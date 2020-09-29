Навальный, Тихановская, уход Лукашенко

Президент Макрон во время визита в Литву. Фото: Varin Ludovic / AFP / East News

В понедельник и вторник, 28 и 29 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон совершал визит в Литву. То есть максимально приблизился к границам Беларуси, где все еще, при поддержке Кремля, незаконно держится за власть диктатор. И где, как опасается президент Франции, может возникнуть «новый разлом» на европейском континенте.

Макрон подчеркнул: Лукашенко обязан уйти, Путин должен помочь переговорам по его уходу. И это Москве зачтется. Тем более что с нее никто не снимает ответственности за «прояснение» обстоятельств «попытки убийства», которая «произошла на российской земле в отношении российского оппозиционера — химическим веществом, изобретенным в России». «Новичок», — уточнил президент Франции на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Но при этом Макрон снова подчеркнул, что без сотрудничества с Россией у Европы нет безопасного (!) будущего.

Я понимаю, какие черные страницы истории вы пережили (из-за советской оккупации), и очень сочувствую, говорил Макрон литовскому президенту, но это — все-таки прошлое, а сегодня нужно работать вместе, тем более что «другие всегда могут улучшиться». «Другие» — это Россия.

То есть хотя утечка содержания разговора Макрона с Путиным в газету Le Monde и была ясным сигналом тревоги и возмущения со стороны президента Франции, но это, как мы и предсказывали, вряд ли сигнал полной остановки макроновского процесса «сближения» с Москвой.

Впрочем, риторика Макрона на пресс-конференции в Вильнюсе все равно серьезно удивила, особенно на фоне произнесенной неделю назад очень резкой по отношению к Москве речи на Генассамблее ООН. Как видно, президент Франции решил, что сейчас — время приостановить «эскалацию» с Москвой и сбавить тон.

Ведь после отравления Навального Париж сделал уже достаточно много для того, чтобы выразить свое возмущение. По крайней мере, по меркам макроновской бескомпромиссно гибкой realpolitik:

планировавшийся сначала на «конец лета», а потом на сентябрь визит Макрона в Россию не состоялся, отменили и подготовленную в Москве на 14 сентября встречу 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны Франции и России;

вопреки неписанным дипломатическим правилам, в Париже «слили» содержание телефонного разговора Путина и Макрона, который состоялся 14 сентября.

Разговор, если верить газете Le Monde и Елисейскому дворцу, получился скандальным: Путин пытался убедить своего французского партнера в том, что «смутьян из интернета» Навальный то ли сам себя отравил «Новичком», то ли симулировал, то ли не «Новичок» это был, то ли «Новичок», но следы надо поискать в Латвии и т.д.

Макрон «был взбешен» (как подтвердили французские источники издания Business Insider, и вот подробности этого разговора были опубликованы Le Monde 22 сентября — аккурат в день выступления президентов на юбилейном заседании Генассамблеи ООН. Очень сильный политический жест.

Но прошла еще неделя, Макрон — в Литве, где от него ждут продолжения и усиления жесткой риторики в адрес Москвы, а он, хоть и не возвращается к прежним вдохновенным интонациям, но все же, по сути, говорит о том же, о чем говорил и до отравления Навального: нам нужно сотрудничать с Россией.

Переговоры президентов Франции и России, которые затем «утекли» в СМИ. Фото: EPA

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Первым делом на пресс-конференции Макрон рассказал о том, что Франция, Литва и Латвия приняли совместную Декларацию о защите демократий. В ней говорится о борьбе с дезинформацией и попытками иностранного вмешательства в европейские избирательные кампании, и выражается намерение ввести новые правила к выборам в Европарламент 2024 года. Это такой «жесткий сигнал» Москве, в первую очередь.

Можно представить, насколько в Кремле испугались,

и как там стали спешно готовиться к 2024 году (к слову, во Франции президентские выборы — в 2022-м). Может быть, российская сторона даже выскажет свои опасения на очередной франко-российской встрече по обеспечению кибербезопасности (последняя такая встреча прошла 9 сентября в Париже).

Потом Макрон перешел к главному: «Мы, конечно, обсудили геополитические вопросы и вопрос Беларуси. Я мог объяснить господину президенту (Литвы) смысл «российских» инициатив, к которым Франция приступила несколько месяцев назад. (В августе 2019-го. — Ю. С.). Наше желание — вести с Россией прозрачный, стратегический диалог, без наивности и каких-либо потаканий…»

Чуть позже, отвечая на вопрос французского журналиста, Макрон еще раз пояснил:

«Если мы хотим надолго построить мир на европейском континенте, нам нужно работать с Россией. Потому что мы разделяем общую историю и географию. И да, мы иногда разделяем эту историю в худшем. Я говорю это на земле, которая пережила это худшее (поворачивается к президенту Литвы. — Ю. С.). Но мы не можем действовать так, как если бы Европа была островом, вдалеке от России. Так что, это соседство призывает нас к стратегической работе, чтобы действительно создавать архитектуру безопасности, <…> возможно, заново выстраивать доверие, но, во всяком случае (сотрудничать), избегая эскалаций…»

Тему о том, кто же это постоянно устраивает эскалации, Макрон сейчас развивать не стал.

Но отметил: балтийские государства, как и другие страны ЕС, по-прежнему будут «проинформированы обо всех шагах», которые предпринимаются в рамках этого трудного диалога с Россией, и о «подвижках, достигнутых на всех площадках» сотрудничества.

И диалог будет вестись «с полным уважением» к нашим «балтийским (и другим европейским) партнерам». «Я говорю это в особенности балтийским государствам и такой стране как Литва: нам нужно перезапустить этот диалог (с Россией), чтобы снова избежать худшего».

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«Господин президент, в контексте отравления Навального, думаете ли вы что диалог (с Россией) должен продолжаться в том же ключе или Евросоюз должен принять конкретные меры, реагируя на это преступление?» — уточнил журналист балтийского информагентства BNS. Первый его вопрос был о Беларуси.

«Наши приоритеты в Беларуси: осуждение действий режима, санкции и переговоры режима с оппозицией под эгидой ОБСЕ», — сказал Макрон, снова повторив, что

«президент Путин продемонстрировал свое согласие и свою поддержку этой инициативы, и нужно, чтобы он нам помог убедить господина Лукашенко…»

«Чего нам надо избежать любой ценой» — так это «геополитизации конфликта» и «любого вмешательства иностранных держав», — опять же повторился французский президент.

Светлана Тихановская перед встречей с президентом Франции Макроном. Фото: AP / Associated Press / East News

На следующий день, на встрече с вильнюсскими студентами, которая прошла сразу же после его встречи с Тихановской, Макрон заявил: мы с Меркель «с августа заявляем, что было бы большой ошибкой, если бы Россия вмешалась своими армейскими или полицейскими силами… Мы должны прийти к переговорному решению».

И в этом вопросе «нельзя добиться результата без участия президента Путина».

Накануне визита, в интервью воскресной газете JDD, президент Франции заявил: «То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может согласиться с логикой демократии, и удерживается за счет силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти».

На встрече со студентами Макрон даже рассказал о «первых жестах», которые должен продемонстрировать лукашенковский режим для демонстрации готовности к переговорам: освобождение политических заключенных, прекращение блокировки интернета.

При этом в день выхода макроновского интервью JDD сам Лукашенко уже ясно показал, что он думает и о переговорах, и о самом Макроне (см. справку «Новой»). Можно даже представить, какие жесты диктатор при этом хотел продемонстрировать. Впрочем, его мнение сейчас действительно не является решающим. Захочет Путин — и никакого узурпатора Лукашенко не будет, а будет, в лучшем случае, новый богатый подмосковный пенсионер.

справка

Белорусский диктатор ответил на интервью президента Франции газете JDD в день выхода, 27 сентября: «Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности…». (Конечно, во Франции отдельные граждане привычно протестуют против законно избранного президента, а в Беларуси почти вся страна — против незаконно самопровозглашенного, но Лукашенко, понятно, не стал сосредоточиваться на такой мелочи. – Прим. Ю.С). Фото: TUT.by via AP / ТАСС «Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться внутренними делами Франции, — сказал белорусский диктатор. — Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома». Сам президент Франции накануне своих переговоров со Светланой Тихановской, которые прошли рано утром 29 сентября и продлились почти два часа, говорил: я восхищаюсь ее самоотверженностью, но фактом встречи с ней хочу «отдать дань не только ей, но и мужеству других белорусских женщин и всего белорусского народа». После встречи с Тихановской французский президент заявил: «У нас с ней состоялась дискуссия с участием министров, которые меня сопровождают. У нас, европейцев, ясная позиция: мы не признаем «избрание» господина Лукашенко, так что я хотел сегодня встретиться с самой выдающейся представительницей оппозиции, которая участвовала в этих выборах, результаты которых — это совершенно ясно — были сфальсифицированы. <…> Как теперь действовать с пользой? Европа действует и оказывает давление — при помощи санкций, которые мы примем в ближайшие дни и ближайшие недели. <…> Вторая вещь — подтолкнуть (Лукашенко) к переговорам (под давлением Путина. — Ю. С.). Наша цель — чтобы в ближайшие дни и недели эти переговоры начались…»

Макрон напомнил JDD: я говорил Путину (во время той самой, позже «слитой» в прессу телефонной беседы. — Ю.С.) 14 сентября: он «должен подтолкнуть Лукашенко к уважению истинных результатов голосования и освобождению политических заключенных. Прошло пятнадцать дней, мы все еще этого не достигли».

Не достигли, да. Поэтому Макрон вынужден повторить еще раз. Посмотрим, к чему приведут эти настоятельные просьбы и сколько еще раз они будут повторены.

В середине октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна вынести заключение по поводу отравления Навального.

Макрон так ответил на вопрос журналиста балтийского информагентства об этом отравлении и о том, будет ли Европа менять свою политику в отношении России:

«Сначала я хочу еще раз здесь выразить мою полную поддержку господину Навальному и его семье и сказать, насколько мы счастливы знать о том, что его здоровье улучшилось и что он избежал худшего. Как вы знаете, сейчас продолжается работа в ОЗХО. И я думаю, приоритет — ждать результатов. <…> Как только технические работы завершатся, будут сделаны выводы на уровне ОЗХО, и, начиная с этого этапа, нам нужно будет (дождавшись ответа России) принять адекватные меры. Для меня <…> абсолютно ясно: речь идет о нападении и попытке убийства, которая была совершена на российской земле против российского оппозиционера химическим агентом, который был изобретен в России — «Новичок». <…>

Так что, сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, затем Европа должны требовать этих разъяснений от России, и мы должны будем извлечь все последствия из информации, которую Россия предоставит, или из ее отказа предоставить разъяснения. И так, этап за этапом, этим методом мы должны продвинуться вперед».

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Во время встречи со студентами в Вильнюсе. Фото: Varin Ludovic / AFP / East News

Будет ли Москва «продвигаться», зная, что с ней в любом случае собираются вести хоть «требовательный», но диалог? И так ли уж много значит для Москвы качество этого диалога?

В Вильнюсе один студент напомнил Макрону, что тот писал диплом по Макиавелли, и спросил, помогает ли этот опыт в президентской работе. Макрон ответил: философия научила меня трезво думать об эпохе, в которой происходят события. Философия учит тому, что действовать приходится «под постоянным давлением» с двух сторон: с одной стороны, диалектика, с другой — суровая действительность.

После встречи со студентами Макрон оправился вместе с Гитанасом Науседой на военную базу НАТО в Рукле, где начиная с этого лета постоянно несут службу 300 французских военных. Суровая действительность говорит о том, что эта база — один из форпостов предотвращения российской угрозы, укрепленный в 2016 году на фоне действий России в Украине.

После посещения военной базы НАТО президент Франции вылетает в Ригу.

Хорошо ли помнит Макрон о том, что именно в Латвии Путин советовал ему поискать следы «Новичка»? Будем следить и за этим визитом, который завершается в среду, 30 сентября.