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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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«Конечно, это не нефтепродукты»

Камчатская катастрофа: что известно «Новой»

Через сутки после катастрофы. Фото: Александр Петров, для «Новой»

Общество1 021

1 021
 

Самая главная проблема там сейчас — в недостоверности всех сведений, что официальных, что наоборот. Официальным по понятным причинам никто не верит, неофициальные источники часто истерят. Так, например, говорили о десятках погибших морских млекопитающих, но по факту есть фотография только одного тюленя. Остальное — беспозвоночные, в том числе, осьминог Дофлера.

Осьминог Дофлера

Мы приводим информацию, подтвержденную из двух не связанных между собой и прекрасно знакомых редакции источников, которых пока не можем назвать.

Завтрашним утренним рейсом из Петропавловска в Москву полетят пробы воды для независимой экспертизы.

Пробы сегодня взяли серферы. Говорят, сегодня вода значительно чище, но через 3 часа всех опять начались проблемы с глазами.

Дайверы говорят, что сильно сократилось количество морских ежей, прямо видно глазами, что их очень мало. Погибли актинии. Обесцветился риф. Но крабы есть.

По одной из версий, причиной катастрофы могли стать ядохимикаты. Захоронение находится у подножья вулкана Козельский. Ему 40 лет. Там система озер и болот, и до океана недалеко.

Но главное:

это, конечно, не нефтепродукты: нет характерного запаха и нет пленки ни на воде, ни на береговой полосе.

что узнала «Новая»

Эксперт: характер катастрофы на Камчатке говорит о связи с военными. Минобороны отвергает

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Теги:
дикая природа, химикаты, водные ресурсы, загрязнение, катастрофа, экология, камчатка, петропавловск-камчатский

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