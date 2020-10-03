Берег океана стал кладбищем

На Камчатке, в прибрежных водах Тихого океана, а также в бухтах рядом с Петропавловском обнаружили высокую концентрацию нефтепродуктов. Причина происходящего пока не ясна, но океанская вода, судя по всему, сегодня небезопасна. Местные жители постят в социальных сетях снимки мертвой рыбы и морских животных, выброшенных на берег.

Первыми тревогу забили сёрферы, разбившие лагерь на Халактырском пляже (так называется участок побережья Авачинского залива Тихого океана, примерно в 20 километрах от Петропавловска). Пляж с черным вулканическим песком очень живописен, это одно из излюбленных мест отдыха туристов и местных жителей.

Посты о том, что с океаном происходит что-то странное, появились на неделе. Очевидцы писали, что вода стала вязкой, горькой и грязной.

После погружения у сёрферов краснели и опухали глаза, некоторые из них даже обращались в больницу, где им ставили диагноз «ожог роговицы».

«Белая пленка перед глазами, дикое желание увлажнить их. По ощущениям — соль выжгла напрочь слизистую, ибо ночью чувствовал, как глаза намертво прилипают к векам, моргать приходилось через силу. Длилось данное «удовольствие» в течение полутора суток», — поделился своей историей один из сёрферов.

На тревожные сигналы отреагировали камчатские власти. Специалисты Росгидромета и краевого минприроды взяли пробы воды. Выяснилось, что показатели содержания фенола превышены примерно в 2,5 раза; нефтепродуктов — в 3,6 раза.

Погибший гигантский осьминог на Халактырском пляже. Фото очевидцев экокатастрофы

Губернатор Владимир Солодов порекомендовал камчатцам воздержаться от поездок на Халактырский пляж. Так как ситуация, по его мнению, «может представлять опасность для жизни».

Однако вскоре выяснилось, что опасность может представлять не только пляж, но и береговая линия бухт Большая и Малая Лагерная, расположенных рядом с Петропавловском. Там находили мертвых морских ежей и других обитателей океана.

«Как по кладбищу идешь», — описал происходящее автор одного из выложенных в соцсети видеороликов.

Криминалист фотографирует труп животного на пляже, с которого уже частично убрали погибших морских обитателей. Фото: РИА Новости

В бухтах также были взяты пробы воды. Результаты исследований власти обещают представить 5 октября. Но, по предварительным данным, там тоже есть превышения допустимых значений по фенолу и другим веществам.

Для установления причин загрязнения в правительстве Камчатки сформировали рабочую группу. Проверку инициировала и прокуратура. Однако информации о случившемся от специалистов — немного, поэтому версии происшествия выдвигать сложно. Понятно одно — воздействие было техногенным. Врио краевого министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков заявил о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Масштабы бедствия пока достоверно не ясны. Кумарьков рассказал журналисту «Новой газеты», что выезжал сегодня на Халактырский пляж и «не увидел там ничего, отклоняющегося от стандартной картины».

«Берег чистый, цвет морской воды обычный, постороннего запаха не заметил. Сотрудники МЧС обследовали пляж на всем его протяжении и также не зафиксировали ничего необычного», — пояснил врио министра.

Между тем

в российском отделении «Гринпис» считают, что на Камчатке произошло крупное химическое загрязнение неизвестным веществом.

Криминалисты убирают трупы животных с пляжа. Фото: РИА Новости

«Если это настолько масштабно, что не рассеивается штормом, а распространяется дальше по побережью, это может нанести серьезный ущерб уникальным экосистемам», — полагает руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков.

Экологи потребовали от властей разобраться в ситуации и принять оперативные меры по ликвидации источника загрязнения и его последствий.

Кстати, в минувшем июне на Камчатке уже случалось подобное экологическое бедствие. Тогда огромное пятно мазута прибило к берегу бухты Крашенинникова.

Петропавловск-Камчатский