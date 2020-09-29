Все под контролем, все растет

Во второй половине сентября в Москве резко выросло число заболевших коронавирусом: третий день подряд в городе выявляют более двух тысяч новых больных. Мэр столицы Сергей Собянин призвал пожилых людей оставаться дома, попросил компании перевести сотрудников на удаленную работу и отправил школьников на двухнедельные каникулы. Городские власти настойчиво напоминают жителям о том, как важно носить маски и соблюдать дистанцию, однако жесткий карантин пока не вводят. «Новая» разбиралась, чего ждать москвичам от нового всплеска заболеваемости и чем он отличается от майского пика.

Очень странные цифры

Первые признаки ухудшения ситуации появились еще в конце июля: «Новая» рассказывала, как после двухмесячного снижения число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло более чем на 30%. После этого столичная статистика застряла в «собянинском коридоре» — мэр объявил, что количество новых заболевших «будет находиться в коридоре от 650 до 700», где оно и оставалось на протяжении трех недель. Тогда в Департаменте здравоохранения Москвы это объясняли стабильной эпидемиологической обстановкой.

После публикации «Новой» данные о заболеваемости в Москве вышли из коридора, однако по-прежнему не превышали 700 случаев в день. Оперштаб регулярно сообщал о том, что ситуация под контролем и прироста почти нет.

Как оперштаб отчитывается о стабильной эпидемиологической обстановке 10 сентября

В Москве среднее число новых случаев коронавируса на 3% меньше, чем месяц назад В столице подтверждено 695 новых случаев коронавируса. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем месяц назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. <...> Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Официальные данные стали показывать заметный рост после единого дня голосования 13 сентября: за две недели число новых случаев в Москве выросло более чем в три раза и превысило две тысячи человек в день — столько же заболевших выявляли в конце мая, сразу после пика заболеваемости. Коэффициент воспроизводства вируса Rt, который показывает скорость распространения инфекции, достиг 1,9 — это в два раза превышает рекомендованное Роспотребнадзором значение, которое позволяет отменить режим самоизоляции.

Несмотря на растущие значения, статистика по-прежнему выглядит подозрительно. Выбравшись из «собянинского коридора», данные о заболеваемости коронавирусом попали в новую ловушку:

на протяжении 10 дней, с 15 по 25 сентября, количество заболевших в Москве было кратно пяти — заканчивалось только на 0 или 5.

Вероятность такого совпадения крайне мала, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:

«Это, мягко говоря, неправдоподобно. Вероятность, что такое получилось случайно, — доли процента, если точнее, то примерно 0,002%».

«Новая» неоднократно рассказывала, что число новых больных — случайная величина, которая зависит от многих факторов и в норме колеблется каждый день, отклоняясь от тренда в разные стороны. Однако московские данные время от времени игнорируют законы статистики и показывают то гладкий спад, то плавный рост.

«Новая» попросила столичный Депздрав объяснить, с чем связаны такие «красивые» цифры заболеваемости. В пресс-службе ведомства не ответили на этот вопрос, но уже на следующий день количество новых случаев перестало делиться на пять:

с 26 по 28 сентября в городе выявили 1792, 2016 и 2217 заболевших соответственно.

«Рост есть, вопрос в масштабе»

Отражают ли растущие цифры реальный рост заболеваемости — неизвестно, однако они могут повлиять на жителей города, которые перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию: по данным «Яндекса», с середины июня активность москвичей вернулась к обычному уровню и по-прежнему остается высокой. Опасаясь повторения весенней вспышки и практически полного закрытия экономики, власти пытаются убедить людей соблюдать меры предосторожности:

«На самом деле рост, безусловно, есть, вопрос только в масштабе. Один из инструментов, который есть в распоряжении властей для того, чтобы замедлить рост, — напугать людей растущей статистикой и тем самым убедить их вернуться к мерам социального дистанцирования», — говорит Борис Овчинников.

Действительно, вместе с ростом официальных цифр власти начали говорить об ухудшении ситуации: оперштаб сообщил о росте госпитализаций на 30%, а Собянин заявил, что это «уже не шутки».

Как оперштаб отчитывается об ухудшении обстановки 28 сентября

В столице подтверждено 2217 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. <...> В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. В Бельгии рост заражений составил 40%, а в Оттаве сентябрьские показатели соизмеримы с апрельскими.

Московские власти не публикуют общее число госпитализированных пациентов с коронавирусом, однако несколько столичных больниц каждый день отчитываются о поступлении больных в социальных сетях. Последние несколько дней число госпитализированных появляется и в сообщениях московского оперштаба. Эти данные показывают, что количество больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией действительно выросло: если в августе на лечении в больнице в Коммунарке в среднем находилось около 500 человек, то сейчас — более 700.

Об ухудшении ситуации в Москве говорят и косвенные показатели: как отмечал Борис Овчинников, за последнюю неделю в городе выросло число поисковых запросов со словом «обоняние». Это может отражать рост заболеваемости: при COVID-19 люди чаще начинают искать в интернете информацию о симптомах заболевания — например, о потере обоняния.

Сезонный оптимизм

Несмотря на то что число новых случаев вернулось к майским значениям, ситуация в городе пока не так плоха, как весной. В конце мая число активных случаев — всех, кто болеет в данный момент, — было в два с половиной раза больше, чем сегодня. Это может говорить о том, что нагрузка на систему здравоохранения не так высока и в Москве еще есть свободные мощности для лечения коронавирусных больных.

В пресс-службе московского Депздрава «Новой» заявили, что распространение инфекции находится под контролем, а коек в городе достаточно для лечения пациентов с COVID-19:

«Ситуация остается контролируемой, поскольку Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. Столица работает над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинают вводиться резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сообщили в ведомстве.

Однако федеральные органы здравоохранения пока не смогли договориться о том, насколько загружены российские больницы: Минздрав сообщил, что в стране заняты почти 90% коек для лечения больных с коронавирусом, тогда как Роспотребнадзор говорил лишь о половине.

Опрошенные «Новой» эксперты предполагают, что новая волна коронавируса в Москве будет не такой сильной, как весной: дополнительный коечный фонд и опыт больниц позволят справиться с инфекцией более эффективно.

«Страшно оказаться излишне оптимистичным, но есть общее ощущение, что в целом нынешнему осеннему подъему по миру присуща меньшая летальность, чем весенней волне. <...> Если говорить конкретно про Москву, то, конечно, сейчас готовность лучше: есть большой резерв коек, и, насколько я знаю, он снова разворачивается. Я надеюсь, что ничего сопоставимого по масштабам с ростом смертности в мае-июне Москву и Центральную Россию не ждет», — отмечает Овчинников.

при участии Анны Титовой

Редактор: Арнольд Хачатуров / «Новая газета»