Меньше возможностей за прежние деньги

Петр Саруханов / «Новая»

Вторая волна коронавируса все-таки началась: цифры растут, Израиль уже вернулся к режиму полного локдауна, во многих европейских странах частично возвращают меры, отмененные весной.

При этом возобновили свою работу университеты, которые весной, в большинстве своем, были вынуждены опробовать переход на полностью дистанционное обучение. Во многих вузах отмечают: учить удаленно можно, но не всегда и не всему — нет возможности делать групповые проекты, какие-то форматы (например, работа в лабораториях) вообще непереносимы в интернет. Теряется качество — а надо учесть, что высшее образование часто стоит немалых денег.

Рассказываем, как начинается новый семестр в европейских вузах на примере нескольких университетов, входящих в двадцатку лучших в регионе.

Оксфордский университет

Оксфорд — один из старейших университетов в мире, стабильно занимающий первую строчку в разных рейтингах европейских вузов Европы.

Стоимость обучения в Оксфорде сильно зависит от направления. Для студентов из Великобритании и ЕС она варьируется от 3,5 до 94 тысяч фунтов в год, для иностранных студентов — от 9 до 94 тысяч. Самые дорогие направления — бизнес-администрирование, право, международные отношения, экономика и финансы, международный бизнес, клиническая эмбриология. Со следующего года к студентам из ЕС будет применяться та же ставка, что и к студентам-иностранцам.

Осенний семестр в Оксфорде начнется 11 октября — практически в обычном режиме. Единственное отличие — повышенные меры безопасности: ношение масок, обязательное внутри всех зданий, организация учебных мероприятий так, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию, санитайзеры во всех помещениях. Некоторые вопросы будут решаться технологически: так, ради социальной дистанции сократится число посадочных мест в библиотеках — проверить наличие свободных мест и забронировать себе одно на определенное время можно будет с помощью специального приложения. Кроме того, 20 августа в Оксфорде открылась своя лаборатория, где можно сдать анализ на коронавирус. С момента открытия в лаборатории было сделано 829 тестов — у 20 человек подтвердили наличие вируса.

Фото: EPA

Уже открыта большая часть парков и музеев, расположенных на территории Оксфорда. Студенческие клубы и спортивный центр пока закрыты.

«Администрация подтверждает свою приверженность сохранению очного образования, если оно может быть предоставлено, минимизируя риски», — говорится в разделе сайта, посвященном коронавирусу.

При этом подчеркивается, что университет должен следовать государственным требованиям в сфере борьбы с вирусом, а также может измениться эпидемиологическая ситуация внутри вуза. В этом случае могут быть предприняты различные меры, в частности: обучение частично или полностью может перейти в режим онлайн, может быть изменен режим посещения отдельных локаций — например, лабораторий или библиотек, может измениться расписание — часть занятий могут перенести на вечерние часы и выходные, преподавание отдельных предметов может измениться по формату. Также могут быть ограничены или отменены учебные или рабочие поездки за рубеж. При этом любые изменения в учебном плане, связанные с эпидемией коронавируса, не предполагают скидок или каких-то возмещений расходов. Администрация обещает, что предоставление грантов тоже никак не изменится из-за эпидемии.

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

14 сентября в Швейцарской высшей технической школе Цюриха начался осенний семестр. По данным администрации вуза, в этом году количество студентов выросло на 7,4% — несмотря на пандемию. Число иностранных студентов при этом снизилось незначительно: с 14,5% до 13,3%. Конечно, среди поступивших на первый курс — учащиеся исключительно из европейских стран. Прием абитуриентов из всех остальных стран в Швейцарскую высшую техническую школу в этом семестре закрыт.

Согласно нескольким рейтингам, школа в Цюрихе — лучший вуз Швейцарии, а также лучший вуз Европы в области технических наук. Самые крупные учебные направления — механическая инженерия, информационные технологии, архитектура, медицина и технологии, физика. Стоимость обучения на степень бакалавра или магистра — 730 швейцарских франков в семестр, на степень доктора — 1500 франков в семестр.

Большой раздел сайта университета сейчас посвящен новым правилам обучения в связи с пандемией. Главные правила таковы:

Все аудитории могут быть заполнены не более чем на 50% от обычной заполняемости, в аудиториях соблюдается социальная дистанция в полтора метра.

Лекции, рассчитанные более чем на 100 человек, проходят исключительно в режиме онлайн. Остальные лекции проходят в обычном режиме и в большинстве случаев дублируются онлайн.

Студенты первого курса распределены по группам в 25 человек на ближайший семестр. Участвовать в любых практических занятиях, занятиях спортом, коллективных проектах можно только со студентами из своей группы.

Ношение масок обязательно во всех помещениях университета, за исключением занятий спортом, малочисленных групповых собраний, приемов пищи.

Фото: EPA-EFE

«Мы выработали гибридную форму, которая сочетает элементы очного и онлайн-обучения, — говорит представитель университета Лео Херрманн. — Некоторые курсы невозможно преподавать без физического присутствия — например, практическая лабораторная работа по химии или физике. Семинары на основе лекций по математике или физике проводятся в небольших группах, при этом всегда доступна онлайн-трансляция. В случае с лекциями, особенно рассчитанными на большое число слушателей, мы не можем разместить всех студентов, поскольку вместимость аудиторий не предполагает соблюдение социальной дистанции. В этом случае мы используем гибридную модель: часть студентов присутствует на лекции, остальные студенты смотрят ее онлайн».

По словам Лео Херрманна, вуз будет стремиться сохранить очное обучение, обеспечивая при этом «максимально возможный уровень безопасности», но сейчас сложно предсказать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Если что, к переходу в онлайн администрация тоже готова — правда, пока неизвестно, изменится ли при этом стоимость обучения.

«Благодаря хорошей имеющейся технической инфраструктуре, обучение более 20 тысяч студентов может продолжаться онлайн практически без потерь, — говорит Лео Херрманн. — Мы пережили этот переход в течение недели в марте, и весной 95% занятий от обычного расписания проходили онлайн».

Университет Осло

Университет Осло — крупнейший и старейший университет в Норвегии. Здесь предложено обучение по 79 бесплатным направлениям. Осенний семестр начался 10 августа — студенты, в соответствии с рекомендациями правительства Норвегии, вернулись к очному обучению. Перед началом обучения все студенты и преподаватели должны были ознакомиться с 15-минутным роликом, рассказывающим о новых правилах, и подтвердить письмом, что они его посмотрели.

Главное правило — соблюдение социальной дистанции в один метр, ношение масок при этом не является обязательным. Еще один элемент безопасности — санитайзеры и салфетки в библиотеках, лекционных залах и других помещениях, используемых большим количеством людей, чтобы каждый студент или преподаватель мог обработать свой стол антисептиком после себя.

Фото: PA Images\TASS

«Мы стараемся найти баланс между очным обучением и обучением онлайн», — говорит Ханна Экели, руководитель департамента по студенческим вопросам. Так, большинство занятий, лекций и мероприятий проходят вживую — там, где численность участников не превышает 200 человек. При этом лекции, которые ведут преподаватели, попадающие в группы риска по возрасту или из-за наличия хронических заболеваний, остаются в цифровом формате. То же самое касается студентов из группы риска: им рекомендовано продолжить обучение из дома — в каждом случае будет выработан индивидуальный план работы. Практические групповые занятия, которые проходят в тесном контакте (например, работа в лаборатории), рекомендовано проводить в небольших группах. Кроме того, преподавателям рекомендовано проводить онлайн-мероприятия, не связанные с обучением студентов, например, рабочие встречи и собрания.

В администрации надеются, что повторного тотального перехода в интернет не произойдет. «Конечно, мы опасаемся, что в ситуации онлайн-обучения студенты в значительной степени оказываются изолированы дома, — говорит Ханна Экели. — Это может негативно повлиять на их физическое и психическое здоровье, а также на возможность нормально учиться».