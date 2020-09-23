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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Приемный покой. Спецвыпуск
Как государство «сэкономило» на выплатах семьям погибших медиков
Катя Бонч-ОсмоловскаяАртем Щенников«Новая газета»
Когда в России появились первые больные коронавирусом, четкого плана действий не было ни у кого: Минздрав и Роспотребнадзор только начинали разрабатывать рекомендации по работе больниц и протоколы лечения пациентов. В этих условиях именно врачи приняли на себя первый удар в борьбе с эпидемией.
ОБНОВЛЕНО
После выхода материала в пресс-службе Минздрава «Новой» сообщили, что по состоянию на 23 сентября страховые выплаты получили родственники 258 медработников, умерших в связи с коронавирусом. Помимо этого компенсацию получили более 71 тысячи медиков, заболевших COVID-19 на работе.
Россия вошла в пятерку стран, где погибло больше всего медиков. По данным правозащитной организации Amnesty International, на начало сентября во всем мире из-за коронавируса умерли по меньшей мере семь тысяч медработников, почти десятая часть из них — из России. По этому показателю нашу страну опережают только Мексика (1320 смертей), США (1077), Великобритания (649) и Бразилия (634).
Таких потерь среди врачей можно было избежать.
Некоторым странам удалось это сделать: например, в Италии, которая стала эпицентром эпидемии в Европе, умерли 177 медработников, Германия сообщала о смерти 23 медиков.
Для безопасной работы с больными врачам нужны средства индивидуальной защиты — маски, костюмы, респираторы, перчатки, бахилы и другие СИЗ, причем менять их нужно раз в несколько часов. Однако государство не смогло вовремя обеспечить этим больницы — по оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, на пике эпидемии одних только масок нужно было около 10 миллионов штук в сутки, при этом их производство не достигло такого объема даже к концу июня.
«Мне кажется, что мы хорошо справились [с эпидемией], кроме одного аспекта: мы вовремя не защитили врачей,
поэтому у нас сейчас более 500 случаев смерти докторов [по данным списка памяти]. Пока Песков не признал, что есть проблема с нехваткой средств индивидуальной защиты для врачей, для этого ничего качественно не делалось», — говорит советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Власти действительно отказывались признавать проблему: вместо помощи медики, которые жаловались на нехватку СИЗ, получали штрафы за распространение фейков и выговоры от руководства. Это привело к тому, что спасавшие больных коронавирусом медработники сами становились пациентами — и умирали.
По данным списка памяти, который ведут сами врачи, из-за COVID-19 в России погибли более 685 медиков.
Российские органы здравоохранения долго не могли договориться о том, сколько же врачей официально считать погибшими от коронавируса: в конце мая Минздрав заявил о 101 умершем медике, а спустя месяц глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о 489 жертвах среди медперсонала. Позже в пресс-службе ведомства «Новой» сообщили, что эти данные «не были подтверждены по результатам расследований случаев смерти медицинских работников в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении своих трудовых обязанностей».
В итоге Минздрав признал лишь 40 умерших и 14 тысяч переболевших врачей. В ведомстве не смогли оперативно представить «Новой» данные по состоянию на сентябрь.
Родственникам умерших медработников и переболевшим врачам положена компенсация, однако врачебная комиссия должна провести расследование и подтвердить, что медик заболел COVID-19 именно на работе.
Родным погибших врачей полагается 2,752 миллиона рублей, а минимальная сумма компенсации в случае болезни — 68,8 тысячи. Таким образом, медики и их семьи получили в сумме по меньшей мере 1,07 миллиарда рублей.
Однако если список памяти верен и погибших медиков почти в 20 раз больше, чем признали власти, государство «сэкономило» на компенсациях врачам 1,7 миллиарда рублей — больше, чем выплатило.
«Новая» изучила, как государство действовало во время пандемии: сколько денег было потрачено на переоборудование больниц и закупку СИЗ, как должна быть организована работа медучреждений в условиях эпидемии и как это происходило на самом деле. Мы построили модель распространения коронавируса в больнице и разбирались, как больницы становились очагами инфекции, а также попытались понять, почему все усилия властей не помогли избежать высокой смертности врачей и что нужно было сделать по-другому, чтобы спасти медработников.
Об этом читайте в продолжении специального выпуска «Приемный покой».
продолжение
🩺 Истории врачей, погибших от COVID-19. Новая история — каждый час
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