Вторая реновационная

Через три года после начала московской реновации ее опыт пытаются распространить на всю страну.

Три сенатора и один депутат Госдумы (понятно, от какой партии) — Олег Мельниченко, Николай Журавлев, Андрей Шевченко и Евгений Москвичев — внесли в Госдуму проект Федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Суть этого законопроекта можно описать одной фразой, которой, следуя марксистской идеологии, коммунисты выражали свою политическую сущность: «уничтожение частной собственности».

Последствия — для граждан — могут быть вполне сравнимыми с теми, о которых мечтали революционеры.

Согласно документу, территория отдается под реновацию, то есть под «комплексное развитие», если 50% домов — аварийные, ветхие или «включенные в программу реконструкции и сноса».

Иначе говоря, если половина домов — хорошие, удобные и надежные, они без всяких дополнительных условий могут быть снесены, а жители — принудительно переселены.

Но и с другой половиной домов — той, которая определяет судьбу территории, — тоже не все просто.

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Для начала — мы хорошо знаем, как власти умеют, с одной стороны, упорно не признавать жилье таковым, чтобы не переселять граждан в новое жилье. А с другой — как они же умеют признавать аварийным или ветхим вполне нормальное жилье, когда надо его снести и зачистить территорию для каких-нибудь «государственных нужд» (потом часто выясняется, что нужды были вовсе не государственные, а самые что ни на есть частные, но это потом).

Чего проще — обратиться к «нужной» конторе, которая при необходимости объявит аварийным даже только что построенное.

Могу рассказать кучу историй про заказные экспертизы, которые в Петербурге предъявляются, когда надо «зачистить» площадку в центре города или снести историческое здание.

Фото: РИА Новости

Что касается домов, которые включаются в программу реконструкции и сноса, то, казалось бы, тут просто разгул демократии: они попадают в программу, если за это проголосовало две трети жителей — собственников и нанимателей жилья.

Во-первых, а как быть с правами оставшейся трети? Если она не согласна — наплевать, пусть подчиняются большинству?

А во-вторых, если часть собственников или нанимателей не примет участия в голосовании (что бывает очень часто: известно, как сложно собрать собрание собственников большого многоквартирного дома и провести голосование), то их голоса «учитываются пропорционально результатам голосования по жилым помещениям, собственники и (или) наниматели которых приняли участие в голосовании».

Тут заложена возможность для очень серьезного подвоха. Представим себе, что 40% жителей на собрание не пришли и голосовать не стали. И тогда для включения дома в программу реконструкции и сноса окажется достаточным голосования двух третей от оставшихся 60%, то есть 40% жителей дома при 20% голосов «против».

То есть судьбу дома решит не квалифицированное большинство, а меньшинство...

Что будет дальше? А вот что: переселение в кварталы, где «подготовка документации по планировке территории может осуществляться без учета ранее утвержденной в отношении этой же территории документации по планировке территории, а также без учета относящихся к территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, положений документов территориального планирования субъекта РФ, муниципального образования, в границах которого расположена указанная территория, положений правил землепользования и застройки».

Еще раз переведем на русский: в кварталах, куда переселят граждан «развиваемой» территории, можно безнаказанно нарушать все ранее утвержденные для них градостроительные нормы и проекты планировки, в том числе как угодно превышать плотность и высоту застройки, не соблюдать градостроительные нормативы по обеспеченности зелеными насаждениями, местами для парковок, обеспеченности школами, поликлиниками, детскими садами, магазинами и так далее.

Иначе говоря, можно проектировать и строить хоть 30-этажные «человейники» — и туда переселять. Как это и происходит в последние годы в Москве.

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Отказаться от переселения нельзя: оно проводится с использованием принципа «обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения». Не хочешь заключать договор о «переходе прав» на твое жилье? Тогда тебя заставит это сделать суд.

Есть, правда, вариант — взять деньгами. По определенной властями якобы «рыночной» стоимости. Которую практически невозможно потом оспорить. И на которую мало что можно будет купить взамен изъятого жилья.

Это никакая не реновация.

Это уничтожение конституционных прав граждан: на частную собственность, на свободу выбора места жительства и благоприятную окружающую среду.

И это, как нетрудно видеть, сочетание депортации и «зачистки» территории.

С последующей передачей «зачищенной» территории в обжитых и благоустроенных кварталах «инвесторам» ради получения ими сверхприбылей.

Впрочем, вряд ли судьба этой «реновации» будет простой.

Ей будут сопротивляться.

Потому что ничто так эффективно и быстро, как перспектива потери собственности, не делает человека гражданином.