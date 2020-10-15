Свобода, равенство, братва

Участники митинга в Бишкеке. Фото: РИА Новости

Конституция Кыргызстана предполагает только один шестилетний президентский срок для главы государства. Но Сооронбай Жээнбеков не продержался и столько. Ровно через три года после даты своего избрания 15 октября 2020 года Жээнбеков ушел в отставку, постаравшись подвести черту под третьей кыргызской революцией. Протесты, переросшие в погромы и захват административных зданий, начались 5 октября; революционная волна вынесла на поверхность бывшего председателя парламента по судебно-правовым вопросам Садыра Жапарова. За один день он превратился из отбывающего 11 лет заключения осужденного в премьер-министра и тут же заявил, что Жээнбеков должен покинуть свой пост. А чтобы тому было понятнее, сторонники Жапарова вновь и вновь начали выходить на улицы. В таких условиях у Жээнбекова не было никаких шансов.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам», — заявил Жээнбеков в своем прощальном заявлении.

С точки зрения сторонников нового премьера Жапарова это — разгромная победа. Но уходить с бишкекских площадей они пока не торопятся: теперь их цель — уход в отставку всего парламента. Технически самому Жапарову это не очень необходимо: по конституции, после ухода президента его обязанности исполняет спикер парламента, но он заблаговременно ушел со своего поста, так что все бразды управления страной теперь у Жапарова (хотя формально парламент пока с этим не согласен и намерен отдать президентские полномочия кому-то у себя).

Но Жогорку Кенеш (так называется парламент) — слишком неудобный сообщник нового премьера. Первые четыре дня Садыр Жапаров был самоназначенным премьером, а его конкурентов били камнями по голове прямо на тех же площадях. 10 октября парламент наконец-то смог собраться в количестве, необходимом для кворума, — но так говорят лишь сторонники нового премьера. Вице-спикер парламента Аида Касымалиева официально заявила, что нужного количества депутатов для голосования не было, а тем, кто пытался уйти с заседания, соратник Жапарова депутат Урмут Самаев говорил: «придете и проголосуете, а кто будет против — к тем придем домой разбираться».

Почувствовав силу и обретя легитимные полномочия, Садыр Жапаров быстро перешел к жанру ультиматумов. «По моему мнению, мы должны вернуться к первой договоренности, когда он говорил, что вернет все в правовое русло и потом подаст в отставку. Это не мое требование, это требование народа. Президент говорил, что в течение трех дней подаст в отставку. Мы говорили народу: он уйдет, расходитесь. Но уже прошло 10 дней. Других путей нет», — заявил он 14 октября. В ответ Жээнбеков вновь поставил перед парламентом вопрос о легитимности Жапарова — и парламент, наученный предыдущим заседанием, снова утвердил нового премьера.

Сооронбай Жээнбеков. Фото: РИА Новости

Отставка Жээнбекова, по данным «Новой», сильно разочаровала Кремль. За несколько дней до ухода президента в Бишкек летал российский вице-премьер Дмитрий Козак, он пытался посадить стороны за стол переговоров.

Но выбранный революцией премьер хотя и публично заявил о том, что Москва остается «самым стратегическим партнером», особых симпатий к предложениям Козака не высказал (по некоторым данным, предлагалась и некая «помощь» в погашении протеста). Тогда Москва просто остановила финансовую помощь Кыргызстану: по сведениям РБК, в прошлом году Россия безвозмездно выделила Бишкеку $30 млн, а в 2018 году списала все долги, которые копились с 2005 года и составляли $700 млн. Теперь инвестиций не будет еще какое-то время: Кремль пока не хочет иметь дел с Садыром Жапаровым — по крайней мере, до новых президентских выборов, которые, по закону, должны пройти через три месяца.

Дело даже не в том, что Москва сделала ставку на Сооронбая Жээнбекова: в конце сентября на встрече двух президентов в Сочи Владимир Путин вообще назвал Жээнбекова «Шариманом Шариповичем», что говорит многое об уровне внимания на регионе. Просто новый и.о. президента Садыр Жапаров — слишком неоднозначная фигура даже для Кремля. Ставший известным после первой — «тюльпановой» — революции 2005 года, Жапаров какое-то время был советником Курманбека Бакиева, а после его свержения засветился в межнациональном конфликте в Оше летом 2010 года (тогда погибло около 900 человек). Сам он утверждает, что помогал предотвращать столкновения, но его оппоненты уверены, что он выступал на стороне кыргызских националистов.

Жапаров был дважды осужден: за попытку захвата Белого дома в 2012 году (1,5 года тюрьмы, позже был оправдан) и за попытку захвата в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013-м (долго скрывался на Кипре, позже был задержан и осужден на 11,5 года). Все его умения теперь пригодились в политической борьбе, а тюремный бэкграунд может помочь и дальше. В стране ключевым политическим игроком являются преступные группировки (в первую очередь, контрабандисты и рэкетиры), большая их часть, по словам противников нового премьера, уже поддержала его кампанию ресурсами и людьми на площадях. Сам Жапаров говорит о том, что криминал будет искоренен, а политических преследований он не планирует. Но история новейшего Кыргызстана показывает, что почти наверняка преследования будут: чаще всего это единственный способ самому удержаться у власти.