в ожидании скорой помощи умер инвалид (62 года). У него была сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и диабет второго типа. Мужчина заразился коронавирусом в отделении кардиологии горбольницы № 8. Его выписали домой 28 сентября с температурой. Через несколько дней, 3 октября,

мужчина умер, не дождавшись скорой помощи для перевозки на КТ. Родные говорят, что ждали скорую два дня.

Депздрав подтвердил заражение пациента ковидом в больнице, а для госпитализации в инфекционное отделение, считают чиновники, не было оснований.

Еще одна челябинская история. В конце августа в очереди в больницу умерла женщина. Скорую ждать не стали, муж сам привез больную на КТ после недели лечения от ковида. Направление на томографию женщине не давали, в госпитализации без направления скорой отказывали. После ее смерти мужа обследовали на КТ, которая показала 90% поражения легких. Мужчина скончался в реанимации Магнитогорска через три дня.

«Скорая теперь не приезжает при болях в груди. А это очень серьезный симптом, мне при таких болях диагностировали предынфарктное состояние. Если бы не своевременная помощь медиков, меня могло уже не быть», — сказала «Новой газете» жительница Челябинска Анна Кириченко.

«Скорые не справляются, а две неотложки на район справятся? Уже третий день жду неотложную помощь, врача — четвертый. Ни того, ни другого нет. Лечусь тем, что в интернете нашла. Кашель все сильнее и сильнее, голова раскалывается на части», — рассказала челябинка Елена Смыченко.

Решение челябинского Минздрава было принято из-за увеличенной нагрузки на бригады скорой помощи.

«Большинство пациентов или не знают, или не помнят о том, что врача можно вызвать на дом в случаях, не представляющих угрозы для жизни и здоровья. Скорая помощь — это экстренная служба, которая оказывает помощь в случае угрозы жизни. Случаи отравлений или болей в животе к таковым не относятся», — прокомментировала пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

О недостаточной оснащенности каретами скорой помощи челябинский областной минздрав не заявлял. Между тем СМИ сообщают о переговорах региональных властей с агрегатором «Яндекс-такси»: машины сервиса предполагается использовать для доставки на компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус.

Таксистов обещают обеспечить средствами защиты. Оплата работы — за счет средств благотворителей.

«У нас все плохо. Обстановка очень напряженная. Бригад не хватает. На вызовы мы по-прежнему ездим, но через длительный период. Сейчас перевозим на КТ только тяжелых ковидных пациентов, остальные пациенты с коронавирусом обращаются в поликлинику. Бывают ситуации, что человек нас не дожидается, обращается к участковому терапевту. В моей практике максимальное время ожидания скорой составило 16 часов 34 минуты. Смертельные случаи бывают, но очень редко. Мы не летаем на вертолетах, не всегда успеваем», — сказал «Новой газете» врач скорой медицинской помощи Советского района Челябинска Евгений Развин.

Сейчас он на больничном — предположительно, ОРВИ. Мазок на коронавирус взяли только на пятые сутки.

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Опрошенные «Новой» работники скорой помощи в Челябинске не увидели разницы в работе до и после рекомендаций минздрава о перераспределении вызовов. В первую очередь они говорят о большой проблеме с медперсоналом, не хватает врачей и фельдшеров. Многие сейчас уволились — не выдержали темп работы.

«Нагрузка колоссальная, с ног падаем от усталости. Ты приходишь со смены, делаешь гигиенические процедуры и просто падаешь спать. На следующий день в голове туман», — говорят работники скорой.

Если день на скорой обходится без очереди на ожидание КТ, которое может занять 3-4 часа, в сутки бригада ездит в среднем на 20 вызовов.

Всего на город с населением 1 миллион 200 тысяч человек приходится 80 машин скорой помощи.

По подсчетам медиков, в Челябинске не хватает как минимум 40 машин (по нормативам в городе должна работать одна линейная бригада на 100 тысяч человек).

«Если бы не отчаянные фельдшеры-одиночки, то работать было бы вообще некому. Не все выдерживают такой экстрим. Зачастую фельдшеры вечером работают, днем учатся, получают высшее образование и становятся докторами. Это не заочное образование, медик не может себе его позволить», — замечает Евгений Развин.

«Рекомендации челябинского минздрава неправомерны с правовой точки зрения. Фельдшер и сестра, принимающие медицинские вызовы, не могут однозначно определить, есть ли угроза жизни пациента, — пояснил «Новой» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. — Терапевт и участковые в принципе не способны нести весь объем обязанностей, на них просто переложили нагрузку и при этом не назначили доплаты за ковид. Все это отражает печальное состояние системы здравоохранения, которая оказалась не готова ко второй волне коронавирусной инфекции».