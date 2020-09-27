Вспышку коронавируса в «Артеке» хотят объявить фейком

Следователи в Крыму начали опрашивать педагогов и вожатых в Международном детском центре «Артек». Речь идет о вспышке коронавируса в лагере, «Новая» о ней недавно писала.

Напомним, что педагоги артековской школы в первых числах сентября начали заболевать коронавирусной пневмонией. Руководитель международного отдела «Артека» Нина Лазарева, напуганная тем, что дирекция не принимает мер, чтоб защитить ее и коллег от инфекции, опубликовала в соцсетях видеоролик на эту тему. Счет заболевшим педагогам, говорила она, скоро перевалит за второй десяток, при этом в общежитии, где все пользуются общими туалетами и душем, больше недели дожидается скорой учитель с высокой температурой. На следующий день после появления видео скорая увезла из лагеря саму Лазареву.

«Новой» рассказ Лазаревой подтвердили все сотрудники лагеря, с которыми удалось связаться. Учеба в артековской школе, говорили педагоги, воспитатели и вожатые, идет полным ходом, дирекция не закрывает лагерь на карантин, боясь «сорвать госзадание» . То есть принять меньше контингента (детей), чем оплатил бюджет. Руководство «Артека» в паблике ВКонтакте вывесило пост, где слова подчиненных опровергало, а Лазареву обвиняло в «распространении заведомо ложной информации в соцсетях» в отместку за увольнение. Из этого же поста почему-то следовало, что увольнения как раз не было.

Огласка, как рассказали «Новой» учителя, воспитатели и вожатые «Артека», привела к некоторым изменениям в ситуации. Во-первых, преподавателя биологии с коронавирусом все-таки госпитализировали, как и других заболевших и «контактных». Во-вторых, в лагерь приехали с проверкой сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В-третьих, за выход из «чистой» зоны лагеря (той, где собирают совершенно точно не контактных, как уверено руководство) дирекция начала, по словам одного из вожатых, штрафовать.

Самая печальная перемена — Нину Лазареву, которой собственное здоровье почему-то оказалось дороже, чем реноме начальства, теперь не просто уволят. Управление СК по Крыму начало в «Артеке» доследственную проверку с прицелом на возбуждение уголовного дела. Лазаревой хотят вменить статью 207 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации, ей может грозить наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до трех лет колонии. Прозорливая дирекция «Артека», видимо знала об этом даже раньше следствия, потому что в пресловутом посте ВКонтакте была фраза — почти цитата из УК.

Со вторника, 22 сентября, рассказали «Новой» сотрудники «Артека», на территории лагеря СК проводит опросы. Представители дирекции настойчиво рекомендуют подчиненным говорить правду и только правду: Лазарева все врет.

Во-первых, никто не болел, а во-вторых, всех заболевших госпитализировали согласно инструкциям. Страх потерять работу не всех заставил подчиниться: кто-то просто не стал давать показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции, кто-то фактически подтвердил слова Лазаревой. Но были, конечно, и те, говорят их коллеги, кто чутко прислушался к руководству.

В распоряжении «Новой» есть постановление Роспотребнадзора, на основании которого Нину Лазареву поместили в обсерватор как «контактное лицо с заболевшим новой коронавирусной инфекцией». Видимо, этот документ должен как-то подтвердить «заведомую недостоверность» слов скадалистки. В нем сказано, будто бы она контактировала с больным один раз — 9 сентября в помещении школы, а теперь, когда у того диагноз подтвержден, ее надо изолировать.

В школе, говорит Лазарева, она как раз не была. Ее иностранный отдел работает географически совершенно в другом месте. О том, что и она, и другие обитатели общежития, не просто разок поконтактировали с больным, а на протяжении 9 дней (до 18 сентября) пользовались одной сантехникой, в документе нет ни слова. Период изоляции там предусмотрительно ограничен 23 числом — как раз две недели с момента якобы единичного контакта. На самом деле, Нина остается в обсерваторе до сих пор. Потому что все — и руководство «Артека», и главный санврач Крыма и Севастополя, подписавшая постановление, — все прекрасно знают, как было на самом деле. А не в «заведомо ложной информации».

Учитель биологии, который фигурировал в рассказе Лазаревой, до сих пор лечится в стационаре. «Новая» связалась с ним — и в первом разговоре он открыто подтвердил слова соседки, касавшиеся его непосредственно: да — лежал с температурой неделю, да — общие туалет и душевые. При этом, добавил биолог, он все-таки договорился с соседями, какими предметами станет пользоваться только он. Хотя, конечно, коллеги имели все основания бояться. Через десять минут после разговора биолог перезвонил и вдруг потребовал не публиковать его имени и фамилии. Мол, работу он потерять не боится нисколько, но так ему «посоветовал юрист». Выполняем просьбу храброго учителя биологии из артековского общежития «Кедр». Жаль, а мог ведь помочь коллеге не сесть на три года.

За прошедшие 10 дней, а может — в связи с тем, что Роспотребнадзор и прокуратура все это время работали в «Артеке», кое-что поменялось в показаниях самой дирекции. В релизе 10-дневной давности они говорили о трех заболевших. Теперь, как рассказал «Новой» один из вожатых, поменяли показания и называют число тринадцать. Не упоминая о том, что семь человек за сентябрь успели выздороветь. Если все просуммировать, получится ровно то, о чем «заведомо ложно» говорила Лазарева.

Самая позитивная перемена в «Артеке» с момента публикации в «Новой» — школу все-таки переведут на дистант. По одним данным — только новеньких, приехавших на смену 27 сентября. Дети, которые учатся в «Артеке» постоянно, продолжат ездить на уроки. По другим данным, удаленно учиться будут все. Что из этого соответствует действительности, как это можно организовать технологически (приехавшие артековцы будут сидеть в зуме по палатам?), «Новой» в лагере не захотели рассказать: предложили составить письменный запрос, на который ответят «в установленный законом срок».