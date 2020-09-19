В «Артеке» сильно болеют за детей

«У нас произошла большая трагедия: более двадцати учителей заболели коронавирусом. При этом администрация “Артека” не предпринимает никаких действий, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей и учителей. Учителя, которые “контактные”, выходят на занятия к детям. Также в гостевом корпусе “Кедр” находится учитель, у которого вчера в четыре часа дня подтвердился ковид. У него более недели высокая температура. Ему не оказывают медицинскую помощь и его не забирают в больницу».

Нина Лазарева сообщает о ковид в «Артеке» в инстаграм

Видеоролик с такой речью вечером в четверг, 18 сентября, выложила у себя на странице в Инстаграм сотрудница «Артека», начальник иностранного отдела Нина Лазарева. Она снялась открыто и в первых кадрах назвала свое имя и должность. Забегая вперед, скажем, что такую храбрость во всем «Артеке» проявила только Лазарева. На видео она объяснила, что делает это, «чтобы дать огласку проблеме»: «Если мы напишем письма в Москву, в министерство, их будут рассматривать месяц, а здесь сейчас счет идет на часы».

За двое суток ее видео посмотрели 9 тысяч человек. Но главным зрителем была та самая администрация, о которой говорила Лазарева. И она

(администрация) сразу же начала «предпринимать действия». Правда, не совсем те, которых ждала Нина Лазарева.

Во-первых, по вирусу ударили пресс-релизом. Точнее, таким словом назвал этот продукт в разговоре с «Новой» главврач «Артека» Олег Парфенов: «Все так, как в пресс-релизе», — бросил он в ответ на просьбу о комментарии и положил трубку.

Текст не опубликован на официальном сайте МДЦ, а выложен как пост в группе «Артека» в соцсети. Обращение Лазаревой там грамотно названо «распространением фейковой информации в соцсетях». Хоть сейчас в уголовное дело.

Дирекция «Артека» сообщает, что Лазарева «вводит всех в заблуждение», ее информация «не соответствует действительности». Доказательством этому служит то, что «организация деятельности… осуществляется в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами», информация о больных «оперативно отрабатывается», дезинфекции и обеззараживание фиксируются «в соответствующих журналах». А «положительный результат на COVID-19» выявлен из 2567 человек в штате «Артека» всего у троих. За последнюю неделю. О том, сколько выявлено больше чем за неделю, в сообщении нет ни слова. И чтобы это вдруг не стало ясно из комментариев, авторы поста их предусмотрительно отключили.

Второй комплекс противовирусных мероприятий, проведенных дирекцией «Артека», касался самой Лазаревой.

Сначала ей заблокировали корпоративную сим-карту. Об этом она успела рассказать у себя в инстаграме.

Потом, чтобы распространительница фейков уж точно ничего не могла распространить, в ее общежитии вырубили вай-фай. Это «Новой» подтвердил воспитатель, заходивший в тот корпус (имя известно редакции). Но Лазарева все равно выложила новое видео.

— И после этого Нину увезла скорая в неизвестном направлении, — рассказал воспитатель.

Сотрудник «Артека» меряет температуру детям. Фото: пресс-служба «Артека»

На самом деле, направление известно: скорая ее увезла в инфекционную больницу. Лазарева живет в том самом гостевом корпусе «Кедр», по сути — в общежитии, где неделю с лишним лежал с температурой ее коллега. Он ждал результат анализа, а его соседи по общаге ждали, когда его все-таки отвезут в больницу, и боялись заразиться.

— У них общая кухня, общий душ, общий туалет, — объясняет воспитатель.

На этой неделе Нина тоже плохо себя почувствовала, говорят ее коллеги, и ужасно испугалась. Поэтому и записала видео.

По словам учителя математики (имя известно редакции), преподающего в «Артеке», всё, что говорила в роликах Лазарева, — стопроцентная правда, вспышка началась в школе на территории лагеря.

— Учителя начали заражаться коронавирусом еще в конце августа, — говорит он. — У нас было организовано два массовых собрания в душном закрытом помещении, последнее — 28 августа. Одно из них, кстати, — анализ на ПЦР, для которого всех собрали толпой. В итоге — действительно, 20 человек с подтвержденным ковидом.

Те, кто подхватил вирус во время сдачи теста на вирус, заболевали постепенно. Об этом рассказывает еще одна учительница (имя известно редакции).

— У учителя берут ПЦР, дальше надо 2-3 дня, чтобы дождаться результата, — объясняет она. — По идее, эти дни учителя должны отсидеть дома. Но они продолжали ходить на уроки. Потом выяснялось, что у кого-то ковид, его увозили в больницу. А он уже с десятками взрослых и детей общался.

Первым, у кого ковид официально подтвердился, был математик. Тут бы дирекции по-быстрому изолировать всех, с кем он контактировал. И она действительно отправила в обсерватор 19 сотрудников лагеря. Постановление № 17, где они перечислены, датировано 4 сентября. Но изолировали, как утверждает одна из наших собеседниц, не тех.

Постановаление об отстранении от работы 19 человек в связи с подтвержденным случаем коронавируса у одного из преподавателей «Артека». 4.09.2020

— Нас просто взяли рандомно 19 человек, не выясняя ничего о наших контактах с заболевшим, и вывезли в обсерватор, — говорит учительница.

— Мы не понимали, почему выбрали именно нас, а не тех, кто реально контактировал с больным. Я, например, не контактировала. Мы обращались с этим вопросом к начальнику эпидемиологического отдела. Она сказала, что ничего не может ответить, потому что списки готовила администрация школы. Обратились к администрации школы — там развели руками и сказали, что вопрос к Оксане Вячеславовне. Мы так и не смогли найти концы.

«Новая» тоже пыталась обратиться и к начальнику эпидотдела Оксане Толкуновой, и к директору школы Наталье Царьковой, но у обеих наглухо молчали телефоны.

Всех «обсервированных» разместили в отдельном корпусе по четыре человека в комнате. Они просили расселить их по одному, но напрасно. И если у кого-то прежде не было риска заразиться, так вот он как раз и появился.

— В трех комнатах заболели по одному человеку, — продолжает учительница. — Их увезли в инфекционную, а всем нам, кто жил вместе с ними, обнулили сроки и оставили здесь еще на две недели.

Тем временем, рассказывает вожатый «Артека» (имя известно редакции), «на воле» сотрудники лагеря продолжали заболевать.

— Заболевшие появляются почти каждый день, и не только учителя, — говорит он. — Вчера выявили ковид у учителя биологии. Сегодня свалился вожатый.

В такой ситуации перевести бы школу на дистанционное обучение, как это сделали в марте.

— Наша школа оснащена для этого всем необходимым, — уверяет учительница. — Самолизоляцию весной мы пережили очень достойно.

Жилые корпуса международного детского центра «Артек». Фото: РИА Новости

Но школа в «Артеке» работает и для тех, кто ездит на учебу из Гурзуфа, Ялты или Алушты, и для «смен» — детей, приезжающих по путевкам. Первые-то могут учиться дистанционно. А для вторых лагерь пришлось бы снова, как в марте, закрыть.

— Мы обращались к начальству с просьбой сделать это, — говорит один из воспитателей.

— Но позиция руководства такая: мы должны кровь из носу выполнять госзадание. Они боялись, что полетят головы, если информация о вирусе просочится в СМИ. Ну так она уже просочилась.

По версии дирекции «Артека», изложенной в том самом «пресс-релизе», Нина Лазарева «распространяла фейковую информацию в соцсети» в отместку за то, что сократили ее должность. Но тут же авторы текста добавляют: с 14 по 18 сентября Лазарева находилась «в официальном отпуске», а теперь «приказ от 14 сентября 2020 года о сокращении будет доведен до нее». То есть сначала она отомстила за увольнение, а теперь ее задним числом уволят.

Сотрудникам «Артека» уже объявили, что 23 сентября их вновь собирают на сдачу ПЦР — тестов на коронавирус, потому что новые детки едут на новую смену. То есть история, которая началась в конце августа, спустя месяц пойдет по новому кругу.