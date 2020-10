Обсчитали по законам рынка

В университетах США разгорелась дискуссия вокруг стоимости высшего образования во время пандемии коронавируса. Студенты не хотят платить за лекции и семинары, которые проходят онлайн, столько же, сколько они платили за очное обучение. Более того, студенты судятся с университетами — к началу учебного года было подано более ста исков, в том числе против таких знаменитых вузов, как Браун (Brown University) и Нью-Йоркский университет (NYU). Конфликт между студентами и университетами оживил давнюю дискуссию о доступности американского образования.

А разве в Америке нет доступного высшего образования?

Главная проблема — образование в США стоит слишком дорого в принципе. По сравнению с 1980 годом плата за обучение выросла в среднем в десять раз и в университетах так называемой «Лиги плюща» (сюда входят восемь частных университетов США с высокими стандартами образования, среди них: Гарвард, Йель, Принстон и др.) сейчас достигает 70 тысяч долларов в год.

В результате все больше студентов вынуждены брать кредиты, чтобы окончить университет. По данным журнала «Форбс», 45 миллионов американцев имеют кредиты на образование. Средняя сумма такого займа для недавних выпускников составляет почти 30 тысяч долларов. Необходимость выплачивать эти кредиты означает, что молодые специалисты вынуждены «откладывать» жизнь на потом: речь о создании семьи, рождении детей, покупке недвижимости; зачастую молодежь и вовсе отказывает себе в самом необходимом.

Проблема «студенческого долга», как ее называют в США, настолько животрепещущая, что стала одной из главных тем президентской кампании Берни Сандерса.

Завышенные цены — это симптом более широкой проблемы коммерциализации высшего образования. «Высшие учебные заведения все чаще подменяют академический лексикон корпоративным: их студенты становятся «потребителями», преподаватели и выпускники — «стейкхолдерами», они стремятся усилить свой «бренд» и укрепить «инвестиции» своих студентов» — так охарактеризовала ситуацию профессор Городского университета Нью-Йорка (City University of New York) Ли Клэр ла Берге в статье в The Chronicle of Higher Education, опубликованной за несколько месяцев до того, как учебным заведениям пришлось экстренно перейти в режим онлайн-обучения в марте 2020 года.

Эти слова теперь часто цитируют студенты, которые объясняют, что их задевает не столько необходимость платить полную стоимость за «урезанное» онлайн-образование, сколько само отношение вузов к ним. Например, в большинстве топовых университетов страны уже в мае 2020 года фактически решили проводить первый семестр следующего учебного года в дистанционном режиме. Однако студентам об этом сообщили только в середине июля. В течение двух месяцев студенты находились в полном неведении, а

в ответ на все вопросы получали от университетов только общие фразы в духе «это беспрецедентная ситуация, но вместе мы справимся». Такое отношение вызвало негодование студентов.

Неужели дела ведущих вузов США настолько плачевны?

Вузы утверждают, что да. Несмотря на требования студентов, большинство университетов «Лиги плюща» по-прежнему отказываются снизить стоимость обучения в режиме онлайн. Снизил плату на 10% только Принстон. А Гарвард и Браун, наоборот, ее подняли, впрочем, незначительно.

Свое решение они мотивируют тем, что во время пандемии им живется нелегко. Например, в Гарварде вскоре после начала карантина студенты и сотрудники получали тревожные имейлы от администрации о том, что университет несет огромные убытки и нужно затянуть пояса. Однако при этом в конце сентября тот же Гарвард неожиданно сообщил, что его эндаумент* вырос на 7,3% по сравнению с прошлым годом (когда он составлял больше 40 миллиардов долларов). Что, мягко говоря, не прибавило веры в жалобы на «тяжелые времена». Студенты справедливо замечают, что топовые университеты хотят повесить свои убытки на студентов, а прибыль оставить себе. То есть

ведут себя как корпорации, а не университеты, демонстрируя, что их миссия — не просвещение, а деньги.

И что, так устроены все вузы в Америке?

Нет. В основном это проблема знаменитых частных университетов «Лиги плюща» — часто именно их мы подразумеваем, когда говорим о высшем образовании в США. При этом забываем, что в тени этих больших брендов прозябает американская государственная система образования. Государственные университеты, в каждом из которых учатся десятки тысяч студентов, хронически недофинансируются. У них нет эндаументов и других финансовых подушек безопасности, их выживание полностью зависит от платы студентов за обучение (в среднем это 17 тысяч долларов в год). При этом учащиеся в госуниверситетах — это американцы из бедных слоев населения, которым часто не хватает денег на самое необходимое и даже 17 тысяч для них — это очень много (особенно, если зарплата таких семей находится на уровне 25-30 тысяч в год, что, по меркам США, на грани прожитого минимума)

В кризисные времена семьи таких студентов первыми теряют финансовую стабильность и не могут платить за обучение детей. Неудивительно, что

госвузы, которые едва выживали до пандемии, сейчас оказались на краю.

Профессор бизнеса-школы Нью-Йоркского университета Скотт Галлоуэй подсчитал, что около 90 университетов страны могут закрыться, не пережив карантина. Проблема платы за образование в пандемию придала новый импульс дискуссиям об изъянах капитализма: богатые становятся богаче, бедные — беднее, а неравный доступ к возможностям вызывает все больший протест.

А это неравенство очевидно?

До последнего времени жизнь и обучение в университетских кампусах США были устроены таким образом, чтобы максимально сгладить имущественные различия. Студенты должны жить вместе в одних общежитиях, питаться в одной столовой, ходить в один спортзал — кампус представляет собой социалистический проект, где все находятся в равных условиях. Это значит, от всех можно требовать одинаковой отдачи на занятиях. Но из-за перехода на дистанционное обучение вся система оказалась сломана, и социальные различия стали очевидны как никогда. В зум-классе один студент может сидеть в особняке с видом на океан, а другой — на диване вместе со всей своей семьей, потому что больше негде. У некоторых нет стабильного доступа к интернету. У многих нет своей комнаты.

Вера американцев в себя как нацию и общество напрямую связана с концепцией равных возможностей. Поэтому

вопрос неравенства и привилегий здесь всегда очень болезнен.

Если обеспеченные студенты получат преимущество, а студенты из бедных семей отстанут в социальной иерархии, университеты исчезнут или превратятся в корпорации, для американской демократии это станет еще одним ударом в череде кризисов последних лет.

*Активы некоммерческой организации, переданные в доверительное управление инвестиционным компаниям и банкам для получения дохода