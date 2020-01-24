«Конец света — всего лишь декорация»

«Эпидемия» Павла Костомарова, рассказывающий о неизвестном смертоносном вирусе, поразившем Россию, стал одним из заметных событий прошлого года. Он оказался первым российским проектом, представленным на международном фестивале CanneSeries во Франции, участвовал в конкурсе ММКФ на равных с игровыми фильмами. И наконец, его показ на платформе ТНТ Premier вызвал колоссальный зрительский интерес. Внимание аудитории было еще больше разогрето и скандалом, когда показ был прерван, а потом возобновлен с комментарием диктора.

В комментарии силовики, расстреливающие население зараженных районов, были переименованы в «представителей незаконных вооруженных формирований».

Кажется, такое внимание к антиутопии вызвано не только качеством профессии — режиссерской, сценарной, актерской, операторской — но и актуальностью истории. Более того, ее прогностичностью. Все, что с такой подробностью нам показали — и действие самого вируса (зараженные воздушно-капельным путем, выхаркивают легкие, их глаза заливает кровь — они слепнут и в конце концов погибают), и реакция властей, и трения социальных групп — слишком похоже на правду. Казалось, правду вероятного будущего.

Мы попросили авторов сериала прокомментировать параллели между фантастикой и реальностью.

Роман Кантор Автор сценария сериала «Эпидемия»

— Для меня сценарий нашего фильма – не фантастика, я ждал его осуществления в реальности, о чем говорил во всех интервью, связанных с выходом фильма. Удивлен лишь тем, что это случилось так быстро.

Дело в том, что книга Яны Вагнер, ставшая основой нашего фильма, вдохновлена событиями 2011 года. Тогда случилась вспышка инфекционной пневмонии. И нынешний вирус, по сообщениям в прессе, тоже похож на вспышку атипичной пневмонии, и тоже пришел из Азии.

Готовясь к сценарию, я прочитал бесчисленное число статей, книг, журналистских расследований. Все они предрекали подобную катастрофу в ближайшие годы.

И, на мой взгляд, подобные события намного опасней и ближе к нам, чем глобальное потепление, которого так боятся. Ведь человечество привыкло к антибиотикам, созданным более полувека назад, они перестают действовать. Зато вирус мутирует, и часто мы перед ним беззащитны.

Думаю, если бы эпидемия началась в России, и мы к ней не были бы готовы, то события еще больше бы напоминали наш сериал. Сейчас плотность населения, особенно в городах много выше, чем в средневековье. Тогда от чумы мог вымереть целый город, а до следующего – когда доберешься. Выше и мобильность людей. Сегодня вирус распространяется со скоростью авиаперелета.

Яна Вагнер Автор романа «Вонгозеро»

— Я абсолютно уверена, что сценарий, который я описала в романе, фантастический, и в реальности произойти не может, так что запасаться консервами, топливом и выезжать в карельскую тайгу не стоит. Это не значит, что к новостям из Китая следует относиться легко, вовсе нет. Но конца света точно не будет. А если будет, то по иной причине.

Ну и, конечно, я хочу, чтобы внимание к моему роману привлекала не текущая новостная повестка, не паника и уж тем более не желание вычитать там руководство к действию. В моей книге конец света - всего лишь декорация, метафора, в первую очередь — это история о людях, и я надеюсь, читать ее будет интересно именно поэтому.