«Эпидемия» становится пандемией

Справка «Новой» «Эпидемия» (на Netflix переназвана в To The Lake) — сериал, основанный на книге Яны Вагнер «Вонгозеро». Остросоциальная драма о смертоносном вирусе на фоне апокалиптических событий во многом предсказала нынешний пандемический коллапс. Неизвестный вирус постепенно выкашивает население. Деньги уже ничего не стоят, власть уже не имеет значения. Еда и бензин — ресурсы, за которые все борются.

У «Эпидемии» — длинный шлейф международных побед, ставших вкладом в его нынешнюю популярность. Киноверсия многосерийного фильма была участником конкурса ММКФ. Это первый российский проект, представленный на международном фестивале CanneSeries во Франции. Показ на платформе ТНТ Premier (холдинг «Газпроммедиа») вызвал колоссальный зрительский интерес. Внимание аудитории было еще больше разогрето скандалом, когда демонстрация была прервана, а потом возобновлена с комментарием диктора.

После разразившегося скандала пятую и шестую серии показали в одной связке. В пятой — сохранили авторскую версию: силовики расстреливают местных жителей из-за распространяющегося вируса и последовавших за этим беспорядков, сгоняют людей в автобусы. В ответ на зачистку района зажигается пламя народного мятежа. Шестая серия начиналась с пролога, вмонтированного в фильм, в котором сообщалось, что «власть в стране пытаются захватить незаконные вооруженные формирования».

И вот сериал начинает вторую, еще более успешную жизнь.

12 октября «Эпидемия» вышла на телеканале ТВ-3.

А 7 октября сериал стартовал на Netflix (права приобретены в рамках особого каталога Netflix Original, в который входят такие проекты, как «Карточный домик», «Очень странные дела», «Оранжевый — хит сезона»).

Кадр из сериала

Стивен Кинг в твиттере для «чертовски хорошего русского сериала» не жалел похвал: «…Представьте себе спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными русскими убийцами… Отлично снято. В некоторых сценах все вверх ногами. Почему? Понятия не имею».

В 59 странах «Эпидемия» попала в топ-10 самых популярных шоу на сервисе.

В мировом топе, по версии flixpatrol.com (агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира), на 11 октября она — на третьем месте. Первую строчку в списке самых популярных шоу занимают «Призраки усадьбы Блай» — второй сезон хоррор-антологии Майка Флэнагана. Вторую — «Эмили в Париже» — американский комедийный сериал, созданный под руководством продюсера фильма «Секс в большом городе» Даррена Старра.

Разумеется, прежде всего Netflix заинтересовался российским шоу из-за его убедительной прогностичности. Кроме того, сериал о «здешнем апокалипсисе» хорошо сделан и изобретательно снят (у Павла Костомарова серьезный опыт операторской работы), сочетает универсальные проблемы (семейные, социальные) с оригинальностью, которую обеспечивает экзотическое место действия.

А что сейчас экзотичнее сегодняшней России?

Продюсеры понимают, что главное — не столько попасть в список Netflix, сколько не потеряться там под руинами оригинальных шоу и продукции со всего мира.

Кадр из сериала

«Эпидемия» компанией Netflix Originals будет дублироваться и показываться на разных языках, в разных странах.

До этого под брендом Netflix Originals выходил наш сериал «Лучше, чем люди» (стоимость сделки — 1 млн долларов), но его успех был более скромен.

Сейчас идет работа над созданием второго сезона прогремевшего на весь мир сериала. Это будет оригинальная история. Неизвестно, придумают ли врачи в нем вакцину от мстительного вируса, но продюсеры обещают, что сценарий отразит многое из происходящего сегодня, а героев ждет долгое путешествие — возможно как компенсация нашего затянувшегося карантинного сидения по домам.