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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
«Но все поправятся когда-то»
Северные регионы переживают рост заболеваемости коронавирусом. Власти и население реагируют остро, но по-разному
Моряки в Североморске, Мурманская область. Фото: РИА Новости
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Мурманская область
Танцуют все
Дочка семьи А., которые живут в маленьком городе под Мурманском, на больничный села с ОРВИ. Анализы на COVID-19 у нее никто не брал. Накануне выписки жена настояла, уговорила педиатра все-таки взять мазок: ребенок перестал распознавать запахи и вкусы. Коронавирус подтвердился сегодня, вся семья — в домашней изоляции, ребенок в больнице.
Ранее в пабликах, где состоят жители другого маленького города под Мурманском — Мончегорска — опубликовали видео из детской поликлиники.
Десятки взрослых и детей толпятся в узком коридорчике, большинство без масок, потому что дышать и так нечем, вентиляция не справляется.
Под постом появился комментарий минздрава области: «На территории области идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ среди детского населения». Затем чиновники долго рассказывают, как устроены педиатрические приемы в мончегорской поликлинике, говорят о «дефиците кадров и площадей» и неожиданно сообщают, что сделанная во время капремонта трехлетней давности вентиляция «не справляется с потоком пациентов».
Сейчас достоверно известно, что на карантин по ковиду полностью ушла мурманская гимназия № 7, а также несколько классов школы № 31. Официальных комментариев нет, но родители учеников пишут, что ковид есть также среди школьников Кандалакши и Зеленоборского.
Всего в регионе с начала пандемии заболели без малого 15 тысяч человек, в сентябре кривая поползла вверх,
кроме того, увеличивается число тяжелых случаев и, что закономерно, летальных исходов. Почти ежедневно сообщается о смерти 2–3 пациентов. С начала пандемии от ковида скончались 205 человек. Для 700-тысячной Мурманской области это реально много, по уровню летальности на 100 000 населения (27,2) регион вошел в двадцатку лидеров антирейтинга. На этом фоне вместо введения ограничений область снимает ранее введенные. 18 сентября был снят режим самоизоляции для пожилых. Работает все, кроме дискотек, ночных клубов, зрелищных организаций и аквапарков.
При этом бассейны и фитнес-центры открыты.
Мобильный госпиталь на 700 коек, возведенный за миллиард федеральных денег и так и не принявший ни одного пациента, должны разобрать до 1 ноября — к работе при температуре ниже минус 5 градусов он не годен.
В росте заболеваемости власти предсказуемо винят население: неделю назад чиновники ночью инспектировали рестораны и бары, и оказалось, что танцуют все. Проверяющие настригли штрафов на полтора миллиона. На ближайшем оперативном совещании губернатор Чибис пригрозил вводом новых ограничений, «если эта тенденция будет продолжаться», и посетовал на «пренебрежения правилами безопасности».
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Архангельская область
В возвращении масочного режима отказано
В Архангельске в прошлую субботу тысяча человек поучаствовала в массовом забеге. Местные СМИ радостно сообщили, что северянам «не помешал коронавирус». Руководитель регионального агентства по спорту Андрей Багрецов бодро заявил, что «последние полгода наша планета болеет коронавирусом, но поправляться когда-то надо». Большинством бегунов оказались организованные чиновниками школьники. Через 5 дней депутатам облсобрания начальник регионального оперштаба Артем Вахрушев сообщил, что в 44 классах 40 школ региона введен карантин по коронавирусу. 20 из них — в областном центре. Чиновник отметил, что перехода на дистанционное обучение не ожидается.
На днях вспышка COVID-19 зарегистрирована в Котласском районе. Там выявлено сразу 32 новых случая коронавируса.
Инфицирование зарегистрировано в шести школах Котласа. Горбольница и лаборатория работают на пределе. Именно так аргументировали местные власти просьбу к региональному оперштабу о возвращении масочного режима на всей юго-восточной территории региона. Штаб ответил отказом, на брифинге г-н Вахрушев рекомендовал котласским коллегам «заняться дисциплиной» и не перекладывать ответственность на областной штаб.
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Карелия
Ковид против митингов
В Республике Карелия, где удалось сдержать если не заболеваемость, то хотя бы летальность (35 смертей с начала пандемии), ограничения сняты недавно.
Неделю назад отменен запрет собирать на мероприятие более 20 человек. Правда, злые языки поговаривают, что введен он был вовсе не из-за пандемии, а после того, как в июле в Сортавале подали заявку на протестный митинг с участием 49 человек. Народ был недоволен отставкой мэра Сергея Крупина и требовал возвращения прямых выборов. Губернатору Парфенчикову тогда пришлось оправдываться, убеждая людей, что никакого личного участия в увольнении ершистого мэра муниципальными депутатами не принимал. Поверили не все. Крупина Верховный суд в должности восстановил. А митинг, кстати, тогда прошел, несмотря на все ограничения. Организаторы огородили место проведения лентами, внутри находилось 19 человек. И еще полторы сотни — за ограждением.
Сейчас инфекция распространяется в детских коллективах. На дистанционное обучение переведены: школа поселка Элисенваара, один класс школы № 48 в Петрозаводске, один класс лоухской школы и одна группа лесотехнического техникума. Еще девять классов — в Сегеже, Пряже, Суоярвском районе и Костомукше, а также две группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ. По сообщению республиканского министра образования Романа Голубева, всего в Карелии на карантин по причине вспышек ОРВИ, в том числе COVID-19, были переведены порядка 1,3 тысячи школьников.
Коми
Потребуется 1300 коек
В Республике Коми, которая выглядит наиболее благополучной по коронавирусу среди всех субъектов Северо-Запада (там всего 7885 случаев заражения), ограничения снимать не торопятся. Напомним, в начале пандемии регион был лидером ковид-статистики.
Неделю назад здесь открыли бассейны и фитнес-центры, два дня назад — театры, причем без всякой «шахматной рассадки».
8 сентября в республике сняли ограничения с жителей старше 65 лет, при этом сохранив за ними право оставаться на оплачиваемом больничном еще две недели. Однако уже 22-го числа строгая самоизоляция для пожилых вновь стала обязательной: заболеваемость пошла в рост. Правда, пока (по сравнению с другими регионами) не катастрофически — около 70 человек в сутки. Больше всего — в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Ухте и Емве.
Однако регион уже начал готовить новые койки. Губернатор Уйба, которому, безусловно, помогает опыт работы в здравоохранении, заявил, что, судя по последним подсчетам, осенью могут потребоваться 1300 коек, поэтому дополнительно открывается еще 170.
Масочный режим остается обязательным в транспорте и помещениях.
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