«Конец света — всего лишь декорация»
Когда в Китае из-за вируса начали закрывать целые города, многие вспомнили про сериал «Эпидемия». Комментарии создателей
Фото: EPA
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
«Эпидемия» Павла Костомарова, рассказывающий о неизвестном смертоносном вирусе, поразившем Россию, стал одним из заметных событий прошлого года. Он оказался первым российским проектом, представленным на международном фестивале CanneSeries во Франции, участвовал в конкурсе ММКФ на равных с игровыми фильмами. И наконец, его показ на платформе ТНТ Premier вызвал колоссальный зрительский интерес. Внимание аудитории было еще больше разогрето и скандалом, когда показ был прерван, а потом возобновлен с комментарием диктора.
В комментарии силовики, расстреливающие население зараженных районов, были переименованы в «представителей незаконных вооруженных формирований».
Кажется, такое внимание к антиутопии вызвано не только качеством профессии — режиссерской, сценарной, актерской, операторской — но и актуальностью истории. Более того, ее прогностичностью. Все, что с такой подробностью нам показали — и действие самого вируса (зараженные воздушно-капельным путем, выхаркивают легкие, их глаза заливает кровь — они слепнут и в конце концов погибают), и реакция властей, и трения социальных групп — слишком похоже на правду. Казалось, правду вероятного будущего.
Мы попросили авторов сериала прокомментировать параллели между фантастикой и реальностью.
— Для меня сценарий нашего фильма – не фантастика, я ждал его осуществления в реальности, о чем говорил во всех интервью, связанных с выходом фильма. Удивлен лишь тем, что это случилось так быстро.
Дело в том, что книга Яны Вагнер, ставшая основой нашего фильма, вдохновлена событиями 2011 года. Тогда случилась вспышка инфекционной пневмонии. И нынешний вирус, по сообщениям в прессе, тоже похож на вспышку атипичной пневмонии, и тоже пришел из Азии.
Готовясь к сценарию, я прочитал бесчисленное число статей, книг, журналистских расследований. Все они предрекали подобную катастрофу в ближайшие годы.
И, на мой взгляд, подобные события намного опасней и ближе к нам, чем глобальное потепление, которого так боятся. Ведь человечество привыкло к антибиотикам, созданным более полувека назад, они перестают действовать. Зато вирус мутирует, и часто мы перед ним беззащитны.
Думаю, если бы эпидемия началась в России, и мы к ней не были бы готовы, то события еще больше бы напоминали наш сериал. Сейчас плотность населения, особенно в городах много выше, чем в средневековье. Тогда от чумы мог вымереть целый город, а до следующего – когда доберешься. Выше и мобильность людей. Сегодня вирус распространяется со скоростью авиаперелета.
— Я абсолютно уверена, что сценарий, который я описала в романе, фантастический, и в реальности произойти не может, так что запасаться консервами, топливом и выезжать в карельскую тайгу не стоит. Это не значит, что к новостям из Китая следует относиться легко, вовсе нет. Но конца света точно не будет. А если будет, то по иной причине.
Ну и, конечно, я хочу, чтобы внимание к моему роману привлекала не текущая новостная повестка, не паника и уж тем более не желание вычитать там руководство к действию. В моей книге конец света - всего лишь декорация, метафора, в первую очередь — это история о людях, и я надеюсь, читать ее будет интересно именно поэтому.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.