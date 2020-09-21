Палатка на миллиард

Мобильный госпиталь, построенный под Мурманском за миллиард рублей и так и не принявший ни одного пациента, раздают по частям: в сентябре главы муниципалитетов получили письма за подписью областного министра строительства Владислава Сандурского, в которых им предлагается «рассмотреть и сообщить о имеющейся возможности (необходимости) использования данного сооружения (его элементов) для нужд муниципального образования». К документу, который имеется в распоряжении «Новой», прилагается план госпиталя на 700 коек. При этом когда госпиталь показывали журналистам, сообщалось, что он будет передан на баланс Мурманского клинического многопрофильного центра, да и персонал набирали от лица именно этого учреждения.

Строительство госпиталя стало скандалом года в Мурманской области. Его возвела компания «ПИК» на транш из федерального бюджета, проведенный через МЧС и региональный минстрой после публичной просьбы губернатора Андрея Чибиса, адресованной Владимиру Путину. Правда, президент поручил поставить мобильный лазарет в селе Белокаменка — на стройплощадке «Новатэка», где весной ковидом переболело более двух тысяч рабочих. А появилась палатка площадью 9 тысяч квадратов в 50 км — в поселке Мурмаши. Палатка — потому что 26 мая, за 10 дней до официальной презентации уже готового к эксплуатации госпиталя, областное управление МЧС заявило о «несоответствии проектных требований нормативным актам в сфере строительства».

Оказалось, что за миллиард казенных денег построено нечто из баннерной ткани на алюминиевом профиле, причем материалы использованы самые горючие, самые токсичные, самые воспламеняемые и с самой высокой дымообразующей способностью.

Их использование при возведении сооружения такой площади автоматически исключало возможность нахождения там людей (пациентов и персонала), хранения взрывчатых веществ (например, кислорода) и работу электрооборудования. Между тем в госпитале обещали подключить 30 аппаратов ИВЛ, томограф, провести кислород и обеспечить круглосуточное нахождение 700 пациентов и работу 110 человек персонала.

Фото: Павел Львов / «РИА Новости»

Когда скандал стал публичным, губернатор Чибис заверял, что все дело в новаторском и даже экспериментальном характере сооружения, а также клялся, что все вопросы регионального управления МЧС сняты в переговорах на федеральном уровне.

Правда, сама цель строительства уходила от понимания, ведь еще 20 мая тот же Чибис заявил, что госпиталь не будет принимать пациентов, а в сентябре его разберут.

При этом голоса экспертов, предлагавших в первые недели пандемии подготовить к приему пациентов одну крупную больницу — мурманскую «Севрыбу» — и так не допустить распространения коронавируса по другим лечебным учреждениям, услышаны не были. Чтобы привести «Севрыбу» в кондиционное состояние, требовалось около миллиарда. Инвестиция долгосрочная: на выходе область получила бы больницу на те же 700 коек с современным оборудованием вместо огромного неухоженного здания, генерирующего долги. Но деньги предпочли вложить в «палатку».

Мобильный госпиталь, как и обещал Чибис, пустовал (возле него по просьбе губернатора перманентно дежурили 12 пожарных), а в больницы одну за другой проникал коронавирус. Областная клиническая, Мурманский клинический многопрофильный центр, детская областная, районные больницы. Остановка плановых госпитализаций, инфицирование ковидом экстренных пациентов терапевтических и хирургических отделений… К сегодняшнему дню в области официально переболело более 14 тысяч человек (по количеству больных на тысячу населения — регион на четвертом месте в стране).

Весь сентябрь темп распространения вируса устойчиво растет, так что регион в желтой зоне, индекс Rt 20 сентября составлял 1,1. При таких параметрах снятие ограничений не допускается, но в Мурманской области с 18 сентября отменили режим самоизоляции для пожилых.

Именно на этом фоне времянку готовят к демонтажу. Как, собственно, и обещали в самом начале. Впрочем, возможно, демонтировать и не придется: в самих Мурмашах уже нашлась инициатива по ее применению.

Некий спортклуб «Энергетик», видимо, прослышав, что правительство области ищет, кому бы, не дожидаясь зимы, вручить чемодан без ручки, уже обратился к министру Сандурскому с креативным предложением. Согласно документу, опубликованному мурманским блогером Александром Серебряниковым, энергичные спортсмены просят безвозмездно передать им один из корпусов госпиталя для игры в пейнтбол (sic!). При этом апеллируют к неравнодушию муниципальной администрации к досугу молодежи, а также предлагая «увести школьников с улиц».

С учетом того, что занятия спортом в помещениях давно разрешены, и под запретом остались фактически только митинги, свежая идея вполне может воодушевить чиновников. Правда, пейнтболистам следовало бы все же для начала посоветоваться с МЧС. Потому как 12 пожарных прилагаются к палатке только до момента ее передачи в частные руки. А отказываться от дареного коня впоследствии, если надзорные службы решат, что тренировки в огнеопасном помещении не лучшая идея, будет поздно.