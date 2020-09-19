Ковида нет, коек тоже

Власти Башкирии закрывают пять районов и два города. В Салавате и Кумертау, в Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах (общее население 570 000 человек) вводится «особый порядок передвижения лиц и транспортных средств». Всех, кто не проживает на этих территориях, обязывают проезжать их без остановки. Исключения — для тех, кто там работает, для скорой помощи и ФСБ.

Как и в других регионах России, в Башкирии число заболеваний коронавирусом в последние дни растет.

И закрывающиеся Салават, Кумертау и Туймазы — в десятке лидеров по заболеваемости.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

При этом нужно отметить, что случаев заболевания в республике в принципе фиксируется подозрительно мало: за все время пандемии — 8 384. Для сравнения, в соседней, вполне сопоставимой по площади и численности населения Свердловской области — 27 679.

Закрытие городов пытаются преподнести, не как антиковидную меру. Главные виновники якобы — мигранты.

«По состоянию на 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения», — говорится в официальном заявлении пресс-службы главы Башкирии.

Но смотрим в документ и видим: ограничения вводятся «в связи с угрозой распространения в республике новой коронавирусной инфекции». Про питание и размещение там, разумеется, тоже говорится. И проблема с киргизами, которые не могут уехать на родину с самого начала пандемии — тоже существует.

Однако, не совсем понятно, как связаны граждане Кыргызстана, помещенные в палаточные лагеря и спортзалы под наблюдение врачей, и лишение жителей незакрытого Салаватского района возможности поехать к родственникам в закрытый Салават. Особенно учитывая, что случаев заболевания среди мигрантов, по официальной информации, не выявлено.

Водитель кладет под стекло специальный пропуск для перемещения граждан в Уфе. Фото: РИА Новости

Страна явно к чему-то готовится. Но, разумеется, не ко второй волне ковида. Иначе зачем было раздавать перед голосованием по Конституции знаменитые значки «Мы победили коронавирус»?

Рост случаев заболевания за последние 11 дней с 5 099 до 6 065 человек в день, разумеется, тоже не показатель.

Вот и главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорит ТАСС: «Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости <...> Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости».

Чем это отличается от «второй волны» — вопрос риторический.

О том, что «вторая волна», кажется, все-таки накрывает страну, заговорили там, где толк в волнах знают — на Черноморском побережье. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении обязательного масочного режима (до этого ношение масок в городе носило рекомендательный характер). 10 сентября медики выявили лишь одного заболевшего коронавирусом севастопольца, а 17-го числа — 20, 18-го числа — 24, 19-го — 26.

Фото: Наталья Хороших / ТАСС

Яснее всего об ужесточении ограничений высказался вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин. «Свободный коечный фонд у нас 14%, общероссийский на сегодня 19%», — сказал он.

Ко второй волне коронавируса страна готова так, что лучше бы никакой волны не было.