В поисках койки

С начала лета до середины сентября россиянам говорили: второй волны коронавируса в стране не прогнозируется. Роспотребнадзор и Минздрав рассуждали о «сезонном подъеме», о гриппе, о мерах предосторожности, которые спасут.

Но статистика заболеваний, даже официальная, вещь упрямая: за две недели с 16 по 30 сентября суточный прирост заболевших увеличился с 5670 до 8481 человека.

Духоподъемная риторика начала сменяться осторожной. 28 сентября уже президент Путин попросил россиян отнестись к инфекции серьезно, «чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений».

Возвращение к ковидным реалиям идет широкими шагами: вновь разворачиваются инфекционные госпитали, под коронавирус перепрофилируют хирургии и реанимации. Вновь к больницам выстраиваются очереди из машин скорой помощи.

На этом фоне продолжаются протестные акции медработников, организованные профсоюзом «Действие»: медики утверждают, что им до сих пор не платят обещанные президентом и правительством надбавки за работу с коронавирусом.

Корреспонденты «Синдиката-100» рассказывают, какие российские регионы подготовились к новой волне COVID-19, а какие, похоже, искренне рассчитывали, что им повезет.

Пермь

Пермский край стремительно увеличивает количество «коронавирусных» коек: их число уже в ближайшее время планируется довести до 2563, что на 781 койку больше, чем было 1 сентября. «Сегодня в регионе развернуто свыше 2300 коек, на которых проходят лечение более 1900 пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией. Хочу сказать, что реанимационная защита обеспечена в полном объеме. Ранее мы разворачивали большее количество коек — более 3300. В настоящее время держим в запасе порядка 1000 коек», — говорила 25 сентября министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. В региональном минздраве поясняют, что федеральный норматив — 1838 коек. Согласно информационным сводкам краевого оперативного штаба, число пациентов в больницах Прикамья с COVID-19 ежедневно растет и сейчас превышает 1200 человек, доля свободного развернутого коечного фонда — порядка 15%. В конце сентября в Перми возобновились очереди на компьютерную томографию (КТ), вновь зазвучали жалобы на многочасовые ожидания скорой, отказы от госпитализации, переполненные поликлиники и больницы. 25 сентября медбрат скорой помощи Артем Борискин опубликовал в своем Instagram видео: очередь из 20 машин с красными крестами, привезших пациентов на КТ. «Подумайте, сколько бригад выключены из работы, пока стоят в очереди с пациентами с подозрением на COVID. А ведь другие болезни никуда не исчезли. Теперь условный инсульт будет ждать помощи дольше», — написал Борискин. Медбрат Артем Борискин. Фото из личного архива «Новой газете» Борискин пояснил, что ждать КТ приходится по несколько часов, и такая ситуация во всех трех пермских учреждениях, где делают томографию. «В краевой больнице принимают только днем. Очереди во время первой волны тоже были, но не такие большие и долгие. И раньше в Перми было четыре томографа», — сказал медбрат. 28 сентября минздрав Пермского края выступил с заявлением насчет очередей на КТ. «В настоящее время зафиксирован рост обращений за неотложной медицинской помощью на всей территории Пермского края. Это связано с эпидемическим подъемом заболеваемости по ОРВИ, в то время как рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции в крае незначительный». При этом минздрав пообещал увеличить число больниц, где будет проводиться томография. 28 сентября Артем Борискин опубликовал еще одну видеозапись с очередью машин скорой помощи: «Теперь очередь выстроилась на госпитализацию в единственный стационар со свободными местами. На момент 8.00 здесь 23 автомобиля скорой. Первая машина в очереди приехала в 22.30 и была в очереди 18-й». Кадр из видео, снятого Артемом Боринскиным Очередями из машин скорых заинтересовалась прокуратура Пермского края. «В ходе проведения надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения прав граждан на своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи, в том числе достаточность принятых мер министерством здравоохранения Пермского края», — сказано на сайте ведомства. Есть в Перми и проблема с тестами на коронавирус. «Нам, на скорой, не проводят тесты с мая-июня. Когда я заболел ОРВИ в августе, (коронавирус тогда не подтвердился), я хотел получить мазок от поликлиники: говорю, я контактный и медработник. Не получилось. Позвонил в страховую. Там сказали, что берут мазки теперь только по предписанию Роспотребнадзора. Раньше брали у всех, кто с пневмонией, ОРВИ 65+, приехавших из стран, неблагоприятных по COVID-19, и контактных. Теперь мазки только по постановлению», — рассказал Артем Борискин «Новой газете». Постановление на мазок, видимо, было у губернатора края Дмитрия Махонина. О его заболевании стало известно 17 сентября. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких человек из губернаторской администрации и депутатов Пермской городской думы. Вирус обнаружен в десятках школ, детских садов и в 11 вузах Прикамья. Два пермских театра и пять профессиональных спортивных клубов ушли на карантин. Александра Семенова

Омская область

В прогнозах руководства областного Минздрава пандемия COVID-19 уже неоднократно заканчивалась. Но сбываются они ровно наоборот. 12 мая, как сообщала «Новая», министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова предсказала, что «регион выходит на пик по эпидемии коронавируса»: тогда заражалось им за день в среднем 25–27 человек. Менее чем через месяц, когда ежедневный прирост инфицированных увеличился втрое, она заявила, что регион наконец-то «вышел на плато», после чего кривая заболеваемости снова резко скакнула вверх. Министр здравоохранения области Ирина Солдатова. Фото: bk55.ru Последний раз министр анонсировала «выход области из пандемии коронавируса» в эфире главного областного телеканала 3 сентября. Но уже через пару недель стало ясно, что COVID-19 в очередной раз омских чиновников перехитрил. К 25 сентября скорость распространения заболевания увеличилась почти в два раза (с 43–45 заболевающих за день в первых числах сентября до 76) и продолжила расти дальше, приблизившись к пиковым показателям трехмесячной давности (98–103 выявленных случая в день). Люди данным оперативного штаба не особенно доверяют: предлагают частично приплюсовать к ним статистику заболеваемости ОРВИ (небывалую в наших краях) и пневмонией, за которой тоже может быть скрыт нетестированный коронавирус. Предполагают, что летний пик пандемии регионом уже «покорен», а областной минздрав совместно с оперштабом сглаживают реальную ситуацию (их данные и по смертности, и по заболеваемости отличаются от данных Росстата). Омские СМИ публикуют рассказы медиков, которые говорят, что диагноз COVID-19 по возможности исключается. Вместо него ставится пневмония. Из-за этого непросто получить и выплаты за работу с коронавирусом. По официальным данным, на 1 октября в Омской области от COVID-19 скончались 9 медиков. Компенсации в размере 2,7 млн рублей выплачены родственникам только двоих из них, у двух других не оказалось близких, которые могли бы стать «выгодоприобретателями» (термин Фонда социального страхования), трое заразились «не на работе», по двоим остальным проводится проверка. Последний раз об очередях машин скорой помощи на компьютерную томографию омские СМИ сообщали 9 сентября: тогда у приемника МСЧ-4 ночью скопилось 19 автомобилей. После этого медсанчасть получила дополнительный аппарат. 30 сентября в паблике «Омск Live» омичка, не назвавшая себя, рассказала об очереди в поликлинике на ул. Комарова, 20: «Второй день с температурой стою в очереди на МСКТ. Вчера не смогла пройти, поднялась температура до 39. Уехала домой. Было человек 50, и скорые одна за одной. Сегодня приехала к 05.30 утра. Я уже шестая в очереди, скорая стоит с трех утра». Скорые в Омске. Фото: bk55.ru Облминздрав прокомментировал это сообщение так: «Аппарат в поликлинике № 2 ГБ-1 имени Кабанова работает в дневную смену с 08.00, и приходить туда к 05.30 и в другое время до открытия не надо. Скорые на фото — машины из сельских районов, приехавшие одновременно: так бывает, поскольку расстояния и дорожные условия разные, и просчитать этот момент довольно сложно. Но это не хроническая ситуация...» Самой «топовой» историей сентября в Омске стала госпитализация, которой удалось добиться для своей бабушки с помощью шума, поднятого в соцсетях, местной жительнице Виктории Бибиковой. Первоначальный ее пост был такой: «Моя бабушка, Кожемяко Мария Александровна, в данный момент нуждается в медицинской помощи. Всю свою жизнь она отдала медицине, работала врачом-педиатром, затем на скорой помощи, спасала детей и взрослых. А сейчас в возрасте 83 лет сильно заболела, вчера скорая отвезла ее на МСКТ, где результат оказался неутешительным — двусторонняя пневмония, 54% поражения легких, но при этом в госпитализации было отказано, так как «в Омске нет ни одного места в больнице»: после МСКТ отвезли домой. Состояние ухудшается с каждым часом: дышать становится труднее, одышка нарастает, очень плохо чувствует себя». На сей раз медицинское ведомство воздержалось от комментариев, но приняло меры: как стало известно сайту Om1.ru, Анастасия Малова (начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Облминздрава) пристроила бабушку в клинику. «Пока в коридоре, — сообщила Виктория Бибикова, — но завтра должны в палату перевести». То, что отказ в госпитализации омичам, остро нуждающимся в ней, стал правилом, утверждают не только обыватели, чьим рассказам, анонимным по большей части, можно не всегда доверять, но и орган, мнение которого оспаривать сложно. «Коммерческие вести» напечатали представление заместителя прокурора области Владислава Шевченко на имя министра областного здравоохранения. В документе, в частности, сказано, что надзорная проверка установила факты, не нуждающиеся в комментариях: «Количество лиц, доставленных бригадами скорой помощи на мультиспиральную компьютерную томографию с 1 по 26 июля 2020 года, составило более 3600 человек, из них более 470 гражданам отказано в госпитализации, в том числе 80 — с тяжелой степенью поражения легких (у остальных степень средняя)». По решению регионального оперативного штаба режим повышенной готовности продлен в Омской области до 31 октября. Распоряжением губернатора людям старше 65 до этой даты «не рекомендуется покидать место проживания», а работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционку. По данным на 30 сентября, в Омской области заразились коронавирусом более 11 000 жителей, умерли от инфекции — более 300. Георгий Бородянский

Крым и Севастополь

Успешный (из-за закрытия границ) туристический сезон в Крыму, сопровождаемый множеством массовых мероприятий, сделал свое дело — количество ежедневно заболевающих коронавирусом в республике возвращается на весенний уровень. Даже чиновники на совещаниях оперативного штаба признают: фиксируется стремительный рост заражений COVID-19 и внебольничной пневмонией. В Евпатории, Крым. Фото: РИА Новости По данным главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, эпидемиологическоий порог по вирусным и респираторным заболеваниям в Крыму впервые за последние 15 лет превышен на 11%. А непосредственно в столице республики, Симферополе, — на 17%. Значительный рост внебольничной пневмонии отмечается в Алуште, Красногвардейском и Сакском районах. «Мы подразумеваем, что часть [внебольничных пневмоний] — это ковидные пневмонии», — говорит санитарный врач. Официально в Крыму в последние три недели ковидом ежедневно заболевает от 80 до 100 человек. При этом ситуация с койками — не из простых: глава республики Сергей Аксенов уже признавал, что к нему поступает множество жалоб на отказы врачей госпитализировать пациентов с симптомами пневмонии, ОРВИ и коронавируса. Двое из таких пациентов — умерли. На этом фоне в отставку был отправлен министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. Проблем с госпитализацией нет у крымских чиновников. Вице-премьер республики Елена Романовская, заболевшая коронавирусом, получила отдельную палату с душем и телевизором, а после и вовсе была переведена на лечение в Москву. Мэр Ялты Иван Имгрунт, у которого диагностировали пневмонию, отправился лечиться в Санкт-Петербург. По словам крымского общественника Александра Горного, проблему частично могло бы решить появление лабораторий при профильных больницах, без которых люди вынуждены дожидаться результата теста на коронавирус по 5–10 дней, при этом занимая ставшие такими ценными койки. — Власти могли бы летом подготовить дополнительные места. Хотя бы на базе санаториев Евпатории или Южного берега Крыма. Но этого сделано не было, — говорит Горный. По словам другого крымского общественника Александра Талипова, проблему нехватки мест также могло бы решить открытие больницы имени Семашко, которую Сергей Аксенов за последние два года обещал ввести в эксплуатацию около семи раз. Но объект, на который выделены деньги в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма, до сих пор не достроен. Инфекционная больница в Севастополе. Фото: Sevas Не лучше ситуация и в соседнем Севастополе; по данным на 28 сентября, в больницах города-героя остался всего 1% свободных коек. То есть — 34 места. При этом стабильный прирост заболевших ежедневно составляет 20+ человек. Власти обещают развернуть для бессимптомных и легких случаев койки в обсерваторе, который находится в пансионате «Изумруд». Еще 15 мая глава Севастополя Михаил Развожаев заверял Владимира Путина, что в городской инфекционной больнице будет построен дополнительный модульный блок. Но на текущих совещаниях о его мощностях — 50 «полноценных койках с кислородом» и 10 «ультрасовременных реанимационных койках» — почему-то предпочитают не говорить. Надежда Исаева

Тюменская область

В конце августа тюменские СМИ писали: область выходит на «плато» по коронавирусу (+/–50 выявленных случаев заражения в день). Но в сентябре ситуация обострилась, и сейчас в регионе ежедневно выявляют более 80 случаев. Хуже было только после голосования по Конституции — тогда выявляли более 100 случаев заражения каждый день. «Коронавирусная тема» в регионе сейчас — едва ли не самая обсуждаемая. В социальных сетях проводятся опросы: есть ли среди ваших знакомых переболевшие ковидом? Более 70% респондентов (а это тысячи человек) ответили «да». Такие данные не «бьются» с официальной статистикой, согласно которой с момента начала пандемии «короной» заразились 9506 человек (на полуторамиллионный регион). Обсуждают люди и сопутствующие заболеванию проблемы — как попасть в больницу? Фото: Светлана Виданова / «Новая газета» На станции скорой помощи ОКБ № 2, сопровождая пожилого человека, я стала свидетелем сцены: взрослая дочь привезла пожилую мать. Женщина была в отчаянии: скорая не приезжает 10 часов, матери плохо, поэтому приехали сами. Она не скрывала: они обе — контактные по ковиду. И медики не знали, что делать («Это приемный покой! У нас нет специальных средств защиты!»). Плохо человеку было настолько, что рвотные массы оказались посреди коридора скорой помощи. Вторая горбольница не раз была очагом распространения коронавирусной инфекции. Очаг заражения выявлен и сейчас: по сообщению Депздрава, заболели 12 пациентов и 5 врачей. В телеграм-каналы и в СМИ приходят сообщения от людей, обозначающих одни и те же проблемы: на КТ попасть невозможно, переносят либо отказывают. В госпитализации также отказывают, говорят, что заболевание проходит в легкой форме. Есть и проблемы с маршрутизацией: ковид диагностирован, отправляют в обсерватор, до пункта назначения человек вынужден брать такси или ехать на автобусе. С оказанием «некоронавирусной» медпомощи — также коллапс: терминалы в больницах выдают талончики о наличии в очереди к врачу более 50 человек. Чтобы записаться на прием к стоматологу в муниципальную поликлинику, люди занимают очереди в 6 утра. На КТ попадают в час ночи, оборудование перегружено и выходит из строя. В Департаменте здравоохранения Тюменской области просят отнестись к этому с пониманием ввиду большой нагрузки. Юлия Баталова

Курганская область

В последние дни в регионе фиксируется более 35 новых случаев COVID-19 в день. Это на 10–15 случаев больше, чем в конце августа. Всего за период пандемии зафиксировано 3874 случая (на более чем 827 тысяч населения). Пик заболеваемости в регионе, как и в Тюменской области, был зафиксирован после голосования по Конституции — количество выявленных случаев за день превышало 50 случаев. С началом осени статистика вновь показывает серьезный прирост. Острым остается вопрос нехватки персонала, поскольку даже в обычное время, до коронавируса, в области не хватало 2000 медиков: как терапевтов и врачей общей практики, так и узких специалистов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков признает: это связано с низкими зарплатами. В соседних регионах врачи получают больше. В Курганском инфекционном госпитале работают 383 медицинских работника — на передовой. Смены — по 12 часов в сутки… восемь дней подряд. С началом пандемии и до настоящего времени так и не появился правовой акт, который бы регламентировал организацию и финансирование питания медиков, работающих в «красной зоне». На одной смене работают 136 медработников, вопрос горячего питания которых главный врач решает, обращаясь за помощью к благотворительным организациям и спонсорам. В центре Илизарова, который имеет международный статус в медицинском сообществе, вновь приостановили амбулаторный прием пациентов. Официально — до 11 октября, «в связи с проведением противоэпидемических мероприятий». Во время пандемии центр был перепрофилирован под обсерватор, пациентам перестали проводить плановые операции. Похоже, его снова готовят к массовому приему ковидных пациентов. Юлия Баталова

Алтайский край и Республика Алтай

В Алтайском крае заканчиваются места в ковидных госпиталях. На 28 сентября в регионе было занято 97% коек — 2111 из 2168. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов поставил задачу до конца недели развернуть порядка тысячи дополнительных мест, а специализированный коечный фонд увеличить до трех тысяч. На 1 октября в крае продолжает расти число тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов (20 и 10 пациентов за сутки соответственно). Фото: РИА Новости Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина говорит, что динамика заболеваемости аналогична предыдущим годам. В Бийске, втором по величине городе края, госпиталь, который развернули на базе 2-й горбольницы, уже не может принимать пациентов. По последним данным, там находятся 253 человека, 6 в тяжелом состоянии, 3 — на ИВЛ. Минздрав говорит, что в госпитале работают 87 врачей, в горбольнице при этом утверждают, что всего 10. Министр здравоохранения Дмитрий Попов 28 сентября сообщил о создании ковидного госпиталя на базе Центральной районной больницы в селе Первомайское. При этом в июле местные жители протестовали против перепрофилирования пятиэтажной больницы, обслуживающей весь Бийский район. Больным коронавирусом также отдадут инфекционное отделение горбольницы Заринска, а для больных вирусной пневмонией подготовят местный роддом. В Новоалтайске под ковидных больных оборудуют здание инфекционного отделения и единственную городскую больницу на 240 коек, к которой привязаны около 80 тысяч пациентов. Это нововведение возмутило депутата местного горсобрания от КПРФ Дмитрия Гришина: он подал заявку на проведение митинга против «оптимизации медицины под прикрытием COVID-19». Работник главного ковидного госпиталя Алтайского края (имя известно редакции) сообщил «Новой газете», что проблем с выплатами медикам нет. В госпитале лечат по всем рекомендациям, больница получила «Ареплевир». Также источник «Новой» сообщил, что очереди в обычные больницы сохраняются: госпитализируют только по показаниям, со скорой, с бессимптомным COVID-19 — не госпитализируют. При этом в Алтайском крае открыты абсолютно все заведения, а соблюдение масочного режима не проверяется. Впрочем, и в первую волну жители региона не стремились самоизолироваться, а многие коронавирус и вовсе отрицали. В соседней Республике Алтай ситуация также обостряется с каждым днем. Если в апреле Горный Алтай оставался последним регионом без коронавируса, то сегодня он входит в тройку регионов с наивысшим приростом: 65, 78, 107. По поручению губернатора республики Олега Хорохордина, коечный фонд в моногоспиталях увеличили на 70 мест. По словам заместителя главного врача республиканской больницы Любови Бородич, очереди на КТ в регионе нет, так как сейчас идет «экстренное обследование и экстренная госпитализация». Замглавного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Бородулина на вопрос о том, что происходит с медицинской помощью в республике, отвечать отказалась. Возможно, ситуация в регионе изменилась с открытием туркомплексов: из-за закрытых границ турпоток на курорты Алтая вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Дарья Кудрина

Саратов

Накануне, 30 сентября, в Саратовской области было выявлено 127 заболевших коронавирусом. Выздоровели всего 18 человек. Несмотря на то, что на территории области работает 16 ковид-госпиталей и развернуто практически 2900 коек, многих саратовцев скорая не госпитализирует из-за отсутствия мест. Областной минздрав при этом рапотрует: места есть! Коек на всех хватает. — Скорая помощь ехала к моей сестре 12 часов, — рассказал саратовец Виктор журналистам. — Она неделю на больничном с температурой 39, у нее сухой кашель, одышка, а на снимке двухсторонняя пневмония! Когда женщине стало совсем невмоготу, она вызвала скорую помощь. Бригада доехала до нее только на следующее утро. Извинившись за опоздание, медики порекомендовали ей госпитализацию. Но в больницу не повезли: «мест нет, заберем вас в течение суток». Подобных историй масса как в саратовских соцсетях, так и на сайтах информационных агентств, где люди делятся в комментариях своей болью. При этом пользователи соцсетей активно комментируют ситуацию с «отсроченной очередью» и делятся своими историями: «Один в один случай месячной давности, — пишет одна из наших коллег, комментируя историю саратовчанки, которую отказались госпитализировать сразу. — Места, может, и есть, и даже освобождаются — выписываются же люди. Но молниеносно заполняются опять. Вот и все, вот и все, что нужно знать об уровне заболеваемости в регионе». «Скорая не берет! — соглашается другая. — Нет мест. Маму госпитализировали только после того, как мы сказали, что её в больнице уже ждут! Но это была «специальная скорая». А первая бригада, которую мы вызвали, заявила, что у мамы ОРВИ и она в госпитализации не нуждается. В результате, после госпитализации маме сделали КТ, на котором видно 50-процентное поражение лёгких». Саратовский фельдшер, работающая на одной из городских подстанций скорой помощи признается, что, действительно, пациентов с подозрением на ковид, госпитализировать некуда. Стационары переполнены и не берут. — Мы звоним старшему врачу, старший врач уже разговаривает с главврачами ковид-госпиталей и договаривается с ними, — рассказывает медик, пожелавшая остаться неизвестной. — Чаще всего нет мест, так что таких пациентов мы ставим «в очередь». И как только место освобождается, другая бригада скорой помощи их забирает и везет в стационар. До адреса мы можем ехать и шесть, и 12 часов, иногда с момента вызова до приезда бригады проходят и ровно сутки, то есть адрес берет уже следующая смена. Всё потому, что мы очень много времени проводим в очередях у ковид-госпиталей. Пациентов там принимают по одному. Одного заболевшего оформляют примерно час. Так что если мы прибыли, а в очереди четыре машины, то стоять мы будем четыре часа. Но бывает такое, что машин — 11! Официальный представитель министерства здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов при этом утверждает, что места в ковид-госпиталях региона есть. И проблемы с госпитализацией возникают только в случаях, когда пациент не «тяжелый» и может лечиться дома самостоятельно под наблюдением участкового врача. Так же он заметил, что оказывается и экстренная помощь. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем интервью нашему изданию заметил, что с плановой помощью могут быть небольшие проблемы, потому что иногда отделения закрываются на карантин по ковиду — никто не застрахован от заболевшего новым коронавирусом пациента. Однако помощь больным онкологического, кардиологического и неврологического (инсульты) профиля не останавливалась ни на минуту. При этом ситуация с коронавирусом сильно осложнила жизнь пациентам и с другимим заболеваниями. Об еще одном случае «отложенной» госпитализации рассказала пользовательница инстаграм abisovanadia7 в комментарии к посту о визите председателя Госдумы Вячеслава Володина на его официальной странице в социальной сети. «Крик души! В связи с пандемией ситуация с госпитализации ужасная. Три дня назад мы чуть не потеряли близкого человека. У моей тёти был аппендицит. Живет она в поселке Степное Советского района. На скорой с направлением ее привезли в Саратов. Ни одна больница не приняла! Температура — 40, — написала возмущенная женщина. — Привезли домой, сделали укол кеторола! На утро ей плохо, позвонили мне, я в ужасе сказала снова вызвать скорую. Они позволили подвезти её, направление врач дал, поехали в областную. Не принимают! У тёти уже признаки перитонита, прошло больше суток! Пришлось искать знакомых, договариваться. Успели довезти в 1-ю Советскую больницу (1-я городская больница Саратова. — Ред.). Накануне ночью не приняли её, а по договоренности на следующий день приняли. И сразу на операционный стол. В итоге — гангренный гнойный аппендицит с местным перитонитом! Это что такое? Умирать? Безобразие!» Жительница Саратова Наталья Митрохина поделилась историей близкого человека, который с плевритом попал в ковид-госпиталь: — Мы очень долго ждали скорую. Я даже стала тормошить знакомых, чтобы как-то помогли. А когда скорая приехала, то медики сказали — «свободных мест нет. Очередь. Соберите вещи и ждите. Заберем его, как только место освободится». За пациентом скорая помощь вернулась рано утром на следующий день. После двух отрицательных тестов у пациента семья пыталась перевести его из ковид-госпиталя в торакальную хирургию в областную клиническую больницу. Но и там не было мест. — Человек угасает на глазах, самостоятельно дышать всё сложнее, — рассказывает Митрохина. — В ковид-госпитале нет нужных специалистов. Приходящий хирург требует немедленного перевода в областную больницу. Но класть некуда! Мама второе утро торчит в областной, умоляя взять её мужа в специализированное отделение. А дышать ему все сложнее и сложнее. Довольно часто несвоевременная госпитализация заканчивается трагически. В конце августа в Энгельсе (город-спутник Саратова) умер артист Саратовского театра оперетты Анатолий Горевой. Трижды он вызывал скорую помощь на высокую температуру (39 градусов) и трудности с дыханием, и трижды его отказывались госпитализировать, мотивируя это тем, что нет мест. И только в четвертый раз скорая привезла его в больницу, а врачи его взяли только потому, что он упал от слабости прямо в приемном отделении. Даже тогда место на ковидных койках для мужчины нашлось не сразу. Ему пришлось делить общую палату с другим пациентом. Актер умер с 27 на 28 августа. Возможно, что причиной была поздняя госпитализация. На 30 сентября в Саратове от новой коронавирусной инфекции умерло 105 человек. Анна Мухина

Воронеж

В Воронежской области заболеваемость коронавирусом в сентябре бьет рекорды: заражаются по 140–160 человек в день. Больницы, включая Областную клиническую больницу № 1, вновь переводят на борьбу с инфекцией. На 30 сентября в регионе зарегистрировано 19 436 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выписано — 18 621. Умерло 208 человек. Койки для лечения коронавирусных больных развернуты в 25 стационарах региона. Воронежская горбольница. Скриншот Яндекс.карт Полностью переведен на работу с ковидом хирургический корпус Воронежской городской больницы № 2. Здесь принимают пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Основной наплыв больных, наряду с Областной больницей № 1 и городской больницей № 2, принимает ГКБ № 8, около которой в июне был построен новый инфекционный центр. Департамент здравоохранения Воронежской области представил статистику по количеству и заполнению коек: на 30 сентября в регионе было 2708 коек для больных коронавирусом, занято пациентами — 2515, свободно — 193. По словам опрошенных «Новой газетой» врачей, медсестер и санитаров, в распоряжении коронавирусных отделений всегда есть запасные койки для того, чтобы принять новых пациентов. — Пока [для коронавируса вновь] не была открыта Первая областная больница, мы работали на 110–115%. Сейчас реанимационное отделение загружено процентов на 60–70%. Мы не можем загружать реанимацию на 100%, так как всегда нужны свободные места, чтобы кого-то внезапно принять. У нас в стационаре около 100 коек для «ковидных», вчера лежало 112 человек. Некоторых выписали, осталось 95 пациентов. Но сегодня мы примем кого-то еще, — рассказал анестезиолог ГКБ № 2 Александр Туринский. Медсестра реанимационного отделения Второй городской больницы Карина Найдина в разговоре с корреспондентом «Новой» отметила: «Стационар в последние дни очень быстро заполнился». Чтобы освободить места для новых больных, пациентов средней и легкой степени тяжести отправляют в ГКБ № 5, ГКБ № 11 и ГКБ № 20. По словам Александра Туринского, во Второй клинической больнице есть оборудование, которого нет у 5-й, 11-й и 20-й. Она готова принимать более тяжелых пациентов. Нет проблем с коечным фондом и в Городской клинической больнице скорой помощи № 10, а также в клинической больнице № 33 Нововоронежа. Об этом «Новой газете» сообщили санитарка приемного отделения для больных с коронавирусной инфекцией 10-й больницы София Пульвер и медсестра 33-й Ангелина Авралова. Иная ситуация в Россошанском районе: 22 сентября главврач Россошанской районной больницы Марина Кравченко указала на дефицит коек в учреждении. На сайте администрации было опубликовано сообщение: «Коронавирус усиливает свои позиции в районе», в котором, в частности, говорилось: «Ситуация очень сложная. Масочный режим на территории области губернатором не был отменен. Россошанцам стоит позаботиться самим о себе и своих близких. Необходимо более ответственно отнестись к эпидемиологическим требованиям — использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдать социальное дистанцирование, усилить меры личной гигиены». Что касается средств индивидуальной защиты, то ко второй волне коронавируса воронежских медиков ими обеспечили: весной практически невозможно было достать маски, а сейчас, говорят медработники, в стационарах персонал и пациенты обеспечены и СИЗ, и лекарствами. В ГКБ № 2 «Новой газете» заявили, что ни один из врачей не заразился COVID-19. Причины две: качественная защита и плановость поступления пациентов: во вторую клиническую привозят только людей с подозрением на коронавирус. В больницах, перепрофилированных под ковид, но сохранивших прием некоронавирусных пациентов, — картина иная. Здесь медики заболевают. Болеют работники во всех больницах скорой помощи (БСМП) города. Одна из самых заполненных, БСМП № 1, столкнулась с большими трудностями: как рассказал «Блокнот-Воронеж» один из сотрудников, больных врачей «очень много», а в больницу на очереди стоят очень много больных врачей и огромные очереди из скорых: «Причем это только начало, дальше будет хуже!» Проблем с тем, чтобы попасть на прием с некоронавирусным заболеванием, в настоящий момент нет. Что касается диагностических исследований, в том числе компьютерной томографии, то никаких жалоб по этому поводу не поступало ни от врачей, ни от пациентов. Наоборот, и медики, и Департамент здравоохранения утверждают, что все исследования проводятся в полном объеме. В медорганизациях Воронежской области работают 26 компьютерных томографов, из них 7 закуплено в 2019–2020 гг. Врачи рассказывают, что сами проходят регулярные обследования: каждую неделю сдают мазок на коронавирус. Во всех медицинских учреждениях региона усилен санитарно-эпидемиологический режим: перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру, а в течение дня регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция помещений. Коронавирусные стационары разделены шлюзами на «красные» и «зеленые» зоны. Большинство собеседников «Новой» из числа медработников говорят, что им выплачиваются полагающиеся надбавки. — Казалось бы, мне, как гражданской активистке и координатору молодежного движения «Весна» в Воронеже, нужно было бы искать промахи, но сказать ничего плохого не могу — наш главврач следит за тем, чтобы и медиков, и пациентов обеспечивали всем необходимым. Зарплаты выплачиваются с надбавками, лекарства есть, СИЗы отличные, аппараты ИВЛ в рабочем состоянии, — говорит София Пульвер. Павел Хаустов