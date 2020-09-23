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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 104 от 23 сентября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено через 7 минут

«Украсть болезнь после смерти. Хорошо, что Валентина об этом не знает»

Общество2 544

«Новая газета»

2 544
 

Валентина Григорьевна Колодяжная, 61 год, медсестра, Калининградская областная клиническая больница, Калининград

«Украсть болезнь после смерти. Хорошо, что Валентина об этом не знает»

Валентина Григорьевна проработала медсестрой в клинической больнице 30 лет, из них 20 отдала отделению функциональной диагностики, а именно — ЭКГ.

— Мама всю жизнь в медицине. Для нее это не просто, как в киоск прийти мороженое продавать, — рассказывает дочь Екатерина. О смерти своей мамы она сообщила в инстаграме: «Моя мамочка, милая, любимая, красивая, лучшая, как плохо без тебя, как больно, нет сил. Ты наш светлый человечек, свети самой яркой звездочкой, ты та, которая помогала всем, а тебя не спасли. Моя мамочка — медсестра Калининградской областной клинической больницы, отработала там более 30 лет, заразилась на рабочем месте (в больнице вспышка ковид-19), мы будем пытаться добиваться правды и ждем разбирательства по нашему делу».

До пандемии через кабинет ЭКГ, в котором работала Валентина Григорьевна, в день могло пройти около 100 человек. С наступлением пандемии поток сократился, но она продолжала работу. Уйти просто не разрешили — женщине был 61 год, а на больничный дозволялось уходить только тем, кто старше 65. Плановый отпуск у нее был в августе, на внеплановый согласия не дали.

По словам дочери, Валентина Григорьевна действительно испугалась за свое здоровье. Хронических заболеваний у нее не было, но были проблемы с лишним весом и сахаром в крови:

— Она понимала, что здоровье уже не то и возраст: 61 год — не девочка. Возраст — 65 лет — кто-то установил, непонятно почему. Почему не 55? Почему не 40? Ее коллега, с которой они в кабинете сидели, была на карантине, потому что она ей больше 65, а мама осталась одна, и никто ее не отпустил. Некому работать было.

Екатерина говорит, что в Калининградской области многие врачи и медработники увольнялись и оставляли работу, но ее мама не могла просто не прийти, «она не могла сказать, что ей все равно».

В больнице врачей и медсестер обеспечивали средствами индивидуальной защиты: по пять масок в день, защитные халаты, дезинфицирующие средства. Валентина Григорьевна не работала с больными ковидом, но все-таки заразилась.

Утром 27 апреля поднялась температура — она написала дочке эсэмэску об этом, но все же проработала до конца дня. А на следующий уже не вышла. Тогда вдруг стало известно, что в ее отделении заразились уже пять человек. Больницу закрыли на карантин.

Валентина Григорьевна вызвала врача.

— Сказали, что вроде на пневмонию не похоже. Хотя у нее был указан контакт с ковидными. Они этому значения особо не придали, — говорит Екатерина. Тесты были отрицательные. И ее маме выписали противовирусные препараты и оставили лечиться дома.

Температура не спадала. 2 мая Валентину Григорьевну госпитализировали в больницу. Все это время они общались по телефону, переписывались, но разговаривать ей было тяжело, «потому что легкие забивались настолько, что она просто не могла говорить. Откашливалась в трубку так, что вообще ничего не понять. Она как поступила, практически не могла есть. Не могла просто — сразу рвотный рефлекс был».

Через четыре дня перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. 15 мая, не приходя в сознание, она погибла.

Причиной смерти Валентины Григорьевны в эпикризе был указан отёк легких. «Это нас возмутило до крайности, — вспоминает Екатерина. — Как так? Какой отек легких? Отек легких и только вторым пунктом пневмония, а возбудитель неизвестен. Как так — неизвестен? Эпидемия по всему миру, а тут возбудитель неизвестен. Известен у всех, а у моей мамы нет? Я этого не могла так оставить.

Она стала обращаться в разные инстанции, чтобы разобраться, от чего все-таки умерла Валентина Григорьевна. Расследование длилось около месяца, в конце июня Екатерине сообщили: у вашей мамы был ковид.

Екатерина объясняет для себя отказ указать в эпикризе ковид нежеланием выплачивать компенсации. Правда, сама Екатерина получить их не может, поскольку не подпадает под категории, указанные в указе президента.

— Вообще мы и не рассчитывали на какие-то компенсации, — говорит она, — потому что когда ты теряешь близкого, ты не думаешь, что сейчас какая-то сумма упадет вдруг на голову. Никто не мечтает о компенсациях.

На выплаты может претендовать ее отец, муж погибшей, который тоже переболел. Но для этого специальная медкомиссия должна провести расследование и доказать, что Валентина Григорьевна умерла на рабочем месте. Однако расследование никто так и не проводил.

— Им легче не поставить [диагноз «ковид»], — говорит Екатерина. — Не знаю, по какой причине они это делают. Но мы по крайней мере добились, чтобы настоящая причина смерти была зафиксирована в документах. Мне от этого стало спокойнее. Для меня это было принципиально важно доказать.

Бика Сулемайновна Шахнавазова, 59 лет, участковый педиатр, Детская поликлиника, г. Кизляр, Дагестан

«Она стеснялась, что у пациентов нет специального снаряжения… И шла к ним»

Бика Сулеймановна Шахнавазова была участковым педиатром детской поликлиники в дагестанском Кизляре 34 года — с 1986-го. Ее дети, Марат и Ася, рассказывают, что детских врачей в городе мало, руководство их маму ценило, во времена СССР ее даже наградили «отличником здравоохранения».

— Я когда к маме на работу ходила — я не хвастаюсь, — у ее кабинета бывала всегда толпа, не могла даже поздороваться подойти, — вспоминает Ася.

— Мама была безотказная, не могла никому отказать. Даже если без полиса, без СНИЛСа, как положено, приходили — она могла закрыть глаза, чисто по-человечески могла принять. Просто проявить человечность и принять, оказать помощь, — говорит Марат.

С началом пандемии дети, внуки, все родственники стали уговаривать Бику Сулеймановну уйти в отпуск. Но, как говорит Ася, она была «патриот своей работы». И, опять же, не могла никому отказать — ни руководству больницы, ни своей заведующей, ни своим пациентам.

За пациентов она переживали и в нерабочее время.

— Вечером клиники закрыты — люди звонят Бике Сулеймановне: «Пожалуйста, примите нас, ребенок». А мама опять проявляла свою человечность, — вспоминает сын.

Средства индивидуальной защиты были — она носила маски, перчатки, но, по словам ее детей, этого все равно было недостаточно. Во время вызовов на дом выдавали специальное снаряжение, но, когда она приезжала, выяснялось, что болен не только ребенок, а вся семья. И она вновь не могла отказать им, хотя понимала, что может заразиться.

В конце марта врач заболела. Тогда она перенесла болезнь дома — пролежала десять дней под капельницей, делала уколы. Что это было, сейчас уже не скажешь: симптомов ковида тогда не было, но и тестов она не делала. Вскоре она начала поправляться.

Родные за нее перепугались, да она и сама переживала. Но как только пришла в себя, отправилась на работу. Дети вновь просили ее хотя бы повременить с работой — иммунитет еще не успел восстановиться. Она их снова не послушалась.

Ася говорит:

— Она хоть боялась, но ходила на работу.

Говорить по телефону тоже не получалось: иногда удавалось попросить кого-то дать ей трубку. Последний раз они разговаривали 21 мая. Она звучала плохо. Болела голова, тошнило, скакало давление.

— Я говорил: «Мам, все будет хорошо, лечение же проводят». Так подбодрил ее, хотя про себя так плохо стало… В душе так жутко стало… Буквально минутный разговор у нас был, много [говорить] не давали. С того дня связь с ней окончательно потеряна была.

На следующий день к телефону ее уже не пускали, а от Марата отмахивались — говорили, она спит. Весь день 22 мая Марат пытался получить хоть какие-то новости о матери, даже пытался вломиться в больницу. Около восьми вечера ему позвонили и сообщили, что Бика Сулеймановна умерла. Сказали, что у нее сгустилась кровь и произошел отрыв тромба, а на этом фоне — резкая остановка дыхания.

В справке о смерти основная причина гибели — двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор звонил ее детям, расспрашивал о деталях ее болезни. Но полноценной комиссии по расследованию смерти медика от ковида не было.

Но даже без этой комиссии выплат оставшимся у Бики Сулеймановны детям — старшему сыну, дочери и младшему сыну — не положено.

Виктор (Хасан) Уцаевич Харонов, 68 лет, заведующий педиатрическим отделением, Наурская ЦРБ, Чеченская Республика

«С чумой боролся — и с ковидом буду»

У заведующего педиатрическим отделением Наурской больницы было два имени. Одно — официальное, по паспорту он Виктор. Другое — неофициальное, Хасан. Все потому, что он родился в семье немки и чеченца, рассказывает его дочь, Мадина Харонова. Как и отец, она пошла по медицинской стезе и получила сразу три специальности: анестезиолог-реаниматолог, терапевт и косметолог. Ее старшая сестра Малика — врач функциональной диагностики.

Отца они потеряли 31 июля. Ему было 68, до 69 не дожил пару месяцев — день рождения у него 8 октября.

Медицинская биография Виктора Харонова завораживает и по своей географии, и по своей хронологии.

Он родился в Казахстане и там же окончил педиатрический факультет Карагандинского мединститута. В интернатуре стал специалистом по детским инфекционным заболеваниям, а потом его направили работать Чечено-Ингушскую АССР. Там Виктор Уцаевич проработал несколько лет, после чего Минздрав СССР отправил его в ординатуру в Ленинградский медицинский педиатрический институт. После ее окончания он вновь вернулся в родную республику и стал работать педиатром. Вскоре стал заведующим инфекционно-педиатрического отделения и проработал на этой должности семь лет, а в конце 80-х стал главным педиатром ЧИАССР.

В 1994-м Харонов был один из немногих местных жителей, а тем более врачей, кто во время боевых действий остался в республике.

— В нашем Наурском районе из 13 тысяч человек он был в числе 54 жителей, которые остались, — рассказывает Мадина. — Он добровольно оказывал всем медицинскую помощь. Ничего не работало тогда — бомбежка. К нему все обращались, даже солдаты федеральных войск. Такое время было.

Когда в конце марта — начале апреля людям старше 65 лет в Чечне предписали соблюдать режим самоизоляции, Виктору Уцаевичу пришлось оставить работу и уйти на больничный. На работников здравоохранения указ главы республики не распространялся, однако, по словам Мадины, работать ему просто не разрешили.

— А ему было интересно всё. Все новшества, все эпидемии, пандемии. Но руководство не разрешило, — вспоминает она.

Опыт работы в условиях эпидемии у него уже был. Еще в Казахстане он застал вспышку бубонной чумы. Два месяца работал в красной зоне.

В красной зоне он хотел работать и тут — и в мае смог вернуться. Следующие три месяца — май, июнь, август — он работал с заболевшими детьми.

— И у него были ковидные пациенты уже, привозили детей ему ковидных. Он контактировал, лечил их. Вот так и заразился.

Средств индивидуальной защиты хватало: в этом Мадина убедилась сама, когда прилетала домой. Маски, респираторы, защитные костюмы.

— Папа был настолько аккуратен со здоровьем!.. Как стрелочка на циферблате проводил всю профилактику, — вспоминает девушка.

От заражения его это не спасло.

— У него так молниеносно все началось!.. 27 апреля появился кашель. Папа аллергиком был, и кашель его часто беспокоил — из-за этого он не придал этому значения. Потом поднялась температура легкая — 37,2.

На следующий день папа вышел на работу, но 29 июля его отправили на КТ. Поражение легких уже было 75–80%. В тот же день его госпитализировали — и сразу в реанимацию.

Через два дня, 31 июля, Виктор Уцаевич скончался.

— Он очень был влюблен в медицину, вы просто не представляете. И не потому, что это мой папа. Я просто не видела такого человека больше — слышала, но не видела воочию, — чтобы настолько был влюблен в медицину, — говорит Мадина.

Галина Васильевна Олейник, 63 года, администратор-регистратор женской консультации ЦРБ города Переславль-Залесский, Ярославская область

И неизвестный солдат-регистратор…

Галина Васильевна Олейник свою жизнь с медициной не связывала и в медперсонале оказалась скорее случайно. По образованию она товаровед, работала по специальности, а еще преподавала в родном Переславле-Залесском курс экономики в школе. Несколько лет Галина Васильевна прожила в Москве — помогала дочери с воспитанием детей. Потом внуки подросли, и она в 63 года решила вернуться домой.

— Я настаивала на том, чтобы она взяла отпуск, не ходила на работу, — рассказывает Анна Клочкова, ее дочь. — Но ей сказали, что её заменить некем: «Галина Васильевна, у вас отпуск с 20 мая — давайте, будьте добры, доработайте. Вы пенсионерка, и заменить сейчас вас некем».

На вопрос, как обстояли дела со средствами индивидуальной защиты, Анна отвечает: «Никак». А мимо регистратора проходят абсолютно все, кто попадает в консультацию. В женской консультации и без того большой поток, а с началом самоизоляции он даже увеличился: из Москвы стали возвращаться женщины, вставать на учет по беременности. Никакой перегородки между посетителями и регистратором не было.

Поначалу не выдавали даже масок. Говорили — шейте марлевые сами.

— Мне звонил главврач больницы Кирилл Харчиков: «Зачем вы на немецком телевидении сказали, что не было средств защиты?» Я ему ответила: «Если вы считаете, что три маски в месяц — это норма для медработника, то я так не считаю». Я лично из бинтов шила маме на машинке повязки, потому что в продаже их не было. И мама вставляла в них обычные канцелярские резинки. Потому что купить маски мы не могли. Потом начали продавать многоразовые маски — она уже купила. А первое время, когда все только начиналось, купить было невозможно.

После смерти медсестры Валентины Наумовой, работавшей в той же ЦРБ, Переславская межрайонная прокуратура предписала руководству больницы обеспечить своих сотрудников СИЗами: трудовая инспекция увидела, что средств защиты врачам и медработникам действительно не хватает, а стимулирующие выплаты поступают нерегулярно. Прокуратура также обязала Фонд социального страхования выплатить семье погибшей Валентины компенсацию: все в городе знали, что она берет мазки на коронавирус, она даже стала героиней ролика «Спасибо врачам». Но после ее смерти медицинская комиссия почему-то решила, что прямого контакта с зараженными у нее не было.

Похожая история и с Галиной Васильевной.

Она заболела в начале мая. Вслед за ней заразилась и Анна. Галину Васильевну госпитализировали в ту же больницу, где она работала, к тому же Кириллу Харчикову, который утверждал, что СИЗов достаточно. Попасть к матери Анна смогла только после праздников, 13 мая.

— Мама была в ужасном состоянии. Температуру не сбивали, ей оказывали какое-то смешное лечение. Когда я зашла к главному врачу, я сама была больна, конечно. На мне была маска. Харчиков с такой усмешкой говорит: «А вам не кажется, что вы больны?» Я говорю: «Мне кажется. Но лечат меня ваши врачи и не ставят никакого диагноза. Я уже еле хожу, а вы мне капаете ингавирин. А мама в еще худшем состоянии. Вы будете ее лечить?»

К тому моменту Галина Васильевна болела уже неделю. Ей сделали КТ и обнаружили 70% поражения легких.

Дочь решила отвезти ее в Ярославль — там в больнице хотя бы были аппараты ИВЛ. На следующий день Галину Васильевну транспортировали — и сразу в реанимацию.

— 14 мая я последний раз с ней разговаривала. Она сказала, что у нее больше телефона не будет. А я в то время не понимала, почему его не будет. Не догадалась, что, когда подключают к ИВЛ, забирают телефон. С этого дня она уже была на ИВЛ. Я каждый день с утра звонила в больницу. Ответ был один: состояние стабильное. Изо дня в день: состояние стабильное. Когда я в последний раз с ней разговаривала, голос у нее был очень тихий. И она, наверное, уже что-то чувствовала. Потому что до этого она как-то оптимистично звучала, а тут прямо угасающим голосом со мной разговаривала. Сказала: «Ань, принеси мне салфетки, пеленки одноразовые и памперсы».

Галина Васильевна умерла 21 мая после двух недель болезни.

Сначала врачи даже не признавали того, что она погибла от ковида, но доказать это удалось. В эпикризе написали: острая респираторная недостаточность, двусторонняя тотальная вирусная пневмония, подтвержденная новая коронавирусная инфекция.

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование, где именно женщина заразилась, но почему-то пришли к выводу, что прямых контактов с зараженными на рабочем месте у нее не было…

Возникла и другая проблема: ответственные органы посчитали, что администратор-регистратор, исходя из указа президента, не относится к медицинским работникам (водители скорой помощи, например, там упомянуты отдельно, а вот регистраторы — нет). Поэтому фамилию Галины Васильевны не хотят вносить в списки погибших в Ярославской области от коронавируса врачей.

Анна Клочкова обратилась к депутату Ярославской областной думы Сергею Хабибулину, чтобы тот помог достучаться до региональных властей. И он откликнулся — так же, как и на историю Валентины Наумовой.

Анна говорит: «Мне бы хоть не выплаты, мне бы хоть на благоустройство могилы деньги. Я памятник заказала, все оплатила. А нужно еще бы могилу крошкой засыпать».

Александр Витальевич Уринов, 42 года, анестезиолог-реаниматолог, ЦРБ, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край

«Он сравнивал это с передовой, которую покинуть не мог»

Анестезиолог-реаниматолог Александр Уринов умер в 42 года. До заражения коронавирусом был абсолютно здоров. У него осталась большая семья — жена, двое дочерей, мать, отец, двое братьев, сестра и многочисленные племянники и племянницы.

Семья Уриновых изначально жила в Армавире. Александр работал в очаге эпидемии — в красной зоне госпиталя, развернутого при Крымской ЦРБ в местной больнице в интенсивной терапии неврологического отделения. Потом главврач Крымской больницы позвал его возглавить отделение реанимации.

— Это было всего за год до пандемии, — говорит его жена Наргиза, — и он согласился.

Когда началась эпидемия, в республиканской больнице решили открыть госпиталь для работы с ковидными пациентами: понимали, что Краснодарский край вспышка не обойдет — очень много приезжих на побережье. Наргиза была против, чтобы муж там работал. Но он не послушался. Уже в марте начались работы по обустройству госпиталя. Заказывали аппаратуру, в том числе ИВЛ, СИЗы, защитные маски. Недостатка ни в чем не было.

Седьмого апреля госпиталь открыли. В тот день Саша ушел в красную зону. Это был последний раз, когда они с Наргизой виделись.

— Я его просила: посмотри, что происходит в Италии, которая тогда была главным очагом, — вспоминает Наргиза. — Но он мне ответил, до сих пор эта фраза у меня в голове: «Наргиза, когда-то наши дедушки, наши прадедушки уходили на войну. Представь, если в тот момент они бы сказали точно так же. Ты мне предлагаешь уйти и уволиться в такой момент? Уходят некоторые врачи, уходят медсестры, и я их понимаю — у них семьи. Многие девочки-медсестры понимают, что это очень опасно. И я понимаю, но я как заведующий отделением реанимации уйти не могу».

Против была и мама Александра, уже пожилая Мавлюда Атаевна. У нее еще двое сыновей, дочь и семь внуков, но пережить гибель своего Саши она до сих пор не может. Весь наш разговор она подавляет рыдания.

— Я говорила: «Сынок, пожалуйста, не уходи». А он мне: «Мама, вы чего? Я что — дезертир, что ли? Это война, человечеству объявлена война. Если б все думали, как вы, мы бы войну не выиграли». Я говорила: «Сынок, оставь патриотизм, пожалуйста! Что случится с тобой, сынок, — кому мы нужны? Никто не позвонит! Никто не спросит: как вы там?» 

Саша после смен оставался в госпитале и жил прямо там. С родными переписывался и общался по видеосвязи. На здоровье никогда не жаловался, вообще ни на что не жаловался. Хотя работал на износ. С 1 мая он стал заместителем главврача, и нагрузки прибавилось. Помимо руководства реанимацией, он стал налаживать рабочие процессы в госпитале. Постоянно был на телефоне, писал отчетность. И сам лечил больных — за время работы в ковидными пациентами он перевел на ИВЛ 30 человек.

Уйти из госпиталя все это время он не мог — чувствовал слишком большую ответственность. Тем более что врачи и медработники, желающие выйти из красной зоны, должны были соблюдать двухнедельный карантин, прежде чем встретиться с семьей.

— Я спрашивала его: когда же ты вернешься? — рассказывает Наргиза.
— Он говорил: «Подожди, подожди, может, в июне выйду на самоизоляцию, потом приеду домой, побуду дома». Но я не дождалась этого момента.  

Александр проработал всего полтора месяца. Однажды он позвонил и сказал жене, что у него поднялась температура. Других симптомов — кашля, потери обоняния — не было, но тест он сдал. Результаты были отрицательными.

В это время в его отделении болели еще два врача — он их лечил. По словам Наргизы, переболели практически все врачи, работавшие в ту смену.

Александр не слег в постель, не перестал работать, в его распорядке дня не изменилось ничего.  

— В конце концов он лег спать и просто не проснулся.

Случилось это 21 мая.

— Это было неожиданно: мы с ним вечером говорили по фейстайму, — говорит Наргиза. — Переписывались потом, пожелали спокойной ночи друг другу. Ну, он пожелал мне спокойной ночи, потому что про него «спокойной ночи» сказать невозможно. У врачей такое есть — не желать спокойной ночи. Утром мне сообщил главный врач, что Саши больше нет.

Сказать об этом родителям мужа она боялась.

Наргиза познакомилась с Сашей еще в школе. Ей было 14, ему 16. Встречаться стали в старших классах. О том, что Саша хочет стать врачом, он тогда никому не говорил: готовился поступать в технический вуз. И неожиданно решил идти в мед. Сперва думал о хирургии, но в итоге выучился на реаниматолога.

— Это была сама судьба. Когда я начинаю все вспоминать с самого начала, я просто в шоке. Я понимаю, как все к этому шло. Его судьба была идти и спасать людей. Почему он выбрал эту профессию? — недоумевает Наргиза.

Умер от инфаркта, хотя у Саши, 42-летнего крепкого мужчины, не было сердечных заболеваний.

Через две недели появились результаты расследования врачебной комиссии, проведенные в Краснодаре. Экспертизы показали: инфаркт был вызван ковидом.

У Саши остались две дочери. Обе продолжают дело отца: старшая учится в Воронежском меде на факультете педиатрии, младшая — она в 10 классе — только готовится стать врачом.

Все положенные компенсации их семье были выплачены.

— Сейчас я только и слушаю, что он ангелом стал, что он в раю, — говорит Наргиза. Ее телефон обрывается от звонков пациентов, лечившихся у мужа. — Очень много хорошего я слышу о нем, но, к сожалению, отца моим детям никто не вернет.

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Теги:
компенсация, коронавирус, пандемия, средства индивидуальной защиты, гибель, врачи, COVID-19, здравоохранение, медицина
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