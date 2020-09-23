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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Бунт в ожидании второй волны
В России пройдут акции медработников. Им до сих пор не платят за работу в условиях пандемии. Спецвыпуск «Приемный покой»
Фото: паблик профсоюза «Действие» в «Вконтакте»
Иван Жилинспецкор
С 27 сентября по 5 октября в России пройдут протестные акции медработников. Их организует профсоюз «Действие». Врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи намерены требовать исполнения поручений президента о выплатах медикам, работающим с ковид-пациентами. Они также потребуют безусловных страховых выплат в случае заражения коронавирусом (сейчас медработник должен «доказать», что заразился именно на работе).
В некоторых городах (например, в Сочи и Владимире) акции уже согласованы властями, в некоторых — получен отказ.
— Отказывают под предлогом «угрозы распространения коронавирусной инфекции», — говорит сопредседатель «Действия» Андрей Коновал. — Но это не значит, что мы отказываемся от подачи заявок: сама по себе подача может быть формой протеста. И она дает эффект: с нашими активистами на местах уже связываются представители Фонда социального страхования, спрашивают, есть ли претензии к ФСС; на активистов выходят представители региональных минздравов, вплоть до министров.
Следите сами
Основная задача готовящихся акций — «вернуть проблемы с ковидными выплатами в центр внимания». Проблемы серьезные.
— Почему-то считается, что с коронавирусными больными работают только специализированные бригады скорой помощи и госпитали, а в поликлиниках коронавирусных пациентов нет, — говорит врач-оториноларинголог из Кандалакши Ярослава Чистякова. — В июле у меня на приеме была пациентка с ковидом. За работу с ней мне заплатили 1901 рубль. Только за один день. А вы ведь тоже помните выступление Путина, в котором он отчитывал чиновников: «Я что, просил вас часы считать?» До сих пор считают.
Свою единственную выплату за ковид Ярослава Чистякова могла и не получить, если бы не проявила активность.
— Пациентку меня просто попросила посмотреть знакомая: «Женщине плохо, но ей ничего не выписывают». При осмотре я увидела явные признаки вирусной инфекции и дальше сама отследила ее состояние: сама направила ее на мазки, сама осведомилась о результатах. Терапевт, у которого она наблюдалась, почему-то направления на анализ ей не выдал. И вот за этот один контакт с коронавирусным больным мне заплатили. А сколько их было на самом деле? Сколько было бессимптомных? Нам об этом не говорят: узнать можно, только если будешь сам отслеживать больного. Но это же невозможно.
О том, что в поликлинике Кандалакши был далеко не один пациент с коронавирусом, свидетельствуют заболевания самих медиков. «Переболели регистратор, фельдшер, врач общей практики, медсестра туберкулезного кабинета. На карантин закрывались три отделения и реанимация, — говорит Чистякова. — Но страховые выплаты получить практически невозможно: поди докажи, что заболел на работе. И выплат по 415-му и 484-му постановлениям правительства мы также не получаем.
- Постановление правительства РФ № 415 устанавливает дополнительные ежемесячные выплаты для медицинского персонала: от 20% (для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи) до 100% (для врачей, работающих в специализированных стационарах) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.
- Постановление № 484 устанавливает выплаты от 25 000 до 80 000 рублей за непосредственную работу с коронавирусными пациентами в стационарных условиях и от 25 000 до 50 000 — для скорой помощи.
— Оклад оториноларинголога в Кандалакше — 8400 рублей. Благодаря тому, что Мурманская область — Крайний север, доплачивают до МРОТ: 25 000 рублей. И это у меня 20 лет стажа. И никаких надбавок за ковид.
Чуть лучше, чем в Мурманской области, дела обстоят в Удмуртии. Фельдшер скорой помощи из Глазова Татьяна Лыходид рассказывает, что некоторым медикам по 484-му постановлению все же платят.
— Платят за контакт. То есть в том случае, если у пациента подтвердился ковид. И то сотрудники говорят, что иногда получают не всю сумму, которая указана в постановлении, а, например, 50% или 25%. Как именно это высчитывается — я не знаю.
По 415-му постановлению правительства работникам скорой, говорит Татьяна, не платят ничего.
— При этом медикам приходится самим узнавать, был или нет ковид у перевезенных ими пациентов. У нас очень много больных с тотальной пневмонией, мы их везем в ковид-центр, но оттуда нам не сообщают, подтвердился или нет коронавирус. Если сам не выяснишь, денег не получишь.
Такая политика
— В Астрахани водителю скорой помощи, который заболел коронавирусом, отказывают в страховых выплатах. Причина — диагноз поставили спустя 16 дней после того, как он перевозил ковид-пациента. А инкубационный период якобы 14 дней. Но он обращался в поликлинику до того, как ему поставили диагноз, — говорит Андрей Коновал. — То есть отказывают под любыми предлогами.
По мнению сопредседателя «Действия», сегодня в России проводится политика непризнания пациентов больными коронавирусом.
— В работе участковой службы мы видим массу случаев, когда пациентов с признаками коронавирусной инфекции, с пневмониями даже не отправляют делать тесты, — говорит он. — К качеству тестов также есть вопросы: есть прецеденты, когда частные клиники, проведя тест, констатируют коронавирус, а анализ этих же мазков, сделанный в лаборатории Роспотребнадзора, дает отрицательный результат. И человека не признают больным. Почему у одних тестов есть приоритет над другими?
Насчет невыплат положенных надбавок Коновал говорит, что в этом — вина Минздрава.
— Министерство разослало в регионы письма, в которых «разъясняло» порядок выплат, — рассказывает он. — Эти письма отчасти противоречат самим текстам правительственных постановлений. И они фактически ограничивают круг получателей выплат. То есть большинство медиков оказались обмануты в своих ожиданиях.
В письмах Минздрава говорится следующее: «Выплаты стимулирующего характера за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку <...> осуществляются медицинским работникам, оказывающим помощь лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс в соответствии с Временными правилами учета информации. <...> Также указанные выплаты получают медицинские работники, контактирующие в результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19…»
— То есть Минздрав просто отсекает указанную в постановлении № 415 категорию «медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорит Андрей Коновал. — На эти письма Минздрава мы подавали жалобу в Генеральную прокуратуру. В итоге нам пришел ответ, что письма носят исключительно рекомендательный характер. Но в регионах их все равно воспринимают как руководство к действию.
В распоряжении «Новой газеты» также имеется письмо Министерства юстиции РФ, в котором говорится: «Указанные письма Минздрава не должны применяться на практике в качестве нормативных правовых актов».
продолжение
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