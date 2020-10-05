Вода изменила цвет, видим пену

Акватория Халактырского пляжа Камчатки. Фото: Фото: Елена Романова / «Гринпис»

«Никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет», — таково заключение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина по факту гибели морских животных в акватории Халактырского пляжа на Камчатке. В этот же день российская команда «Гринпис» исследовала бухту Спасения и соседние бухты протяженного Халактырского пляжа. Экологи смогли задокументировать загрязнение.

«Мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

Фото: Матвей Парамошин / «Гринпис»