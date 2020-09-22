Второй вал?

Статистика свидетельствует о росте заболеваемости Covid-19 в России в сентябре. Что это: признаки мощной второй волны коронавируса, статистический артефакт или флуктуация? Мы задали вопросы профессору НИУ ВШЭ, доктору медицинских наук Василию Власову.

Василий Власов. Фото: НИУ ВШЭ

— Во всем мире после некоторого снижения заболеваемости весной началась новая стадия эпидемии. Во всех странах, где распространение вируса было эффективно подавлено (например, в Израиле, Австралии), произошел значительный рост заболеваемости, превышающий первую волну. Австралия довольно быстро справилась с этой новой волной, а Израиль продолжает сражаться. Высота новой волны в Израиле многократно превышает весеннюю.

Наоборот, в странах, где меры подавления были относительно мягкими, наступает снижение. И признаков значительной второй волны нет (например, в Швеции, Уругвае).

В России подавление первой волны было не очень эффективным; мы видим, что заболеваемость сохраняется на довольно высоком уровне. Поэтому можно предполагать, что большой осенней волны заболеваемости не будет.

Важно, что техника сбора статистики оценки состояния больных и причин смерти постоянно изменяется, и можно сказать, что совершенствуется, поэтому небольшие изменения в статистике надо воспринимать спокойно. Начавшееся три недели назад повышение заболеваемости есть нормальное следствие от увеличенного общения: люди после отпусков, после начала занятий в школах и университетах. Я думаю, что есть основания полагать, что это повышение не будет значительным.

Важная особенность этой осени заключается в том, что начальники, в том числе начальники здравоохранения, пугают население заболеваемостью гриппом.

В действительности в этом году наблюдается очень низкая заболеваемость гриппом. Вероятно, это связано с тем, что люди активно пытаются не заразиться новой инфекцией. При этом они защищают себя также от гриппа и других простудных заболеваний. Можно надеяться, что низкая заболеваемость гриппом сохранится до весны, когда к нам обычно приходит грипп».