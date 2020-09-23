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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 104 от 23 сентября 2020

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Неизлечимые. От редакции

Чтобы присвоить себе любую победу, начальство первым делом скрывает ее настоящую цену. Спецвыпуск «Приемный покой»

Общество2 599

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Народный мемориал врачам, погибшим от COVID-19, на Малой Садовой в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

У победы всегда один официальный отец, и это — коллективное начальство. Нет, российские власти не приписывают себе исключительную роль в победе над первой волной коронавируса. Они поступают хуже. Победа — и это привычно — стала разменной монетой в политических комбинациях. Нужно провести парад. И обнуление. И выборы. А еще загрузить россиянами курорты Краснодарского края.

Сообщить миру, что мы первыми изобрели вакцину от коронавируса, а не только «Новичок».

Но у победы всегда есть настоящая цена, и она выражается в человеческих жизнях. На войне — это жизни солдат. Сегодня — жизни врачей. Они приняли на себя первый удар, как армия в 1941 году, не имея в достатке ни нужных лекарств и оборудования, ни средств и способов защиты себя. Выстояли. Родина сказала спасибо — и по традиции соорудила «братскую могилу». Чтобы за постаментом, к которому в урочный час можно принести венки, не было видно даже точного числа погибших, не то что их имен и лиц.

Да, тут есть мотив экономии бюджетных денег. Но есть и другое: начальству нужен был праздник безо всяких там слез на глазах. Погибших не должно быть слишком много, иначе будет скорбь, а не торжество.

Вот такая «политика» — и есть прямое предательство врачей,

которые отдали здоровье и жизни за то, чтобы остановить первую волну эпидемии. И оно творится на глазах тех, кому нужно встречать «вторую волну».

Война с эпидемией будет долгой. И если мы хотим победить по-настоящему, государство должно тоже совершить подвиг — правда, на свой лад. Сказать правду о числе заболевших и погибших граждан. И все — до копейки — выплатить врачам и их семьям.

Родина должна не только знать своих героев, но и не скрывать это знание.

читайте в спецвыпуске «Новой газеты»

🆘 Приемный покой. Как государство «сэкономило» на выплатах семьям погибших медиков: выводы дата-исследования
🩺 Истории врачей, погибших от COVID-19. Новая история — каждый час
🚑 Бунт в ожидании второй волны. В России пройдут акции медработников, которым не заплатили за работу в пандемию

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Теги:
эпидемия, пандемия, здравоохранение, врачи, медицина, коронавирус

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