Фото: Матвей Парамошин/ «Гринпис»

Утро 5 октября началось с заявлений губернатора Камчатского края: власти изучают причины загрязнения Тихого океана, на берегу которого несколько дней назад серферы обнаружили сотни трупов осьминогов, крабов, морских ежей и других обитателей подводного мира. По словам главы пострадавшего региона Владимира Солодова, сейчас в правительстве рассматривают три версии случившегося.

Среди них — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, сейсмическая активность и «поведение водорослей», которые во время шторма вынесло на береговую линию.

Ближе к вечеру гипотезу о естественных причинах катастрофы поддержал и глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. «После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется — очень часто бывает в районе японских островов», — рассказал министр, сославшись на ученых.

А вот к идее о техногенном характере произошедшего федеральный чиновник отнесся скептически: по его словам, химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке, Росприроднадзор не нашел. «Там есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительные совсем, маленькие», — признал он, отметив, что, несмотря на это, его ведомство совместно с Генпрокуратурой продолжает проверять промышленные предприятия, расположенные неподалеку, — чтобы «окончательно исключить версию с разливом нефти».

Как заявил «Новой» представитель Гринписа Владимир Чупров, заявление Кобылкина было корректным, так как нужно еще дождаться расширенных результатов анализов. Пробы, взятые близ Халактырского пляжа, в Большой и Малой Лагерных бухтах, все еще изучают исследователи из московских центров токсикологии, химии и биологии.

Кстати, масштабной катастрофой загрязнение Тихого океана Кобылкин признавать отказался, отметив, что «ни один человек не погиб», а серферы, первыми сообщившие о загрязнении воды, получили лишь ожоги роговицы глаз, которые лечатся «каплями и растворами».

Тем временем активисты Гринписа находят новые загрязнения вдоль полуострова. Они отправились на юг от Петропавловска-Камчатского, побывали в Вилючинском, Безымянной и бухте Спасения. Там они вновь увидели трупы осьминогов, разбросанные по акватории клочки желтоватой пены, а еще — объемные пятна неизвестного происхождения. По их словам, одно из таких зловещих пятен движется на юг полуострова. Экологи бьют тревогу: в той стороне расположен Южно-камчатский заказник — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Гринпис обещает предоставить свои результаты анализов проб воды из Тихого океана через пару дней.

Темная история

Вскоре после первых сообщений о загрязнении активисты Гринписа опубликовали снимки со спутника. На кадрах видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. У притока этого водоема находится Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов. Впрочем, сами экологи подчеркивают, что это пока предположение.

Желтоватая пена в одной из бухт. Фото: Матвей Парамошин/ «Гринпис»

«Это точно не нефтепродукты. Факт в том, что неизвестное нам пока вещество образует пленку. На космических снимках нет четкой картинки, доказательств того, откуда все вытекло, тоже нет.

Любая зацепка сейчас всех будоражит, наши снимки разошлись, но это не свидетельства», — считает руководитель климатического проекта Гринписа в России Василий Яблоков.

На полигон жаловались и раньше: еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. Бывший в то время вице-губернатором Владимир Рыбак утверждал, что полигон устроили не в том месте — «совершенно не пригодном для таких дел». По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Уже тогда он представлял реальную угрозу для экологии полуострова: один из представителей компании, занимавшейся мониторингом окружающей среды в районе захоронения, рассказал агентству «Регнум», что тяжелые металлы и пестициды проникают в подземные воды и после оказываются «ниже по родникам от места захоронения».

Клочки пены. Фото: Елена Романова /«Гринпис»

Пропавшие страницы

Происходящим в опасном месте заинтересовалось и правительство Камчатского края. На своем сайте представители региональной власти даже разместили отчет о мониторинге ситуации на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов. Но вот незадача: сегодня «Новая» обнаружила, что часть материалов оттуда пропала. Согласно оглавлению, на страницах 20–21 должна размещаться информация о содержании металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона ядохимикатов в сравнении с нормами СанПина. Ее там нет.

Редакция направила запрос в минприроды Камчатки с требованием опубликовать скрытые данные и попросила ответить на вопрос: есть ли соответствие между превышением предельно допустимой концентрации металлов на Козельском полигоне и пробами, взятыми в Авачинской бухте, где заметили первых умерших животных?

В ожидании ответа «Новая» также направила свои вопросы главе Росприроднадзора Светлане Радиновой. Мы попросили ее сообщить, какие меры ее ведомство принимает для установления причин и ликвидации последствий катастрофы на Камчатке.

Уже после отправки письма выяснилось, что чиновница все-таки решила лично ознакомиться с ситуацией в Авачинской бухте и завтра улетает на Камчатку — спустя пять дней после первого сообщения о катастрофе.