«Президентские завтраки»: сыт не будешь

Бесплатное горячее питание для школьников не внесли в Конституцию, но в школах оно все-таки появилось. Теперь родители спорят о его качестве.

15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию, после размышлений о проблемах демографии и бедности, президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно накормить детей: «<…>предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс». Предложение стало едва ли не самым обсуждаемым в преддверии поправок в Конституцию. И даже интернет-мемом: «Спасибо деду за обеды».

СМИ и политики спорили: можно ли согласиться с обнулением сроков президента в обмен на еду для школьников? Выбирать не пришлось: горячие обеды — не Бог, в Основной закон страны не попали.

Но кормить детей бесплатно действительно начали. Из федерального бюджета на завтраки и обеды для школьников до 2023 года планируется выделить 148 млрд рублей.

Хотя нет — не на «завтраки и обеды». Или на завтраки, или на обеды.

В эту логическую ловушку попали многие родители, ведь в ряде регионов — в Москве, Крыму, на Сахалине, в Астраханской области — младшеклассники и так завтракали бесплатно. В 2017 году на круглом столе в Совете Федерации были названы результаты исследования Росстата: бесплатно ели в школах почти 40% детей. Для них ничего не меняется. Путин и завтраков, и обедов никому не обещал.

Конфигурация рынка тоже несильно изменилась: большую часть поставок в регионах взяли на себя местные предприниматели, «кремлевский повар» Пригожин окучивает Москвой — с его фирмами столичные школы заключили контракты на 10,3 млрд рублей.

Правда, нововведения вызвали споры среди родителей: многие жалуются, что бесплатное горячее питание оказалось невкусным, а местами — холодным. Проблемы с организацией питания признает и глава профильной рабочей группы Госдумы Геннадий Онищенко: в ходе визита в Алтайский край он констатировал, что школьникам не дают мяса.

Наши корреспонденты в регионах рассказывают, чем кормят детей в школах, как работают компании, ранее засветившиеся в историях с массовыми отравлениями, и почему «президентские завтраки» слишком часто приходится выносить на школьную помойку.

Иван Жилин,

«Новая»

Воронеж

Новоявленное бесплатное школьное питание воронежцы оценивают неоднозначно. Опрошенные «Новой газетой» родители утверждают, что с началом учебного года в некоторых школах качество еды либо не улучшилось, либо вовсе стало хуже.

— Дочь учится в школе № 101. Бесплатным завтраком там обеспечивают, но, по ее словам, еда отвратительная. Кормят иногда невкусным супом, картошкой, дают разбавленное водой молоко, — говорит мама младшеклассницы Анна Луговая.

Родители учеников утверждают, что, несмотря на разнообразное меню, в некоторых столовых подают только холодные блюда.

— Дочь учится в гимназии имени Бунина в первую смену. Питание было бесплатным и в прошлом году. Столовую посещают после первого урока. Еда всегда холодная, поэтому дочь практически ничего не ест. Детям предлагают макароны с сыром, манную кашу, пшенную, чай, какао, омлет, куриную котлетку. Из нового дочка отметила бутерброд с маслом и сыром. Но, говорит, невкусно, потому что холодное, отбивает аппетит, — рассказывает Анна Смольянинова.

Некоторые родители считают, что проблемы с питанием усугубились из-за смены поставщиков: «У нас раньше была воронежская компания, и кормили сносно. А с прошлого года подрядилась ульяновская, детям стало меньше нравиться. С этого года моя дочь вообще не хочет есть в школе», — говорит Анна Луговая.

Фото: РИА Новости

Питание в школе № 101, где учится дочь Анны, организует один из основных поставщиков в городе: ульяновская компания ООО «Торговый дом СПП». За 2019 год она заработала 121 млн рублей. Ранее фирма была замешана в нескольких крупных скандалах, связанных с некачественным питанием: к примеру, в одной из воронежских школ в гречневой крупе, которую поставил «Торговый дом СПП», проверка обнаружила личинки насекомых, что могло привести к массовым инфекционным заболеваниям учеников. Но фирма отделалась легко: заведующую производством воронежского филиала ООО «Торговый дом СПП» оштрафовали на три тысячи рублей.

В обладминистрации считают, что все 715 школ региона обеспечены «качественными горячими обедами и завтраками». Об этом рассказала пресс-секретарь Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Людмила Сиволдаева.

— Сейчас во всех 715 школах региона есть бесплатное горячее питание. Однако значительных изменений после 1 сентября в системе питания у нас не наблюдалось. В 563 школах работают собственные столовые полного цикла, они сами закупают продукты, повара находятся в штате школы. И только в 152 школах есть частный поставщик.

Ситуация с питанием удручает не всех родителей и учеников. Есть и те, кто считает, что со вступлением нового закона в силу кормить детей стали лучше.

— Сын учится в 4-м классе школы № 56. В прошлом году возмущался, что еда вся холодная. В этом не жалуется. Говорит, питание стало получше: дают разные каши (не только манную), отдельно фрукты, чтоб добавить в кашу (яблоки, апельсин), вкусная сосиска с макаронами, вкусное какао стало, — поясняет Наталья Орловцева.

— Сын учится в 15-м лицее, разницы в питании не чувствуется. У нас и раньше было бесплатное горячее питание для младших классов, и я удивилась, что вообще вышел такой закон. Все устраивает, сын кушает хорошо. На качестве питания нововведение не сказалось. У нас и раньше все было неплохо, — говорит Ольга Осинцева.

Павел Хаустов —

для «Новой»

Челябинск

С начала учебного года челябинские младшеклассники стали получать бесплатные горячие завтраки. Например, в школе № 116 на завтрак детям дают мясные котлеты, макароны, овощную нарезку, горячий чай и пакетированное молоко. Год назад бесплатные школьные завтраки в челябинских школах давали только малоимущим, и то лишь кашу и чай.

На таком контрасте челябинцы появление горячих школьных завтраков оценивают положительно.

Однако не везде довольны исполнением путинских наказов. Так, первоклассники 18-й школы Миасса жалуются родителям на холодное рагу и невкусную кашу. Говорят, в детском саду было вкусно, а в школе — плохая еда.

В челябинской школе № 47 родителям решили напомнить, что за бесплатное нужно платить: предложили сдавать по 15 рублей в день на закупку фруктов. Издание 74.ru подсчитало, что за месяц школа соберет с учеников около 50 000 рублей. При этом родителям было сказано: если хоть один ученик откажется платить — фрукты закупать не будут для всего класса.

Александр Шестаков —

для «Новой»

Омск

Омским школьникам и их родителям, кажется, повезло: регион попал в число двадцати четырех, где качество школьного горячего питания решил проверить федеральный Роспотребнадзор. Проверка заставила региональные и муниципальные власти мобилизоваться. С ее началом, 21 сентября, больше 140 омских школ разместили на портале госзакупок тендеры на «организацию горячего питания школьников младших классов».

О серьезности исследования свидетельствует срок его проведения — три недели. Выводы проверяющие будут делать не столько из собственных наблюдений и сведений, собранных в образовательных учреждениях, сколько из мнений родителей школьников, высказанных в анкетах-опросниках. Им предлагают оставить свое мнение на портале Госуслуг, а также звонить на горячую линию.

Линия эта, по всей вероятности, не будет долго простаивать: три недели, с 1 сентября, на местных форумах и в соцсетях тема горячего питания в школах не остывает. Большинство комментаторов, мягко говоря, недовольны тем, чем бесплатно потчуют их детей. Пара примеров: «Сын говорит, что еда в столовой невкусная, как-то попался хлеб с плесенью. Я ему говорю: сфотографируй, чем тебя кормят. Отвечает, что учитель не разрешает брать в столовую телефон». «За колбасу в детском меню уже сажать надо. Нет денег на мясо — кормите кашей».

Попадаются и положительные отзывы: некоторые родители говорят, что их дети едят школьные завтраки и обеды с удовольствием.

Фото: РИА Новости

Мнения опрошенных корреспондентом «Новой» родителей тоже разнятся.

— Даша сейчас в 4-м классе. В прежние три года школьные завтраки есть категорически не могла. И не только она, но и другие дети. Ели то, что приносили из дома. Хотя деньги с нас брали за питание регулярно. В этом году вдруг полюбили школьную еду. Меню стало разнообразным: котлеты, мясо, фрукты, кексы вкусные, чай с лимоном, с медом — все нравится, — говорит омичка Анастасия Чернышкова.

— Вадим вроде не привередливый, но и в прошлом году кушал только домашнее, и сейчас школьное питание не воспринимает. Лучше, говорит, голодным буду ходить, — рассказывает мама младшеклассника Ксения Котенко.

То ли вкусы разные у детей, то ли разный вкус у еды в разных школах.

Последнее предположение опровергает омская мэрия: «К 2020/21 учебному году департамент образования разработал единое цикличное меню для организации бесплатного питания всех школьников 1–4 классов с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности».

На поздний завтрак или обед (для тех, кто учится во вторую смену) в городских школах бюджет выделяет 59,56 рублей. А в сельских — почему-то 55,17. Разница хоть и небольшая, 4 рубля, но на рационе, по данным сайта Om1.ru, сильно сказывается: фруктов и витаминизированных напитков учащиеся на селе, как правило, лишены. И даже овощей на всех не хватает, хотя именно овощами, по сведениям интернет-издания, своеобразно платят за обучение детей многие сельские семьи. «Традиционная такса» — мешок картошки за ученика».

Георгий Бородянский,

«Новая»

Пермь

В Пермском крае бесплатное горячее питание, в соответствии с поручениями президента, с 1 сентября получают 142 000 младших школьников. По словам министра образования региона Раисы Кассиной, в прежние годы питание в школе получали 90% учащихся начальных классов, в основном за счет средств родителей.

«Послание президента было в феврале, до середины лета проводилось обследование всех пищеблоков школ, бесплатное питание могло быть предоставлено только в том случае, если пищеблок удовлетворял всем требованиям. У нас все школы абсолютно соответствуют требованиям. Поэтому Пермский край вошел в число тех регионов, где бесплатное питание за счет средств федерального и регионального бюджетов предоставлено», — пояснила министр во время прямого эфира в своем инстаграме.

По расчетам федерального центра, стоимость порции должна была составлять 59 рублей — такова базовая норма для всех регионов РФ. Но в Пермском крае норма бесплатного питания из регионального бюджета составляла раньше 72,6 рубля. Разницу решили доплачивать из регионального бюджета. Это порядка двух миллиардов рублей в год.

Организацией питания занимаются сами образовательные учреждения. На сайте каждой школы должно быть выложено десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. В каждой школе должна быть комиссия с обязательным участием родителей, которая контролирует качество питания и утверждает меню. Например, на сайте одной из пермских школ на завтраки заявлены различные каши, овощи или макароны, омлет или запеканка, напиток, хлеб. Если нет мяса, то есть фрукты. В обед — обязательно суп.

Перечень блюд в каждой школе свой, но до конца сентября краевое министерство образования планирует изучить представленные в школах меню, и 2–3 лучших из них будут рекомендованы для всех. Брать эти меню или нет, вместе с родителями будет решать каждое учреждение самостоятельно. Министр образования Кассина приводит пример плохого меню: омлет натуральный, кукуруза консервированая, кофейный напиток с молоком, хлеб. Хорошее меню: картофельная запеканка с мясом, салат, суп, чай, хлеб.

Фото: РИА Новости

Школы заключают договоры с поставщиками питания на основе квалификационного отбора. При этом открытые конкурсы, необходимые для реализации бюджетных средств, не проводятся. Пермское издание «Звезда» со ссылкой на самих предпринимателей пишет, что система отбора поставщиков в Перми непрозрачна и позволяет продвигать интересы отдельных компаний, близких городской администрации. Например, «зайти» в элитные школы или в школы в центе города (где ежемесячная прибыль по прошлым годам оценивается предпринимателями от 100 000 до 1 млн рублей) простому поставщику очень сложно — такие школы поделены между крупными игроками, связанными с чиновниками.

Всего в Перми порядка 50 поставщиков горячего питания в школах. Крупнейшие — ООО «Вкус и качество», ООО «ЛеМаС», ИП Пиклов, ИП Голдобина, ИП Векшина. У последней в 2013 году, после отравления более 100 учеников в школе № 40, Роспотребнадзор выявил массу нарушений. Но фирма отделалась штрафом в 30 тысяч рублей и до сих пор входит в пятерку крупнейших компаний, отвечающих за питание в школах.

Александра Семенова —

для «Новой»

Крым

В Крыму и Севастополе детей и раньше кормили в школах бесплатно: один раз в день, обычно — завтраком. Опрошенные «Новой газетой» родители говорят, что принятие закона ничего не изменило: ни размера порций, ни качества еды.

Ученикам младших классов в школьных столовых предлагают либо молочную кашу, либо котлету или сосиску с простым гарниром вроде макарон или крупы «Артек», либо горячую булочку с чаем.

А вот обед и полдник для тех, кто посещает группу продленного дня, уже оплачивают родители. Два раза в день горячим питанием за счет бюджета обеспечиваются только льготники.

В Севастополе бесплатный завтрак в этом учебном году готовят из расчета 66 рублей за порцию, в Крыму — 60 рублей. В эту сумму включены все затраты: стоимость самого продуктового набора, зарплата поваров, коммунальные платежи и налоги. В случае если школа отдала питание на аутсорсинг, в нее входит и прибыль предприятия, с которым заключен договор.

Кормят детей стабильно, говорят крымские родители. Учеников в Севастополе ждали в столовых даже 11 сентября — в первый день выборов, когда школы работали как избирательные участки. «Мы обязаны отчитываться о федеральном финансировании и полностью его исполнять», — пояснила радушие поваров директор одной из городских школ.

Качество питания оставляет желать лучшего. Мамы жалуются на недоваренную гречку и слипшиеся макароны, пресную кашу без соли и масла, холодную подачу. Такое способен съесть не каждый ребенок. Однако контролирующие детское питание эксперты уверены:

80% приготовленной еды отправляется в помойное ведро потому, что дети не привыкли есть «здоровую пищу».

Екатерина Резникова —

для «Новой»

Красноярск

В Красноярске всех школьников до 1 октября кормят по временной схеме: и бесплатно (раз в день младшеклассников), и платно. На месяц в этот бизнес допустили множество малых предприятий, поскольку централизованный (с 1992 года) поставщик — Школьный комбинат питания № 38 — в процессе банкротства.

Началось оно три года назад, когда телевизионщики нашли на полу одного из цехов комбината раздавленную крысу, а директор комбината сказал, что ее подкинул сам корреспондент. Через месяц директора уволили, купили даже люминоскоп, чтобы выявлять растительные масла в молочке, обсемененность мяса микроорганизмами и определять свежесть овощей. Не помогло: проверки пошли десятками, находили то тараканов в мясном цехе, то насекомых в кондитерском.

Само собой, нашлись и махинации с бюджетными деньгами. Стремительно меняющимся директорам предъявляли уголовные обвинения.

Дело довершили пандемия (школы региона ушли на карантин первыми в России) и дурацкий ФЗ-44, по которому, например, минувшей зимой конкурс на кормление 40 школ одного из районов города выиграла микроскопическая фирма не из Красноярского края, а из Краснодарского (ФЗ не позволяет отсеивать претендентов по географическом признаку). Ни базы, ни персонала в Красноярске у южан не было, а исходя из запрошенных ими сумм, детей бы кормили кипятком и дошираком. Должны были начать с 7 марта, но благо школы закрылись (многие успели написать отказ от краснодарского питания).

Как бы то ни было, 38-й комбинат с рынка убрали, и власти летом создали муниципальный «Центр питания». Но он пока разгоняется, и сейчас договоры на школьное питание заключены с 27 организаторами — на месяц. А новая муниципальная структура проводит конкурсные процедуры, и по их итогам будут выбраны поставщики уже на три месяца — с 1 октября до конца года.

Алексей Тарасов,

«Новая»

Фото: РИА Новости

Санкт-Петербург

Еще в середине июня петербургские депутаты приняли закон, согласно которому с 1 сентября всем без исключения ученикам начальных классов полагается бесплатное горячее питание. Раньше город компенсировал младшеклассникам-льготникам от 70% до 100% стоимости школьных завтраков. Теперь ничего доплачивать не нужно ни льготникам, ни тем, у кого льгот нет.

Однако накануне нового учебного года в Петербурге назревал скандал: школы всерьез опасались, что с 1 сентября тысячи учеников могут остаться без завтраков и обедов вообще. Поскольку к середине августа Смольный не только не заключил контракты на организацию горячего питания в городских детсадах и школах, но еще даже не провел конкурсы. Обычно такие контракты заключаются в мае или в первые месяцы лета, а с 15 августа сотрудники столовых уже выходят на работу и готовят оборудование к приему детей. Но в этом году, преимущественно из-за коронавируса, время было упущено.

В итоге в конце августа городские власти спешно перезаключали либо продлевали договоры с теми же операторами, которые кормили школьников и ранее.

С начала этого учебного года в Северной столице бесплатное горячее питание получают почти 235 тысяч учеников 1–4-х классов (в прошлом году за счет бюджетных средств питались свыше 182 тысяч школьников). Всего сегодня в школах Петербурга обучаются около 530 тысяч детей.

Бюджетные субсидии на бесплатное горячее питание для младших классов в 2020 году составили 1,17 млрд рублей. Из них 433 млн — федеральные деньги, 737 млн 902,2 тысячи рублей — из казны региона.

По информации, полученной в городском комитете по образованию, жалоб или нареканий от родителей по поводу качества бесплатных детских завтраков с начала сентября еще не поступало. Поскольку операторы горячего питания в школах работают прежние, то и меню для учеников практически не изменилось.

Нина Петлянова

Екатеринбург

В Екатеринбурге и Свердловской области бесплатное горячее питание для учеников начальной школы уже давно считается нормой. Никто из собеседников «Новой», начиная от родителей и заканчивая чиновниками администрации города, навскидку не смог сказать, сколько лет назад и на каком уровне было принято такое решение.

— Для других регионов России это может быть важно, — говорит учитель начальных классов Оксана. — Например, я знаю, что в Краснодарском крае или в Тюменской области родители все питание полностью оплачивают сами, даже в начальной школе. Но для нас этот вопрос уже давно неактуален, в любом городе области вся начальная школа получает бесплатное одноразовое питание. Завтрак или обед.

По словам учителей и родителей, в средних и старших классах школ Свердловской области питание либо платное, либо льготное, дотационное. Льготное питание школьников дотируется из городского бюджета. Некоторые льготники питаются совсем бесплатно, другие — оплачивают его частично.

Дотации выделяются на льготные категории, к которым относятся многодетные семьи, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети без попечения родителей и т.д. Размеры дотаций на каждую категорию ежегодно устанавливаются постановлениями главы Екатеринбурга.

Родители говорят, что меню малышей и старшеклассников отличается.

— Для меня это необъяснимо, — делится мать шестиклассника из районной школы № 121 Ольга Банных. — По каким-то там требованиям или СанПинам младшие дети начальной школы едят такие блюда, как манная каша, молочный суп, творожная запеканка. Но у детей средней и старшей школы почему-то этого нет. У них есть свое меню, но оно не включает те блюда, которые, видимо, считаются «детскими».

Старшие школьники едят пюре с подливой, котлеты, макароны, рыбу с гарниром, суп гороховый. Однако большинство родителей говорят, что их дети отказываются есть в школе либо едят выборочно. Вот и сын Ольги Банных со временем перестал питаться в школьной столовой.

— Раньше у нас был очень серьезный общешкольный родительский комитет, который все время контролировал столовую, — рассказывает Ольга. — Желающие из числа родителей в любое время приходили и пробовали. Работники не знали, в какой день это произойдет. Директор школы очень нервно к этому относился. Потом поменялся состав комитета, родители перестали так сильно контролировать питание. Пока они ходили с проверками, готовка была однозначно лучше, а сейчас, если верить ребенку, готовить стали халтурнее: часто попадаются слипшиеся макароны, холодный суп, что-то пересолено, что-то — недосолено, да и просто невкусно!

Фото: РИА Новости

Однако отказаться от платного школьного питания можно не в каждой школе. Например, в гимназии № 177 питание в школе является обязательным условием. Отец восьмиклассницы Михаил рассказал Новой, что его дочь учится во вторую смену. Стоимость обедов на месяц — 1600 рублей. Отец сравнивает эту плату с оброком:

— Учеба начинается с двух часов, поэтому перед уроками мы успеваем накормить дочь полноценным обедом. А школьный обед у второй смены — в 16 часов. В это время такой обед — с первым, вторым и третьим блюдами — просто не нужен, дети в это время плотно есть не привыкли. И они не едят! Было бы лучше, если бы в 16 часов им давали легкий десерт, а ужином ребенка мы накормим уже дома. Но мы все равно вынуждены оплачивать эти обеды, такое условие.

Качество питания в школьной столовой, со слов Михаила, оставляет желать лучшего.

— С точки зрения моего ребенка, еда «пресная, безвкусная и никакая» — это ее дословная цитата. Если это гуляш и пюре, то очень много подливы, очень жилистое мясо, сухие невкусные котлеты, холодный жидкий суп. И вторая проблема — еду подают, как правило, неразогретой! С начала учебного года родители уже получили от детей определенный объем негодования. Мы посоветовались в общем чате, и сейчас как раз собираемся поставить вопросы о качестве питания перед заведующим столовой и директором школы.

Почти у всех родителей, собеседников «Новой газеты», как оказалось, за спиной — многолетняя борьба за качество питания в школе, которая нередко приводит даже к смене поставщиков.

По оценкам экспертов, общий объем рынка школьного питания в Екатеринбурге составляет около 2 млрд рублей в год.

Закупками питания для образовательных учреждений в Екатеринбурге, в зависимости от подчиненности, занимаются Департамент госзакупок Свердловской области либо администрация города. Иногда закупщиками выступают и сами учреждения.

Информация о поставщиках горячего питания содержится на сайтах образовательных учреждений. При этом узнать подробности того или иного контракта отнюдь не просто. Допустим, у нас есть уже упомянутая гимназия № 177 и ее поставщик. Согласно информации на официальном сайте учебного учреждения, это ООО «Школяр». Все сделки такого рода обязательно проходят через открытый конкурс, размещенный на сайте Единой информационной системы закупок. Неподготовленный человек, который впервые обратится на портал за информацией, долго будет блуждать по ссылкам, ведущим друг на друга, и, скорее всего, устанет и бросит это занятие.

Сделка между гимназией и ООО «Школяр» заключена в декабре 2019 года, сумма контракта — 6 миллионов 719 тысяч 524 рубля. Чтобы обнаружить эту информацию, корреспонденту «Новой газеты» пришлось перепробовать несколько сочетаний ключевых слов и вручную прошерстить три десятка электронных страниц. Ознакомиться с итоговым договором и с ценами на поставки непосредственно на сайте корреспонденту так и не удалось. Чиновники тоже ничего не прояснили: секретарь приемной Комитета по товарному рынку сказала обращаться за информацией в Департамент образования. Сотрудник Департамента образования Екатерина Катыхина, в свою очередь, порекомендовала обратиться обратно в Комитет по товарному рынку. Круг замкнулся.

Елена Шукаева