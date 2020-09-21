Как Кипр спасал Лукашенко

Судьба санкций против четырех десятков белорусских чиновников и силовиков оказалась заложницей маленького Кипра и по причине, не имеющей никакого отношения к Беларуси. Политических выводов об отношении ЕС к белорусской революции из этого не следует. Дело только в причудах европейской кухни.

Всю минувшую неделю Совет ЕС на уровне послов верстал санкционный список ответственных за фальсификацию выборов и подавление протестов в Беларуси, но для принятия его не было консенсуса. Кипр — единственный из 27 стран ЕС — блокировал решение.

Кипр увязал санкции против Минска с санкциями против Анкары, поставив свое согласие в зависимость от мер, которые заставили бы Турцию прекратить разведку и добычу газа в Средиземном море. Кипр был непреклонен, и «белорусский список» не удалось принять и на уровне министров иностранных дел, собравшихся в понедельник.

«Реакция ЕС на любое нарушение наших фундаментальных ценностей и принципов не может быть выборочной. Она должна быть последовательной», — сказал журналистам по прибытии в Брюссель министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Его можно понять. Торопиться с назаказанием Турции не хотят многие члены ЕС, в том числе и тяжеловесы вроде Германии. Слишком много интересов завязано на желание или нежелание Анкары сотрудничать. В том числе проблема миллионов беженцев, в основном сирийских, покинувших свою страну из-за «освободителей».

Кипр в отчаянной попытке постоять за себя «лег под танк». Развязать турецкий узел попытаются главы государств и правительств, которые соберутся в конце недели здесь же в Брюсселе. Тогда автоматически разблокируется и белорусский санкционный список.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая журналистам на пресс-конферении по итогам совещания министров иностранных дел, не жалел слов, назвав эту ситуацию неудачей общей внешней политики ЕС. Он сказал, что список по Беларуси — это теперь уже его личная цель, и поклялся добиться ее на следующем Совете в октябре, надеясь, что лидеры на высшем уровне примут политическое решение.

Политических выводов по Беларуси из этого не следует, чего не скажешь о политическом эффекте. Объясни попробуй неожиданное вето Кипра, желающего иметь свой газ, белорусам, которых Лукашенко пытает, бросает в тюрьмы, изгоняет в эмиграцию.

Прибыв в понедельник в Брюссель по приглашению Европарламента, Светлана Тихановская, конечно, ожидала от Совета ЕС четкого политического решения. Даже неважно, какой состав фигурантов этого списка будет принят, и включили ли в него самого Лукашенко. Утром Боррель пригласил ее на неофициальный завтрак с министрами иностранных дел, которые хотели узнать о ситуации из первых рук. Теперь же возникает ощущение, что Тихановская уезжает с пустыми руками. Хотя это и не так.

Министры иностранных дел стран ЕС. Фото: EPA

«Очень жаль, что сегодня мы не смогли принять решение о санкциях за нарушения прав человека в этой стране из-за того, что государство-член взяло [эту тему] в заложники. Это неверный сигнал белорусам, нашим народам и всему миру», — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Многие министры также признали абсурдность ситуации и осудили позицию Кипра. Боррель, который председательствовал, не стал осуждать. «Сегодня принять решение не удалось, потому что для него нужно единогласие, а его не оказалось», — дипломатично сообщил он, выразив надежду, что европейские лидеры решат этот вопрос на саммите в четверг и пятницу. Тогда санкционный список будет утвержден на следующей встрече министров 12 октября.

«Репрессии в Беларуси беспрецедентно жестокие и нарастают, — сказал Боррель. — Мы должны принять санкции. Я беру на себя это личное обязательство. Если мы не сделаем этого, то доверие к ЕС будет подорвано».

Фигуранты списка «по Беларуси» подождут утверждения списка до октября. В смысле визового запрета на въезд в ЕС и заморозки европейских активов это не имеет большого заначения.

Что же касается отношения ЕС к происходящему в Беларуси, то разногласий нет. И Кипр в принципе согласен. На Совете по иностранным делам в понедельник все министры подтвердили, что они не признают легитимность Александра Лукашенко как президента, поскольку выборы 9 августа были сфальсифицированы.

Это означает, что ЕС вынужден работать с ними. Но до определенного момента, а именно до того, как Лукашенко вступит в должность на основе сфальсифицированных выборов. ЕС не отзывает посольств, но уровень отношений снижается. Внешнеполитическое ведомство ЕС найдет форму. Это будет касаться и участия Беларуси в программе «Восточное партнерство», и проведения встреч на высоком политическом уровне.

Надо ли включать самого Лукашенко в санкционный список — это детали, считает глава дипломатии ЕС. Вопрос тактики и темпов. Но санкции — это только против определенных лиц и организизаций. Против Беларуси санкций не будет. Наоборот.

Брюссель уже зарезервировал в своем бюджете 53 миллиона евро на поддержку белорусского гражданского общества.

Если Россия дает кредит Беларуси, почему бы и Евросоюзу не оказать помощь? Вряд ли Лукашенко поделится российскими деньгами с белорусской оппозицией.

ЕС позаботится, чтобы все эти 53 миллионов евро попали к народу, а не на укрепление ресурсов Лукашенко и его правительства. И обещает найти пути для этого.

На Совете ЕС пока не обсуждали вопрос о помощи Беларуси после ухода Лукашенко, но «совершенно точно Беларуси потребуется большая финансовая поддержка на преодоление этой очень трудной политической ситуации», уверен верховных представитель Боррель.