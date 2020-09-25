Тотальный дистант

Возвращение с 1 сентября к «традиционному очному формату обучения» привело к традиционному результату. У сотен школьников и студентов в стране выявлен коронавирус.

Не сказать, что об этом не предупреждали. Предупреждали, да не у нас. В интервью «Правмиру» завотделением иммунотерапии израильского госпиталя «Хадаса» Полина Степенски говорила: «Я думаю, что после возвращения детей к занятиям в школах будет всплеск заболеваемости ковидом. Мы знаем, что дети переносят коронавирус хорошо, при этом у них часто нет никаких клинических признаков. То есть они могут быть заражены, но об этом никто не будет знать. Поэтому, как только они вернутся в школы, начнется рост заболеваемости».

Израиль в итоге решил возвращать школьников за парты по сложной схеме: младшие классы — на пять дней в неделю, а средние и старшие — на два дня в неделю с дистанционным обучением в оставшиеся дни.

Кроме того, классы разделили на группы по 18 человек — для сокращения контактов. В Испании пошли другим путем, но тоже состорожничали: решение оставили за регионами — по сменам.

Российские дети вышли на учебу «в едином порыве». Разумеется, не без напутствий Роспотребнадзора: дезинфицировать помещения во время перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, запретить массовые мероприятия.

Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла: «Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клинического проявления болезни, мы считаем, скорее всего, резкого подъема не произойдет».

К концу сентября становится понятно — что-то пошло не так.

Тревожная картина складывается в Бурятии: здесь COVID-19 диагностирован у 140 учеников. Еще 1432 школьника отправлены на карантин.

На дистанционное обучение полностью переведены 4 школы республики, в 35 — «удаленка» введена в отдельных классах.

В Чите из-за коронавируса от учебы отстранены 623 ученика, на карантин закрыты 25 классов в 16 школах.

В Башкирии уже к 11 сентября на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом и контактов с больными были отправлены 323 школьника. А 23 сентября глава Бурзянского района Газиз Манапов объявил о переводе всех районных школ на дистант.

Не отстают и вузы: Ярославский государственный театральный институт, Рязанский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Канта — полностью или частично перешли на «удаленку».

Тенденция — очевидна.

Причем коронавирус, если верить официальным заявлениям, далеко не единственная причина введения масштабных карантинов. В той же Бурятии 431 школьник помещен под наблюдение в связи с заболеванием ОРВИ. В Рязани из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены шесть классов в пяти школах, а из-за ОРВИ — куда больше: 82 класса в 29 школах.

Фото: РИА Новости

Корреспонденты изданий «Синдиката-100» рассказывают, как и из-за каких болезней российские школьники и студенты возвращаются к «нетрадиционной» удаленной форме обучения.

Иван Жилин

Свердловская область

В Екатеринбурге более пяти тысяч школьников из 207 классов переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом 21 сентября написали региональные СМИ со ссылкой на Департамент образования Екатеринбурга.

23 класса в 14 школах Екатеринбурга переведены на дистанционку из-за эпидемии коронавируса и еще 175 классов в 58 школах — в связи с сезонными вспышками ОРВИ.

Также имеются сведения, что закрыты 4 группы в четырех детских садах.

22 сентября заместитель губернатора региона Павел Креков на официальном брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подчеркнул, что большинство карантинов все же связано не с ковидной инфекцией, а с ОРВИ.

— Моего сына перевели на дистант, — рассказывает родитель одного из школьников Денис Порубов. — Но это даже близко не ковид, симптомы не те. Просто одна девочка приехала из Крыма и привезла какое-то злое ОРВИ. А так как все дети без масок, и родители их выпинывают в школу с соплями, кашлем и температурой, то в классе заболело в итоге 18 человек из 26.

На брифинге 22 сентября Павел Креков также подчеркнул, что речь идет именно об отдельно взятых классах, ни одна из школ не закрыта полностью. Также Креков отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе не является катастрофической: Свердловская область опустилась на десятое место по числу заражений.

По словам вице-губернатора, большинство детей болеют бессимптомно, при этом лично он не исключает, что часть заболевших ОРВИ могут оказаться заражены коронавирусом.

Сами родители на форумах и в чатах сомневаются в правильной постановке диагноза и сообщают, что тесты на коронавирус делают далеко не всем заболевшим детям:

«Как его [коронавирус] диагностируют вообще у детей? Ребенок с кашлем две недели, анализ никто не предлагает, лечения толком нет (полощите, брыгзайте), выписать в коллектив готовы были еще неделю назад. В итоге сами пойдем сдавать, за свои деньги», — пишут пользователи родительского портала U-mama.

— Один из учеников заболел прямо в школе, — рассказывает репетитор Сергей Зыков. — Резко поднялась температура, позвонили родителям, чтобы забрали ребенка. Ребенок уже поправился, но тест ему так и не сделали.

Паблик «Типичный Екатеринбург» сообщает, что в общежитии УрФУ в здании на Коминтерна изолировали целый этаж на карантин по коронавирусу. Кроме того, ранее на изоляцию попали студенты Свердловского колледжа искусств и культуры.

Фото: РИА Новости

По словам преподавателя УрФУ Дмитрия Трынова, на полную «дистанционку» в вузе пока переведены только две группы. Университет работает в смешанном режиме: все лекции идут онлайн, а семинары — очно, но только в том случае, если количество участников позволяет их рассаживать в соответствии с дистанцией.

Издание Znak.com со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разъясняет, что учебные заведения будут переводить полностью на дистанционное обучение, если заболеют одновременно 25% детей и взрослых. Но для закрытия отдельного класса или группы достаточно одного случая.

Елена Шукаева

Качканар

На 22 сентября в Качканаре, по информации начальника Управления образования Марины Мальцевой, на карантин по ОРВИ закрыт класс в школе имени Новикова, группы в детских садах «Улыбка» и «Чебурашка».

В детском саду «Ладушки» действует карантин по COVID-19. На дистанционном обучении находятся пять классов лицея № 6 и один класс и две подгруппы в школе № 7.

Учреждения дополнительного образования, по словам начальника УО, открылись в полном объеме. Пока о закрытии детских садов или о переводе школ на дистанционное обучение в Качканаре речи не идет.

— Работаем в штатном режиме и надеемся, что все будет хорошо, — говорит Марина Мальцева.

— Мой сын уже вторую неделю учится дистанционно, класс высажен на карантин в связи с тем, что заболела учительница, — рассказывает мама одного из учеников.

— На прошлой неделе у всех детей взяли кровь на коронавирус. О результатах анализов нам пока еще неизвестно.

Обещают, что как только придут результаты, дети отправятся в школу, при условии отрицательных анализов. А вообще такая тенденция, что именно учителя больше заболевают, чем дети. И в детском саду, куда вожу младшего ребенка, тоже на слуху, что педагоги уходят на больничный. Большой всплеск волны коронавируса в городе совпал с началом учебного года.

По данным на 23 сентября, в Качканаре на 40 тысяч человек населения 156 подтвержденных случаев COVID-19.

Юлия Кравцова

Тюменская и Курганская области

Перед началом учебного года в тюменских и курганских СМИ прокатилась волна предупреждений: если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по негативному сценарию, возможен перевод на «удаленку». В школах линейки прошли только для 1-го и 11-го классов, потоки учеников разделяют, общение между классами минимизируют, а на входе разместили антисептики и измеряют температуру.

Несмотря на превентивные меры, каждый день растет число заражений, а целые классы закрывают на карантин. По официальной версии — из-за ОРВИ.

Информацией о количестве классов в школах и вузах, закрытых на карантин в Тюмени и Тюменской области, на горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции не располагают. В Департаменте образования Тюменской области «Новой газете» отказались оперативно представить данную информацию, попросив направить официальный запрос. В Роспотребнадзоре также заявили, что информацией не располагают.

Фото: РИА Новости

По состоянию на 22 сентября по ОРВИ в Тюменской области закрыты три школы, две из которых являются малокомплектными. Также закрыта одна дошкольная группа. В 89 школах частично закрыты классы, на дистанционное обучение переведены 8% детей от общего числа обучающихся. Очный образовательный процесс приостановлен в трех классах, сообщает агентство «ФедералПресс».

Регистрировать новые случаи COVID-19 у учащихся начали с сентября. Оперативный штаб представлял информацию о том, что случаи заражения произошли не в стенах школ и вузов, а дома. Контактных детей от занятий не отстраняли и на дистанционное обучение не переводили.

На карантин при выявлении коронавируса классы уходят выборочно: какие-то отправляют на дистант, какие-то оставляют на очном обучении.

У родителей вызывают вопросы не только избирательный процесс ухода на карантин, но и процесс попадания в школы и вузы: на входах для измерения температуры скапливается очень много учащихся — небезопасно.

«В условиях неизвестности, когда все постоянно изменяется, уверенности в завтрашнем дне нет ни у кого. Конечно, преимущества очного обучения перед заочным очевидны: дети общаются, играют, контактируют с учителями, проходят интерактивный режим обучения. Когда в апреле приостановили учебный процесс, к дистанционке не был готов ни преподавательский состав, ни сами дети. Сейчас в регионе постепенно снимают ограничения, но заболевание есть, и его игнорировать нельзя, никто из родителей не верит в официальные версии ОРВИ. Чтобы сотни классов закрывали на карантин по ОРВИ — никогда такого не было», — рассказала «Новой газете» мама одного из учеников Татьяна Олешко.

Тюменские чиновники в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции, в регионе продлен режим повышенной готовности.

«В регионе за последние две недели отмечается рост преимущественно за счет взрослого населения — от 50 до 59 случаев коронавирусной инфекции. Среди детей с начала сентября заболеваемость ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца на 23%», — сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

В Курганской области на карантине находятся отдельные классы в 17 школах и группы в 3 детских садах. Учеников перевели на дистанционное обучение. Региональный оперштаб сообщает, что причиной карантина стала сезонная вспышка ОРВИ. До начала учебного года оперштаб активно информировал о необходимости привить себя и детей от гриппа (взрослых платно, детей по ОМС), чтобы избежать микст-инфекции (коронавирус, грипп, ОРВИ в одном организме). Микст-инфекции представляют смертельную опасность и для детей.

На отдаленных сельских территориях проблемы с обучением детей еще серьезней: у многих попросту нет ни компьютера, ни мобильного телефона, ни планшета для обучения на дому — бедность. А коронавирус не смотрит в кошелек.

Фото: РИА Новости

В Департаменте образования Курганской области сообщили, что переход всех школ на дистанционное обучение не планируется, но последнее слово остается за оперштабом. Ежедневно в регионе регистрируется до 30 новых случаев COVID-19.

Юлия Баталова

Омская область

По данным Министерства образования Омской области на 22 сентября, из-за коронавирусной инфекции на карантин закрыты три сельских школы — Березовская основная Марьяновского района, Петровская Тевризского района и Юрьевская Кормиловского района. По этой же причине не работает детский сад № 245 в Омске.

Из-за COVID-19 на «дистанционку» перевели по одному классу в школе № 83 и в гимназии № 62.

Судя по данным областного правительства, омские школьники рискуют заразиться не столько коронавирусом, сколько обыкновенным ОРВИ: именно из-за этой инфекции закрылись, по официальной информации, «классы в 69 образовательных организациях» — городских и сельских, а также полностью — Великорусская школа в Калачинском районе.

Областной Роспотребнадзор, однако, предупреждает, что нынешняя ОРВИ может быть не такой уж и тривиальной: «ежедневный мониторинг ситуации», по сообщению ведомства, показывает, что «в этом году ОРВИ и грипп могут смешиваться во внешней среде на фоне коронавирусной эпидемии».

Человеку без медицинского образования трудно понять значение этого смешения, но ясно, что ничего хорошего оно не сулит. Тем более что надзорный орган ждет «период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ с особой тревогой», потому что «главной особенностью грядущего эпидемического сезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция гриппа и коронавируса».

Охват же населения профилактическими прививками против гриппа составляет на данный момент 22,8%.

Омское отделение «Альянса врачей» в столь широкое распространение пресловутого ОРВИ по региону не верит: по многим признакам, утверждают медики, под ним может скрываться коронавирус.

Фото: РИА Новости

«Очень многие школьники начали болеть сразу после 1 сентября, — пишут представители независимого профсоюза в Telegram. — Заболевание протекает по типу вирусной инфекции: воспаленное горло, заложен нос, температура 37,5–37,8 °C: то спускается до нормальных величин, то снова поднимается. К пятому дню заболевания присоединяется кашель, с проводными хрипами по всей поверхности легких, с обильным отхождением мокроты.

Но врачи уверяют родителей, что все это — обычная вирусная инфекция. На опасения их отвечают, что если это коронавирус, то у детей он не вызывает осложнений. Если у ребенка возьмут анализ на COVID-19, что крайне редко бывает, то результат обязательно будет отрицательным, МСКТ детям в городе практически не делают. <...> Заболевание, вызванное обычными, привычными нам вирусами, держится 7 дней, и при вовремя начатом лечении сходит на нет, температура тела поднимается только в первые несколько дней болезни. Здесь же симптомы в большей мере нарастают к 5–7 дню заболевания. Температура то есть, то нет: то она поднимается утром, то вечером, то днем».

Все это, по мнению лидера омского отделения «Альянса врачей» Ольги Беловой, медика с 36-летним стажем, свидетельствует о том, что диагноз «коронавирус» для «улучшения статистики» подменяется ОРВИ.

Впрочем, и статистика заболеваний омичей COVID-19, по данным оперативного штаба, стремительно идет в рост. Цифры последних дней (16–23 сентября) — 34, 48, 59, 69, 73…

Георгий Бородянский

Крым и Севастополь

В переполненном туристами Крыму наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом.

Последний месяц в республике ежедневно заболевают от 50 до 80 человек, в целом зафиксировано более 4000 случаев инфицирования.

Больницы переполнены настолько, что 23 сентября СМИ сообщили: два человека с подозрением на COVID-19 умерло из-за того, что их отказались госпитализировать. Одной из погибших стала учитель гимназии № 1 Симферополя Светлана Химич, которой, несмотря на поражение 75% легких, скорая и участковый врач несколько раз отказывали в больничной койке, ссылаясь на отсутствие мест. На заседании оперативного штаба региональные власти признали проблему, и, по обыкновению, глава республики Сергей Аксенов призвал наказать виновных и решить проблему.

В соседнем, более компактном Севастополе тоже наблюдается стремительный рост числа инфицированных — в среднем от 20 человек в день.

Власти обоих регионов уверяют, что никаких ограничений, как весной, вводить не планируется. Тем не менее в Севастополе уже вернули штрафы за нарушение масочного режима. В Крыму на заседании оперативного штаба замглавы республиканского минобразования Валентина Бойко также сообщила, что массового дистанционного обучения не будет: сегодня на карантин точечно отправляют только некоторые классы, а также некоторые детские сады.

По состоянию на 22 сентября на карантин отправили один детский сад и две группы в другом дошкольном учреждении.

— В 46 классах и учебных учреждениях дистанционное обучение, два из них — по причине ОРВИ. Болеют больше учителя, а дети, как контактные, возвращаются к учебному процессу, — пояснила замминистра, отметив что контроль за учебным процессом и его организацией возложен на муниципальных властей разных районов Крыма.

Фото: РИА Новости

Первый проректор Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Курьянов рассказал «Новой», что с начала учебного года большая часть лекций с большими группами студентов проходит в дистанционном режиме. Если группы небольшие и есть возможность рассадить студентов, соблюдая социальную дистанцию, очно проводятся лекции, семинары, лабораторные и практические занятия.

«Пока мы не видим основания что-то менять», — отметил первый проректор КФУ. При этом количество обучающихся дистанционно он не уточнил.

По словам Курьянова, у университета есть множество инструментов для качественного дистанционного обучения: онлайн-лекции, обучение по Skype, платформа «Модуль», где выкладываются лекционные материалы, задания и преподаватели фиксируют появление студентов, есть чаты, в которых преподаватели консультируют студентов. «Ничего оригинального — пользуемся общедоступными сервисами», — отметил он.

В Севастополе, в отличие от Крыма, где совещания главы региона проходят в онлайн-формате, информация о COVID-19 предоставляется только в виде пресс-релизов и закрытых для широкой общественности совещаний. Ранее власти Севастополя, следуя федеральному тренду, в начале учебного года заявили, что дистанционное обучение вводиться не будет.

Глава департамента образования Севастополя Елена Богомолова рассказала «Новой», что все классы и группы детских садов работают в штатном режиме. По словам чиновницы, если и есть контактные дети, то они просто не ходят на занятия, и класс из-за этого на карантин не закрывают, но пока в учебных учреждениях региона очагов заражения зафиксировано не было.

В пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ) «Новой» пояснили, что в институте около 60% студентов учится очно, а остальные на дистанционном обучении. Например, в одном из подразделений вуза, Институте общественных наук и международных отношений, третий и четвертый курсы учатся на «удаленке», но и не из-за коронавируса, а из-за ремонта помещений. Также отменены очные большие потоковые лекции: часть студентов их смотрит онлайн. Вспышек заболевания в СевГУ не зафиксировано, был только один контактный случай.

Надежда Исаева

Саратов

Весной, когда школьники Саратовской области и их родители впервые столкнулись с дистанционным обучением, эта затея мало кому понравилась. Далеко не все школы были готовы к прогрессу ни морально, ни технически.

— Эффективность и глубина обучения зависели напрямую от учителя, его знаний об интерактиве и готовности быстро трансформировать программы уроков в дистант, — говорит Светлана, мама двоих школьников. — В итоге получилось «кто в лес, кто по дрова». В одних классах были зумы, презентации и онлайн-тесты, а в других выдавали страницы из учебника на самостоятельное изучение. У младшего ребенка был второй вариант. И это не обучение, конечно, ни разу. А у старшего разные учителя выдавали разные формы. Кто-то делал это прогрессивно, а кто-то вообще не делал.

Мы с мужем не вмешивались, не помогали без запроса, но при этом еще раз убедились, что школа на годы отстает от реальной жизни.

В основном саратовские родители склоняются к тому, что «дистанционка — зло». Учителя задают много домашки, которую приходится разбирать родителям. К рабочей нагрузке добавляется еще и педагогическая.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Учебные материалы рассчитаны на то, что у ребенка есть собственный компьютер. Так что когда мама освобождала свой рабочий компьютер, детские задания оказывались заблокированными. Больше всего родителей волнует то, что детям приходится в два раза больше сидеть за компьютером.

— Телефон–компьютер, компьютер–телефон, какие-то идиотские тесты, гугл, замученный всей семьей, — говорит Елена Темкина. — Причем дочь сама признала, что знаний от этих уроков у нее не прибавилось, зато зрение за четвертую четверть упало на две диоптрии.

У большинства саратовских родителей были обоснованные опасения, что «вторая волна» коронавируса оставит детей без школьной жизни еще как минимум на полгода, тем более что подобные слухи ходили еще весной.

К счастью, сейчас в Саратовской области достаточно низкий процент заболеваемости среди школьников и педагогов.

Коронавирусной инфекцией заразились всего 0,4% учащихся региона — то есть всего 22 ученика. Среди учителей таких оказалось 13 человек.

Однако из-за столь малого количества учащихся и педагогов на карантин отправились пять школ целиком (в основном это небольшие сельские школы и школы, расположенные в районных центрах), а также 39 классов в 26 школах региона.

На дистанционном обучении разом оказались больше 2200 школьников и 169 педагогов.

Кроме того, на дистанционное обучение перевели студентов Краснокутского политехнического лицея. И частично оказались закрыты пять детских садов.

Некоторые саратовцы уже столкнулись с вынужденным карантином и переходом на кратковременную дистанционку.

Надежда Новикова, чья дочь в этом году пошла в первый класс, никаких проблем за время карантина не ощутила:

— Среди одноклассников дочери было много заболевших, но не ковидных, поэтому класс закрыли на карантин дня на четыре или на пять. Заданий никаких не давали.

Дочь Андрея Венедиктова, которая перешла в четвертый класс одного из саратовских лицеев, как раз сейчас вместе с родителями ждет появления «домашки» в электронном дневнике. Ее класс переходит на дистанционку на ближайшие несколько дней — у учителя ОРВИ.

— Пока электронный дневник пуст, — пожимает плечами отец. — Весной они всем классом занимались по скайпу. У них было два урока в день — русский язык и математика. Дети, конечно, расслабились, разболтались. Тем более что нам, работающим родителям, особо некогда их контролировать.

Дочь Елены Рыковой в этом году пошла в седьмой класс лицея № 2 в Саратове. И сейчас, когда в половине города отключили холодную воду, эта школа, как и многие другие школы города, на два дня ушла на дистанционное обучение.

— Конечно, дистанционка лучше, чем вообще ничего, — делится впечатлениями Елена. — Но вообще это трудно назвать учебой. Сейчас я постоянно сталкиваюсь с последствиями прошлогодней дистанционки. Темы, которые детям объясняли онлайн, для учеников как будто абсолютно новые. Их приходится объяснять заново. Причем не учителям, а родителям. В общем, дистанционного обучения больше не хочется. Больше всего его боятся, кстати, родители первоклассников. В нашей школе их предупредили, что если не будет 20% класса на уроках, то их на эту дистанционку переведут.

Кстати, опыт дистанционного обучения многие школы взяли на вооружение, несмотря на активное неприятие родителей. По крайней мере, три мамы, чьи дети учатся в разных школах, рассказали, что очное обучение детей длится с понедельника по пятницу, а в субботу все занимаются дистанционно.

— Суббота нужна для того, чтобы спать, — смеется Ольга, чей старший сын перешел в 10-й класс лицея естественных наук. — Поэтому сын просыпается, подключается к занятиям и спит дальше. На прошлой неделе он за десять минут сдал зачет по географии, а потом спал до полудня.

Как заметили в региональном министерстве образования, перевод всех школ области на дистанционное обучение не планируется. Какими должны быть условия, чтобы регион повторил весенний образовательный эксперимент, в министерстве не знают.

Анна Мухина

Пермский край

В Пермском крае из-за COVID-19 приостановлены занятия в 59 классах 35 школ, расположенных в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Бардах, Чайковском, Кунгуре, Чердынском и Октябрьском городских округах.

При этом министр образования Пермского края Раиса Кассина поясняет, что дистанционного обучения в школах пока не планируется, а весь COVID-19, который появился в школах, это «семейный очаг», он занесен детьми из семей.

«Мы работаем очно и не планируем дистанционное обучение. Дистанционное обучение возможно только в том случае, если опять будет большой рост заболеваемости и к нам поступят такие требования, сейчас таких требований нет. Как нам рекомендовано, основные предметы преподаются очно, а факультативы или спецкурсы могут вестись дистанционно», — рассказала Кассина.

23 сентября в министерстве образования края сообщили о недельном карантине по ОРВИ в классах 101 школы региона. Учащимся выданы задания для самостоятельной работы.

Коронавирус выявлен у сотрудников и студентов пяти основных вузов региона: в Пермском государственном университете, Политехническом университете, Фармацевтической академии, Педагогическом университете и ВШЭ. Часть студентов перешла на дистанционный режим обучения, с 21 сентября все потоковые пары в Пермском государственном университете (ПГНИУ) проходят онлайн.

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, средненедельный показатель вырос на 10%, ежедневный прирост — более 70 человек, всего зараженных — 9299.

Александра Семенова