Отбиться от защитников

После расторжения соглашения с Эльманом Пашаевым Михаил Ефремов остается, скажем так, интересным клиентом для его коллег. Как уже сообщалось, защитником, с которым семья подсудимого заключила новый договор, стал Роман Филиппов. Коллеги отзываются о нем хорошо, хотя он молод и его имя не на слуху. Возможно, Филиппову будут помогать более опытные адвокаты, которые пока не хотят светиться в скандальном деле, защиту по которому Пашаев на первом этапе полностью провалил.

Роман Филиппов. Фото из соцсетей

Филиппов категорически отказывается от контактов с прессой, и его можно понять: некоторые «СМИ» уже начали рассказывать о нем небылицы, не имеющие отношения к делу. Но у «Новой» есть и другие источники, которые сообщили, что Филиппов, придя к своему подзащитному в СИЗО-5 («Водник») 15 сентября, был удивлен тем, что до него, оказывается, здесь уже побывали четверо его коллег: Андрей Хомутовский, Александр Карабанов, Станислав Мальцев и Андрей Васильев. Филиппов не был предупрежден об их участии семьей Ефремова, однако они тоже предъявили администрации СИЗО ордера и были допущены на свидание с его клиентом.

Андрей Хомутовский сотрудничал с Межреспубликанской коллегией адвокатов (МРКА, она известна приверженностью ей бывших сотрудников спецслужб), с 2003 года состоял в Адвокатской палате Московской области, а с 2005 года — города Москвы. В 2011 году он вышел из МРКА и образовал адвокатский кабинет. У него есть предупреждение от палаты, видимо, за неуплату членских взносов в 2015 году, тогда же он приостановил свой статус на несколько месяцев, но затем его восстановил. По телефону Хомутовский отказался ответить «Новой», кто заключил с ним договор на защиту Ефремова, хотя и выразил готовность обсудить «любые другие интересные юридические вопросы».

Александр Карабанов и Станислав Мальцев являются членами Палаты адвокатов города Москвы, но первый перевелся сюда в 2013 году спустя год после получения статуса в Палате адвокатов Тульской области (где почему-то сдают экзамены многие будущие московские адвокаты), а второй — в том же 2013 году — после получения статуса в палате Ставропольского края. Оба сотрудничают с адвокатской коллегией «Карабанов и партнеры», об успехах которой в широком доступе сведений нет. По телефонам, которые они указали Ефремову, ни один не ответил и на просьбу перезвонить не откликнулся.

Андрей Васильев своих данных не оставил, но отрекомендовался как посланник чувашского землячества столицы (якобы у семьи Ефремовых есть чувашские корни).

Вероятно, эти сведения могут быть интересны Адвокатской палате города Москвы и Федеральной палате, и они смогут получить ответы на вопросы, которые не удалось выяснить «Новой»:

на каком основании эти лица получили так называемые ордера на право представлять интересы Ефремова, которые были ими предъявлены администрации СИЗО-5.

Вопросы непраздные: вся эта самодеятельность осложняет и так уже порядочно подорванные Пашаевым позиции защиты.

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Для подачи апелляционной жалобы на приговор Ефремову, вынесенный 8 сентября, остается два дня (до 18-го включительно). Одну такую жалобу до расторжения договора с ним успел подать Пашаев, но содержание ее неизвестно, а позиция, вероятно, заявлена прежняя, и основываться на ней ни один вменяемый адвокат, скорее всего, не будет. Это может быть и так называемая короткая жалоба, которую впоследствии защита сможет дополнить и расширить, но и на ее составление нужно время и еще одна встреча в СИЗО. Для всех будет лучше, если самодеятельность прекратится, а «Новая» вернется к рассказу о деле по существу, теперь, наверное, после начала рассмотрения жалобы Ефремова в апелляционной инстанции.