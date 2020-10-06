«Главная цель — не только убить меня, но и нагнать ужас на оппозицию»

Политик Алексей Навальный, который более месяца находился в берлинской клинике «Шарите», в первый раз после отравления веществом из группы «Новичок» дал большое видеоинтервью, где отвечал на вопросы Юрия Дудя. До этого политик пообщался с журналистами немецкого «Шпигеля». Навальный и его жена Юлия за более чем два часа рассказали, что происходило после отравления, как ощущают себя человек в коме и его близкие, какие галлюцинации он видел и кто, по его мнению, стоит за всей несостоявшейся спецоперацией.

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Дементоры из «Гарри Поттера»

20 августа Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву: пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому.

«Ощущение «я сейчас умру» — накатывает и накатывает», — описал Навальный состояние, в котором он находился на борту самолета перед потерей сознания.

Сейчас, после выхода из комы и выписки из клиники «Шарите» (куда его смогли доставить лишь после долгих уговоров), он проходит курс реабилитации и живет в гостинице с семьей. Как до этого Навальный рассказывал «Шпигелю», он уже гуляет в парке, может подниматься на пятый этаж и даже пытается жонглировать вместе с терапевтом.

В интервью Дудю Навальный сравнил пережитые в самолете ощущения с описанием воздействия дементоров из книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (дементоры — черные слепые существа, которые питаются светлыми, радостными эмоциями человека):

«Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит», — такое описание Навальный нашел для своих ощущений. После того, как он попытался прийти в себя, единственное, что ему было под силу сделать — лечь под ноги бортпроводнику «с твердым намерением умирать».

Последнее, что помнит Навальный, — звуки голосов «мужчина, не отключайтесь!».

После инцидента с Навальным очевидцы распространили в сети видео, где слышно, как он кричит якобы «от боли». По словам Алексея, боли он не помнит: «Видимо, мне начало что-то чудиться в этот момент, но мне вообще не было больно. Это хуже, чем больно».

Галлюцинации как в Пелевине или «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе»

Для оценки степени нарушения сознания и комы используется Шкала комы Глазго. Эта шкала состоит из трех тестов, оценивающих реакцию открывания глаз, речевые и двигательные реакции. Минимальное количество баллов по этой шкале — три. Навальный находился именно в такой — самой глубокой — коме.

«Самое страшное было увидеть Алексея. В коме. У него еще были судороги», — признается жена политика Юлия Навальная. Она заявила, что уже тогда поняла — Алексея необходимо забрать из больницы в Омске, потому что там «правду не скажут».

«Ты просто спишь в полной отключке, но это не похоже на сон, — рассказывает политик. Я испытал полусмерть, кому, а потом — самое худшее — галлюцинации адские, как в Пелевине или в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе».

Одна из галлюцинаций, которую видел Навальный (по его словам, они казались ему даже более реальными, чем сама беседа с Юрием Дудем), — это видение, будто бы к нему пришла его жена с Леонидом Волковым. Волков сообщил политику, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине, а затем представил Навальному японского профессора, собирающего «сделать ему новые руки и новую спину». «Это было, видимо, в тот момент, когда я еще спал или сидел с открытым ртом и не узнавал людей. Наверное, в своей голове я вел с ними увлекательные диалоги», — шутит Навальный.

Свое восстановление политик сравнил с лестницей, по которой необходимо подниматься все выше и выше.

«Если тебе повезет и есть хорошие врачи, то ты докарабкаешься до ситуации 100% восстановления. Если не повезет — останешься в ситуации, когда ты сидишь с открытым ртом на стуле».

Жена Навального Юлия рассказывает, что даже в самые сложные минуты семье удавалось сохранять надежду и не терять чувство юмора: «Наконец-то, Алексей, ты летишь на частном самолете, — рассказывает одну из шуток Юлия. — Ведь он так много расследовал именно про частные самолеты».

«Однажды в больнице «Шарите» я стала показывать ему видео «переговоров» Майка и Ника — Польши с Германией, — вспоминает Юлия. — И в какой-то момент он начал смеяться. Тогда я поняла, что, наверное, мы еще поборемся».

Алексей Навальный, Юлия Навальная и Юрий Дудь. Скриншот

«Либо я помру, либо превращусь в овощ, либо выйдут следы»

Навальный уверен: его отравили либо сотрудники ФСБ, либо сотрудники СВР лично по указанию президента России Владимира Путина.

«Убийцы, которые используют «Новичок», — специально натренированные люди. Это еще одно косвенное доказательство, что это был приказ Кремля», — отметил он.

По его словам, это была тщательно спланированная операция, и рассчитано все было довольно точно: «Очевидно, была задача не выпускать меня как можно дольше (из больницы в Омске. — Ред.) Либо я помру, либо превращусь в овощ, либо выйдут следы».

Версию о том, что политика отравили соратники Навального, он «теоретически» не исключает, но «практически» — абсолютно отвергает.

Среди тех, кто собирал улики в томской гостинице, была начальник отдела расследований ФБК Мария Певчих. Навальный отметил, что она никогда не была секретным сотрудником ФБК и что все журналисты-расследователи знали ее много лет.

«У нас есть специальный протокол — никто никогда не заходит ко мне в номер (в гостинице. — Ред.). […] Этого (пребывание Навального и Певчих в одном номере. — Ред.) быть совершенно не могло».

Ранее прокремлевские СМИ обвиняли Певчих в «причастности к отравлению Навального». Об этом сообщало издание «Правда.ру», RT, «РИА ФАН», «Царьград», Putin News и даже пресс-служба «кремлевского повара» Евгения Пригожина. Навальный же уверил: у него нет никаких сомнений насчет Певчих.

По словам Навального, никто перед взятием улик не предполагал, что в гостинице будут найдены следы «Новичка»: «На всякий случай они все перефасовали и попытались все вывезти так, чтобы у них это просто не отняли. Но тогда этому никто не предавал значения, это скорее была формальная штука». Версию о том, что отец Певчих имеет отношение к химической лаборатории, Навальный назвал «выдумкой».

«Где видеозаписи в омской гостинице? Почему нет уголовного дела? Почему врачи в Омске вели себя настолько странно? Теоретически, конечно, невозможно исключить, что злодеи завербовали кого-то, взяли его в заложники. Теоретически это возможно, практически я это исключаю, потому что я знаю их много лет. Кроме того, мы знаем, как в России совершались политические убийства», — заявил Навальный.

Правительство ФРГ заявляло, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.

«Мы стали жертвами собственного успеха»

На выборах в сентябре этого года в Томске и в Новосибирске главы местных штабов Навального Ксения Фадеева и Сергей Бойко прошли в местные региональные собрания. «Единая Россия» утратила контроль за местными парламентами и в других городах России — например, в Тамбове, в других городах количество представителей партии значительно сократилось. Это стало возможным благодаря стратегии Навального «Умное голосование», с помощью которого избиратель мог получить рекомендацию, какого оппозиционного кандидата поддержать для максимально эффективного консолидированного голосования в своем округе.

«Последние два года вся наша система находится под беспрецедентным давлением, — говорит Навальный. — Несмотря на это, мы выжили и стали сильнее. В каком-то смысле мы стали жертвами собственного успеха — нас мочили, мы выживали, но мало того, мы использовали давление в свою пользу».

Он назвал вопрос «выживаемости» «Единой России» и большинства «Единой России» вопросом «личной путинской власти» и его денег.

Политик выразил мнение, что быть оппозиционером в России, особенно в регионах, «реально страшно»: «Может быть, главная цель была не убить меня — а нагнать ужас на этих людей. Как я понимаю, что в каком-то смысле этой цели они достигли».

Несмотря на все давление, Навальный всегда был твердо уверен, что в Россию он возвратится. В том же уверена и жена Юлия. Однако она попросила его выздороветь до конца, ведь если он возвратится в Россию недолеченным, «возможно, второй раз его уже не получится спасти»: «Мне кажется, он меня услышал», — заключила Юлия.