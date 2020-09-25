«Но все поправятся когда-то»

Мурманская область

Танцуют все



Дочка семьи А., которые живут в маленьком городе под Мурманском, на больничный села с ОРВИ. Анализы на COVID-19 у нее никто не брал. Накануне выписки жена настояла, уговорила педиатра все-таки взять мазок: ребенок перестал распознавать запахи и вкусы. Коронавирус подтвердился сегодня, вся семья — в домашней изоляции, ребенок в больнице.

Ранее в пабликах, где состоят жители другого маленького города под Мурманском — Мончегорска — опубликовали видео из детской поликлиники.

Десятки взрослых и детей толпятся в узком коридорчике, большинство без масок, потому что дышать и так нечем, вентиляция не справляется.

Под постом появился комментарий минздрава области: «На территории области идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ среди детского населения». Затем чиновники долго рассказывают, как устроены педиатрические приемы в мончегорской поликлинике, говорят о «дефиците кадров и площадей» и неожиданно сообщают, что сделанная во время капремонта трехлетней давности вентиляция «не справляется с потоком пациентов».

Сейчас достоверно известно, что на карантин по ковиду полностью ушла мурманская гимназия № 7, а также несколько классов школы № 31. Официальных комментариев нет, но родители учеников пишут, что ковид есть также среди школьников Кандалакши и Зеленоборского.

Всего в регионе с начала пандемии заболели без малого 15 тысяч человек, в сентябре кривая поползла вверх,

кроме того, увеличивается число тяжелых случаев и, что закономерно, летальных исходов. Почти ежедневно сообщается о смерти 2–3 пациентов. С начала пандемии от ковида скончались 205 человек. Для 700-тысячной Мурманской области это реально много, по уровню летальности на 100 000 населения (27,2) регион вошел в двадцатку лидеров антирейтинга. На этом фоне вместо введения ограничений область снимает ранее введенные. 18 сентября был снят режим самоизоляции для пожилых. Работает все, кроме дискотек, ночных клубов, зрелищных организаций и аквапарков.

При этом бассейны и фитнес-центры открыты.

Мобильный госпиталь на 700 коек, возведенный за миллиард федеральных денег и так и не принявший ни одного пациента, должны разобрать до 1 ноября — к работе при температуре ниже минус 5 градусов он не годен.

В росте заболеваемости власти предсказуемо винят население: неделю назад чиновники ночью инспектировали рестораны и бары, и оказалось, что танцуют все. Проверяющие настригли штрафов на полтора миллиона. На ближайшем оперативном совещании губернатор Чибис пригрозил вводом новых ограничений, «если эта тенденция будет продолжаться», и посетовал на «пренебрежения правилами безопасности».