«Украсть болезнь после смерти. Хорошо, что Валентина об этом не знает»

Валентина Григорьевна проработала медсестрой в клинической больнице 30 лет, из них 20 отдала отделению функциональной диагностики, а именно — ЭКГ.

— Мама всю жизнь в медицине. Для нее это не просто, как в киоск прийти мороженое продавать, — рассказывает дочь Екатерина. О смерти своей мамы она сообщила в инстаграме: «Моя мамочка, милая, любимая, красивая, лучшая, как плохо без тебя, как больно, нет сил. Ты наш светлый человечек, свети самой яркой звездочкой, ты та, которая помогала всем, а тебя не спасли. Моя мамочка — медсестра Калининградской областной клинической больницы, отработала там более 30 лет, заразилась на рабочем месте (в больнице вспышка ковид-19), мы будем пытаться добиваться правды и ждем разбирательства по нашему делу».

До пандемии через кабинет ЭКГ, в котором работала Валентина Григорьевна, в день могло пройти около 100 человек. С наступлением пандемии поток сократился, но она продолжала работу. Уйти просто не разрешили — женщине был 61 год, а на больничный дозволялось уходить только тем, кто старше 65. Плановый отпуск у нее был в августе, на внеплановый согласия не дали.

По словам дочери, Валентина Григорьевна действительно испугалась за свое здоровье. Хронических заболеваний у нее не было, но были проблемы с лишним весом и сахаром в крови:

— Она понимала, что здоровье уже не то и возраст: 61 год — не девочка. Возраст — 65 лет — кто-то установил, непонятно почему. Почему не 55? Почему не 40? Ее коллега, с которой они в кабинете сидели, была на карантине, потому что она ей больше 65, а мама осталась одна, и никто ее не отпустил. Некому работать было.

Екатерина говорит, что в Калининградской области многие врачи и медработники увольнялись и оставляли работу, но ее мама не могла просто не прийти, «она не могла сказать, что ей все равно».

В больнице врачей и медсестер обеспечивали средствами индивидуальной защиты: по пять масок в день, защитные халаты, дезинфицирующие средства. Валентина Григорьевна не работала с больными ковидом, но все-таки заразилась.

Утром 27 апреля поднялась температура — она написала дочке эсэмэску об этом, но все же проработала до конца дня. А на следующий уже не вышла. Тогда вдруг стало известно, что в ее отделении заразились уже пять человек. Больницу закрыли на карантин.

Валентина Григорьевна вызвала врача.

— Сказали, что вроде на пневмонию не похоже. Хотя у нее был указан контакт с ковидными. Они этому значения особо не придали, — говорит Екатерина. Тесты были отрицательные. И ее маме выписали противовирусные препараты и оставили лечиться дома.

Температура не спадала. 2 мая Валентину Григорьевну госпитализировали в больницу. Все это время они общались по телефону, переписывались, но разговаривать ей было тяжело, «потому что легкие забивались настолько, что она просто не могла говорить. Откашливалась в трубку так, что вообще ничего не понять. Она как поступила, практически не могла есть. Не могла просто — сразу рвотный рефлекс был».

Через четыре дня перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. 15 мая, не приходя в сознание, она погибла.

Причиной смерти Валентины Григорьевны в эпикризе был указан отёк легких. «Это нас возмутило до крайности, — вспоминает Екатерина. — Как так? Какой отек легких? Отек легких и только вторым пунктом пневмония, а возбудитель неизвестен. Как так — неизвестен? Эпидемия по всему миру, а тут возбудитель неизвестен. Известен у всех, а у моей мамы нет? Я этого не могла так оставить.

Она стала обращаться в разные инстанции, чтобы разобраться, от чего все-таки умерла Валентина Григорьевна. Расследование длилось около месяца, в конце июня Екатерине сообщили: у вашей мамы был ковид.

Екатерина объясняет для себя отказ указать в эпикризе ковид нежеланием выплачивать компенсации. Правда, сама Екатерина получить их не может, поскольку не подпадает под категории, указанные в указе президента.

— Вообще мы и не рассчитывали на какие-то компенсации, — говорит она, — потому что когда ты теряешь близкого, ты не думаешь, что сейчас какая-то сумма упадет вдруг на голову. Никто не мечтает о компенсациях.

На выплаты может претендовать ее отец, муж погибшей, который тоже переболел. Но для этого специальная медкомиссия должна провести расследование и доказать, что Валентина Григорьевна умерла на рабочем месте. Однако расследование никто так и не проводил.

— Им легче не поставить [диагноз «ковид»], — говорит Екатерина. — Не знаю, по какой причине они это делают. Но мы по крайней мере добились, чтобы настоящая причина смерти была зафиксирована в документах. Мне от этого стало спокойнее. Для меня это было принципиально важно доказать.