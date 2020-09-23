Навальный отравил отношения лидеров

Французский президент Макрон решил «слить» подробности телефонного разговора с российским президентом Путиным. И хотя пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что опубликованная в газете Le Monde информация «вряд ли могла быть точна, иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — но из Елисейского дворца никаких опровержений за время, прошедшее после публикации (утро 22 апреля), не поступало. Зная о том, насколько тщательно и газета Le Monde в целом, и ее известный журналист Петр Смоляр в частности, относятся к проверке информации, можно уверенно предположить, что опровержений не поступит и в дальнейшем.

По данным Le Monde, Путин в разговоре с Макроном якобы назвал Алексея Навального «простым баламутом из Интернета», предположил, что тот мог и сам себя отравить, сказал, что «Новичок» не так и сложно изготовить, а также, что изобретатель «Новичка» живет в Латвии, так почему бы не поискать «следы» предполагаемого отравления (которое еще надо доказать) именно там. Макрон, как утверждается, «сразу отверг» утверждения Путина о «самоотравлении» и «латвийском следе».

И все эти потрясающие подробности были опубликованы аккурат в день выступления и Макрона, и Путина, и других президентов на Генеральной ассамблее ООН.

Выступление Владимира Путина на 75-й Генеральной ассамблее ООН, 22 сентября. Фото: ЕРА

Выступление президента Франции было как никогда жестким по отношению к властям РФ — пожалуй, ничего такого мы не слышали с мая 2017-го, когда Макрон в Версале бросал в лицо безмолвствовавшему Путину (это была их первая встреча) слова о том, что Russia Today и Sputnik — это «органы лживой пропаганды».

О чем Макрон и Путин говорили по телефону 14 сентября (версия Le Monde)

Как уже писала «Новая газета», основными предметами разговора, который состоялся утром 14 сентября — прямо перед встречей Путина с Лукашенко в Сочи, — стало отравление Навального и ситуация в Беларуси. Мы сообщали: президент Макрон еще никогда так резко не разговаривал с президентом Путиным.

Газета Monde в статье, которая 22 сентября вышла с заголовком «Между Макроном и Путиным — диалог глухих. Отрицание российским президентом действительности по делу Навального является индикатором бесплодности диалога между Парижем и Москвой», пишет: Макрон «четко подчеркнул» в разговоре с российским президентом, что «Новичок» не мог быть использован частной организацией», и поэтому «настоятельно требуются официальные объяснения».

В ответ президент России стал делать заявления, которые явно не показались Макрону правдоподобными. Путин «с презрением говорил об Алексее Навальном, называя его простым баламутом из Интернета (один из вариантов перевода: «смутьян». — Н. Д.), который в прошлом уже, вероятно, симулировал болезни».

Президент России также заявил, продолжает Monde, о том, что «Навальный совершает незаконные действия и что он использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых народных избранников и чиновников».

Более того, «Владимир Путин пошел дальше».

«Он оправдал отсутствие официального расследования тем, что французские и немецкие анализы не были переданы российским специалистам».

«Путин заявил, что могли бы быть изучены и другие следы, как тот, который ведет в Латвию, так как там живет изобретатель "Новичка".

Наконец, «глава российского государства также предположил, что Алексей Навальный мог сам проглотить яд (по какой причине, не было уточнено) и что "Новичок" является менее сложным веществом, чем утверждалось, даже если ничто, по его (Путина) словам и не подтверждает его применения».

Судя по этому изложению, президенту Макрону сообщили, что, во-первых, Навальный — не очень значимый персонаж, во-вторых — не очень хороший человек, в третьих — расследование его отравления невозможно из-за препятствий Парижа и Берлина, в четвертых — отравителей лучше поискать в Латвии, а не в России, в пятых — «Новичок» не так сложен, как его малюют, в шестых — может, и не было никакого «Новичка», в седьмых — почему бы сам Навальный не мог себя отравить…

Выслушав все это, «Эмманюэль Макрон немедленно отверг версию о латвийском следе и гипотезу о самопоглощении яда» Навальным.

С момента этого разговора и до публикации его подробностей в Monde прошло 8 дней. Это достаточно много, с учетом того что и в Париже, и в Берлине постоянно требуют «безотлагательно пролить свет» на обстоятельства этого преступления. (Именно эти слова были использованы и в коммюнике Елисейского дворца сразу после телефонного разговора). А в Москве даже дело до сих пор не возбудили.

И все это на фоне невероятных версий, которыми «дорогой Владимир» кормил «дорогого Эмманюэля», будто разговаривает не с президентом Франции (который так самозабвенно старался сблизить Москву с Европой, вызывая тем самым острое непонимание и раздражение во многих европейских столицах), а с каким-нибудь штатным сотрудником органа российской государственной пропаганды.

Вероятно, именно этими объясняется эта утечка в прессу, справедливо названная Песковым «не соответствующей дипломатической практике».

Тем же вечером президент Франции уже публично продолжил недипломатическое наступление на Москву.

Выступление Макрона на Генассамблее ООН 22 сентября

В этой речи Э. Макрона вы не найдете в адрес официальной Москвы ни одного доброго или обнадеживающего слова. И это так не похоже на Макрона последних двух лет.

Вопрос Ливии? Раньше официальный Париж немножко закрывал глаза на действия России и резко критиковал Турцию. Теперь Макрон сложил их в одну корзину. Напомнил о прошедшем 10 сентября в Аяччо саммите MED7 (то есть 7 европейских стран Средиземноморья), сказал по поводу участия иностранных сил в ливийском конфликте и нарушения ими эмбарго ООН на поставки туда оружия: «Мы долго коллективно были слишком молчаливыми по вопросу этих деяний, и в ближайшие недели мы должны быть гораздо более жесткими». А в Аяччо на пресс-конференции Макрон говорил: «Некоторые державы пытаются дестабилизировать весь регион, и роль Турции, так же, как и России, нас беспокоит в этой связи».

Вопрос выполнения иранской ядерной сделки? Макрон с трибуны ООН на этот раз упомянул только «наших немецких и британских партнеров», хотя Москва — один из главных участников процесса.

Эмманюэль Макрон на трибуне 75-й Генеральной ассамблеи ООН, 22 сентября. Фото: ЕРА

Сирия? Макрон заявил: «Мы видели неприемлемые практики со стороны некоторых постоянных членов Совета безопасности ООН, особенно в Сирии», по отношению к гражданскому населению и сотрудникам гуманитарных организаций. К слову, о проведении «программного» саммита пяти постоянных членов ООН — который несколько месяцев подряд преподносился как совместная инициатива Парижа и Москвы — Макрон, в отличие от выступавшего в этот же день Владимира Путина, не упомянул, хотя, казалось бы, где об этом упоминать, если не на трибуне ООН.

«Точно так же мы не потерпим того, чтобы химическое оружие использовалось в Европе, в России, равно как и в Сирии», — продолжил Макрон, переходя к самой горячей теме последнего времени:

«Во имя коллективной безопасности я еще раз говорю здесь России о необходимости пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с помощью нервно-паралитического агента — «Новичка». Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным...».

Дальше Макрон высказался еще и по вопросу Беларуси, и тоже — впервые так жестко.

«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение. Его устремления должны уважаться. И мы — на его стороне, я хочу это сказать с большой силой», — заявил Макрон, подчеркнув: «Необходимо наладить национальный политический диалог (под эгидой ОБСЕ, мы с Меркель и главой Евросовета говорили об этом Путину и «не видим других путей», сказал Макрон. — Ред.) и избегать любого внешнего вмешательства». Под внешним вмешательством подразумевались возможные действия Москвы. За полминуты до этого Макрон сказал: «В вопросе украинского кризиса "нормандский формат" позволил нам с канцлером Германии добиться первых подвижек, но ситуация в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте».

«Нет — вмешательству и нет — преступному молчанию. Европа и здесь будет придерживаться своей ответственности, своей истории и своей географии», — пообещал французский президент. (Напомню, согласно географии и во многом истории, Беларусь — это Европа. — Н. Д.)

К слову, в той самой статье Le Monde сообщалось, что во время переговоров с Макроном президент РФ «не жалел кладовых запасов своей энергии для того, чтобы защищать белорусского президента», а на просьбу о переговорах при посредничестве ОБСЕ реагировал так: я-то не против, но Лукашенко не хочет, и вообще «ОБСЕ должна была бы взять на себя ответственность за свое решение не проводить наблюдение за белорусскими выборами».

Кроме того, «российский президент вежливо предупредил Макрона о предстоящем проведении давно запланированных российско-белорусских военных учений. По этому случаю российские войска будут развернуты на территории соседней страны. Но не надо видеть в этом дурных намерений: они уйдут», — заверил Путин президента Франции.

Что будет дальше с инициативой Макрона по сближению России и Европы?

Ясно, что отравление Навального и реакция на это отравление со стороны хозяина Кремля отравили и отношение «дорогого Эмманюэля» к «дорогому Владимиру».

Но и после этого Париж вряд ли будет закрывать «каналы связи» с Москвой и продолжит попытки сотрудничества по многим вопросам, где без этого не обойтись: Сирия, Украина, Ливия, Иран и, понятно, Беларусь. (И хотя в Париже уже отменили назначенную на 14 сентября встречу министров иностранных дел и обороны России и Франции в Москве, но 9 сентября во французском МИДе принимали большую российскую делегацию: стороны продолжили обсуждение вопросов сотрудничества в области кибербезопасности).

Уровень, на котором продолжится диалог, сейчас зависит, прежде всего, от того, что Кремль будет предпринимать в отношении Беларуси, и от того, сделают ли в Москве хоть какие-то шаги для создания хотя бы видимости расследования отравления Навального.

Акция протеста возле российского посольства в Берлине. Фото: ЕРА

Дополнительный «шанс» для демонстрации таких шагов появился у российского руководства из-за «короновирусного» переноса саммита ЕС c 24–25 сентября на 1–2 октября.

Хотя уже можно с вероятностью почти 100% предсказать, что в Москве этим «шансом» не воспользуются.

А дальше прогнозы о развитии отношений можно будет делать во многом в зависимости от масштаба принятых — вероятно, на саммите — санкций.

А пока Макрон, который в июле еще планировал «в конце лета» (потом — «в сентябре») ехать в Москву — для того чтобы, как сказал он Путину, «мы могли провести больше времени за совместным разговором», — отправляется с трехдневным визитом в Литву и Латвию. Может, еще и с Тихановской там встретится. Ну и заодно, наверное, следы «Новичка» поищет, по совету российского гаранта новой Конституции?

А с визитом в Москву пока придется повременить. И разговоры Путина и Макрона уже явно будут носить другой характер. Тем более что теперь есть опасность попадания любых подробностей в прессу — с обеих сторон.