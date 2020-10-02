«Он меня подставил»

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев в Пресненском суде во время оглашения приговора. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В интернете опубликовано письмо из СИЗО актера Михаила Ефремова, приговоренного Пресненским судом к 8 годам колонии за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии. В шапке документа указано, что это дополнение к апелляционной жалобе на приговор.

Артист заявляет о своем искреннем раскаянии в произошедшем и возлагает ответственность за свои действия в суде на бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В своих дополнениях к апелляционной жалобе Ефремов полностью признает вину и готов возместить ущерб пострадавшей стороне. Он также объяснил отказ от признания вины в ходе судебного рассмотрения дела действиями своего бывшего адвоката Пашаева, который настаивал, что доказательств виновности актера в произошедшем не было.

«Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающемся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния, а также желания возместить причиненный материальный и моральный вред потерпевшим, поскольку Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП», — написал Ефремов.

Актер подчеркнул, что искренне раскаивается в содеянном, а также принес извинения семье Сергея Захарова и обратился к суду с просьбой смягчить приговор «до пределов, не связанных с лишением свободы».

Ефремов отметил, что полностью возместил моральный вред, установленный приговором суда в пользу потерпевшего, в размере 800 тысяч рублей.

Это уже не первое заявление артиста о признании вины. Первое Ефремов записывал в форме видеообращения. Он просил прощения у семьи Захарова, выражая готовность оказать любую возможную поддержку — «если примут». Актер уверял, что хочет сделать это «не чтобы откупиться, а чтобы искупить». «Я не понимаю, как дальше жить», — сказал он, добавив, что не намерен пытаться «отмазаться» и задействовать какие-то связи.

Во время судебного разбирательства Ефремов резко поменял позицию в сторону отрицания своей вины. На процессе он говорил, что почти ничего не помнит. Лишь перед началом прений сторон он неожиданно сообщил судье Елене Абрамовой, что вину признает, а в последнем слове раскаялся в случившемся. Абрамова, однако, посчитала, что Ефремов вину признал лишь частично.

Эльман Пашаев общается с журналистами у здания Пресненского суда. Фото: РИА Новости

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день [когда произошла авария] я, увы, ничего не помню где-то с 13.00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — писал актер после приговора.

Тогда же Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, которого многие обвиняли в непрофессионализме и пиаре. Осужденный артист попросил суд апелляционной инстанции не рассматривать жалобы на вынесенный ему приговор, поданные его бывшими адвокатами.

Уже находясь в следственном изоляторе, Ефремов сказал члену ОНК Еве Меркачевой, что Пашаев «подставил» его «на эти восемь лет» и что адвокат «обещал одно, а получилось другое».

Собственно, Пашаев уже не имеет права выступать чьим-либо защитником.

Адвокатская палата Северной Осетии лишила его статуса адвоката на один год за дисциплинарный проступок. Сам экс-адвокат говорил, что ранее его уже трижды лишали адвокатского статуса: в Москве, в Краснодарском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Новый защитник артиста Роман Филиппов указал на то, что предыдущий адвокат якобы оказывал на актера давление. Филиппов напомнил, что Пашаев нарушил «кодекс профессиональной этики адвокатов», а значит, Ефремов в суде лишился права на защиту. Следовательно, защита надеется на смягчение приговора. На вопрос, почему его подзащитный резко поменял позицию и вновь раскаялся, адвокат отвечать не стал.