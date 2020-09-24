Вторая голова дракона

Выборы, прошедшие 13 сентября, вызвали новую дискуссию об «умном голосовании» — технологии, предлагающей оппозиционно настроенным избирателям голосовать за того, у кого больше шансов выиграть у кандидата от «Единой России», независимо от его политических взглядов. Организаторы и сторонники «УГ» считают, что необходимо добиться смены как можно большего числа депутатов от «Единой России» на других. Что именно таким путем в условиях нечестных выборов можно нанести максимальный ущерб власти, «ломая» ее планы. И собираются всячески распространять эту технологию. Однако избрание при поддержке «УГ» целого ряда весьма специфических персонажей заставляет задуматься над тем, какое голосование действительно было бы «умным» — как с точки зрения достижения заявленных целей, так и с точки зрения правильности самих этих целей.

Первый вопрос: в каком случае смена депутатов от «Единой России» на других наносит власти ущерб?

Не конкретным депутатам, оставшимся без мандатов, статуса и влияния, а власти как таковой?

Ответ: если другие депутаты будут проводить другую политику. Иначе фамилии и фракции сменятся, а принимаемые решения — нет.

«Умной» целью является не смена исполнителей, а изменение результата. Не смена проектировщиков, а изменение проекта.

И «умным» поведением будет поддерживать именно таких кандидатов, которые будут проводить другую политику. И добиваться их избрания.

Второй вопрос: как отобрать таких кандидатов?

Ответ: анализируется весь набор допущенных кандидатов. Изучаются (в век интернета и социальных сетей это несложно, а если информации нет — это тоже показатель) их биографии, поступки и мнения, позволяющие предсказать их дальнейшее поведение. Выбираются те, кто, став депутатом, будет проводить политику, альтернативную той, которую проводит власть. И уже из этого набора отбирается тот, кто имеет наибольшие шансы победить.

Может получиться так, что никого подходящего отобрать не удается?

Может. В таком случае не стоит менять шило на мыло: надо зачеркивать всех.

«Умное голосование», как известно, построено на другом принципе: «лишь бы победить кандидата от «Единой России».

Третий вопрос: в каком случае эта победа приведет к изменению политики?

Ответ: только в том случае, если у властного дракона есть только одна «голова», которую надо срубить.

Только в том случае, если проводниками политики нынешней власти (точнее, политики Путина) являются только депутаты от «ЕР». А все остальные представляют альтернативы этой политике.

Четвертый вопрос: оправдывается ли эта гипотеза на практике?

Ответ: нет, потому что у властного «дракона» не одна голова, а много.

Посмотрите на Государственную думу, где «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» неотличимы по ключевым политическим вопросам до степени смешения.

Они все голосуют за Крым и войну в Украине и Сирии, за «закон подлецов» и закон об «НКО — иностранных агентах», за ужесточение наказания за «несанкционированные митинги» и за путинские поправки к Конституции. Они все за «державность» и против «оранжевой заразы», они все поддерживают «антисанкции» и требуют наказывать за «фальсификации истории». Список можно продолжать.

Встречаются ли в их рядах исключения? Крайне редко. И только подтверждают правило, поскольку быстро изгоняются (отец и сын Гудковы, Пономарев, Мархаев).

Все эти партии — это партии Путина. Как бы они ни назывались.

И за пределами Думы большинство — это партии Путина. «Родина», называющая себя «путинским спецназом», «Партия роста», возглавляемая путинским чиновником, партия «За правду», во главе которой писатель-боевик, воевавший с Украиной, «Гражданская платформа», организовывавшая марш «Антимайдан», и прочие «партии социальной справедливости», «партии пенсионеров» и «Новые люди».

Реально же оппозиционные партии и движения (в том числе незарегистрированные) можно пересчитать по пальцам. «Яблоко», «Партия народной свободы», «Объединенные демократы», «Открытая Россия», «Партия перемен», либертарианцы — кто еще?

Но «УГ» — это отбор только по одному критерию (вероятности победы). Вот поэтому оно во многих случаях и не срабатывает.

Не приводит к изменению политики: какую из голов «дракона» не выбрать главной — поведение не изменится.

Кстати, что делать, если выбранные по критерию «самый проходной после единоросса» кандидаты оказываются такими, как Ростислав Антонов в Новосибирске?

Националист и путинист, ярый сторонник «присоединения Крыма», соратник небезызвестного Гиркина-Стрелкова, набиравший «добровольцев» воевать на востоке Украины, собиравший подписи за увековечение памяти террориста Моторолы, поддерживавший отправку российских военных в Сирию, называвший «червями» тех, кто приносит цветы на «Немцов мост», и публично поносивший Алексея Навального.

Все равно поддерживать, — уверяют организаторы «УГ» устами одного из его главных идеологов Леонида Волкова. — Мол, надо поддержать любое «исчадье ада» — лишь бы единоросс не прошел.

Как говорил тот же Волков перед выборами Мосгордумы в 2019 году, «в списках «УГ» будет пара приличных людей, но в основном — сброд». Или, как говорил Сергей Бойко (координатор штаба Навального в Новосибирске, ставший депутатом горсовета), «хороших людей в списках нет». И вообще,

«умное голосование» — это не про приятных людей, а про ущерб «ЕР» (одно из любимых выражений его сторонников)...

Что называется, есть вопросы и сомнения.

Во-первых, как быть, если самые большие шансы победить единоросса имеет фашист? Поддержать фашиста? Зажав нос и заткнув уши?

А во-вторых, ради чего? Разве поддержка таких, как Антонов (в округе которого не было кандидата-единоросса, но был кандидат от «Яблока»), «наносит ущерб» единороссам? Да ни в чем: по всем ключевым политическим позициям он является их естественным союзником. И естественным противником немногих демократических политиков, избранных в Новосибирске в результате «умного голосования». Кстати, там же один из поддержанных «УГ» депутатов горсовета немедленно вступил во фракцию единороссов, которые сохранили большинство.

Похожая история — в Тамбове : «УГ» поддержало на выборах городской думы шестнадцать будущих депутатов от партии «Родина», которая, как уже сказано, называет себя «спецназом Путина». Лидер этой партии депутат Госдумы Алексей Журавлев — один из самых одиозных путинистов в парламенте. Только что, выступая в пропагандистском шоу Скабеевой, он уверял, что в Дании существует бордель для зоофилов, где можно переспать с черепахами. Его партия теперь в Тамбове в большинстве. На какие позитивные изменения там можно рассчитывать?

: «УГ» поддержало на выборах городской думы шестнадцать будущих депутатов от партии «Родина», которая, как уже сказано, называет себя «спецназом Путина». Лидер этой партии депутат Госдумы Алексей Журавлев — один из самых одиозных путинистов в парламенте. Только что, выступая в пропагандистском шоу Скабеевой, он уверял, что в Дании существует бордель для зоофилов, где можно переспать с черепахами. Его партия теперь в Тамбове в большинстве. На какие позитивные изменения там можно рассчитывать? В городскую думу Ижевска «умно» избраны три депутата от КПРФ, один «жириновец» и один самовыдвиженец, ранее входивший во фракцию КПРФ. Один из коммунистических депутатов — Алексей Хлебников — поддерживал путинские поправки к Конституции, другой — Сергей Тарасов — ранее регистрировался на праймериз в «Единой России» и лишь после этого выдвинулся от коммунистов. Надо ли питать здесь надежды на изменение политики? Вряд ли.

Да, можно действовать по принципу «Они не допустили к выборам никого из приличных — но мы поломаем их планы: призовем поддержать не того из неприличных, кого они хотят провести».

Но чего, кроме морального удовлетворения организаторов и морального неудовлетворения «непрошедших» кандидатов от власти, это помогает добиться?

Рекомендации избирателям — как поступать на выборах, и кого поддержать— используются всегда. Почти каждый идущий на выборы (автор, прошедший десятки кампаний, не исключение) старается ими запастись: собрать рекомендации от уважаемых людей, которым доверяет избиратель.

Это — поручительство за кандидата: рекомендующий выполняет функцию доверенного лица. Ручается за кандидата своей репутацией. Понимая, что потом за того, кого он рекомендовал, он несет ответственность.

«УГ» — в первую очередь в силу общественных симпатий к деятельности Алексея Навального — сегодня является влиятельным инструментом на выборах. И отвечает за тех, кого поддерживает.

А сегодня мы видим, что между ними нет никакой связи. Причем с обеих сторон. И «УГ» не отвечает за тех, кого поддержало, и в том же Новосибирске большинство избранных при поддержке «УГ» депутатов сразу же заявили, что никаких обязанностей перед его организаторами не имеют: поддержали? Спасибо, до свидания.

Говорить надо не только о цене победы. Но и о том, чья это победа. Понимая, что власть не является «одноголовой» и умеет выставлять отряды в разных мундирах.

Значит, нужна серьезная коррекция принципов «умного голосования».

прозрачные и понятные процедуры отбора кандидатов. С представлением обоснований и данных соцопросов. Не должно быть такого, чтобы гражданам предлагали не рассуждать, а слепо верить, что именно те, чьи фамилии ему прислали с сайта «УГ», и есть самые сильные соперники единороссов, которых надо поддержать. включение «этического» фильтра, не допускающего поддержки откровенно антидемократических кандидатов: путинистов, националистов, сталинистов, имперцев, сторонников войны. поддержка тех, кто будет представлять альтернативу власти, а не просто носить мундир другого цвета.

Иначе так и будем засаживать огород борщевиком, чтобы избавиться от сорняков.