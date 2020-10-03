Эксперт: характер катастрофы на Камчатке говорит о связи с военными

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов, где недавно жители обнаружили сотни погибших морских животных, может быть связана с военными, в частности, с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота. Об этом «Новой газете» рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Там действительно очень страшная произошла авария. Очевидно, это не слив с какого-то судна (бывает, что с судна разольют нефтепродукты — это совершенно не то), потому что характер этой проблемы глубинный — на большую глубину поражены морские звезды, морские гребешки, крабы — вся фауна, которая находится на глубине. Это серьезный выброс», — говорит эксперт.

При этом власти не хотят говорить или по каким-то причинам не могут говорить, что и откуда произошло, «что в совокупности с первым и со вторым говорит о том, что проблема эта связана с военными», — заключил Савельев.

Вулкан Козельский на Камчатке, где был построен крупный полигон для химотходов. В 2010 году власти отчитались, что он будет законсервирован.

Он напомнил, что совсем недавно под Норильском произошла утечка топлива из резервуара ТЭЦ-3, после чего Росрыболовство насчитало ущерб 40 млрд рублей рыбе: «Это небольшая речушка и небольшое озеро, которое вообще не относится к водоемам промышленного рыболовства.

Поэтому здесь на Камчатке ущерб водным биоресурсам гораздо мощнее и больше 40 млрд, потому что это океан, где ведется промышленный промысел рыбы, которая потом попадает нам на прилавки».

Сколько точно попало в воду экспертно невозможно определить, говорит Савельев, так как никто не говорит, кто отвественен за катастрофу, которая продолжается уже неделю.

ОБНОВЛЕНО 12:35 В штабе Тихоокеанского флота уверили, что не причастны к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке.

Министерство природы Камчатского края опубликовало в инстаграме видео «чистого» Халактырского пляжа: «Утром инспектора природного парка „Налычево“ посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано», — заявили в ведомстве. Однако пользователи соцсети обратили внимание, что, судя по полосам на песке, пляж прямо перед снимком убрали.

Как рассказал «Новой» камчатский экоактивист Алексей Петров, который сегодня был на халактырском побережье Тихого океана, запаха нефтепродуктов в воздухе действительно нет, нет и нефтяных пятен, однако вода у побережья желтого цвета. Это может свидетельствовать о разливе химикатов, считает он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей и гостей Камчатки воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Правительство края сообщало, что в районе Халактырского пляжа было выявлено превышение допустимой концентрации фенола в два раза и нефтепродуктов — в четыре раза и что гибель морских животных зафиксирована в бухте Бабья и в Большой и Малой Лагерных бухтах. По словам властей, это произошло из-за сброса нефтепродуктов с проходящих судов.