Колыбель резолюции

Европарламент в четверг принял две резолюции, в которых политический режим России представлен в исключительно негативном свете. Резолюции почти не оставляют надежд на доверительные и партнерские отношения ЕС с нашей страной. Это резолюции «О положении в России: отравление Алексея Навального» и «О ситуации в Беларуси».

Внешнеполитические резолюции Европарламента относятся к разряду «незаконодательных», носят характер рекомендаций, необязательны к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов союза. Но служат политическим ориентиром, что важно.

Язык резолюций ассамблеи ЕС более радикален, а решения исполнительных структур более консервативны и умеренны — такой наименьший общий знаменатель позиций трех десятков стран.

Но евродепутаты идут на шаг вперед. Рано или поздно их радикальные оценки и предложения воплощаются в реальных шагах Брюсселя и стран ЕС. По меньшей мере, в последние лет десять в отношении России это было так.

Впервые оценки ситуации, сложившейся вокруг отравления Навального, звучат хлестко для европейского уха, которое привыкло слушать подобное в основном применительно к «банановым» диктатурам.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — говорится в резолюции «О положении в России». — Подавление общественного инакомыслия усиливается безнаказанностью полиции и сил безопасности, а также нежеланием судов привлекать к ответственности настоящих виновных».

Более того, «политически мотивированные убийства и покушения на убийство, совершенные российскими спецслужбами, имеют прямое влияние на внутреннюю безопасность ЕС». Это когда жертвами становятся мирно живущие в Европе «предатели» или, например, чеченцы-противники Кадырова.

Тот, чье имя было табу в официальной России, в резолюции назван «ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и активистом по борьбе с коррупцией». Он, по словам европейских депутатов, стал «одним из немногих эффективных лидеров российской оппозиции», уже «поскольку был задержан, арестован и осужден в попытках прекратить его политическую и общественную деятельность».

Главный призыв депутатов обращен к Совету ЕС. Высший орган ЕС призван «как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции против нее». Одновременно должно расширяться сотрудничество с российским гражданским обществом.

Впервые прозвучал призыв включать в санкционный список не только персонажей, определенных компетентными структурами ЕС, но и «внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального».

Видимо, пришел черед и «европейского списка Магнитского», ввести который не один год предлагали парламентарии ЕС, но который наталкивался на неприятие правительств, избегающих резких жестов по отношению к Москве. Но на нынешней сессии это предложение прозвучало из уст главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Предлагаемый Европарламентом санкционный механизм в области прав человека в стиле «списка Магнитского» будет включать как физических лиц, так и может предусматривать секторальные экономические санкции.

Европарламент рекомендовал правительствам «продолжать изолировать Россию на международных форумах» и «критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией».

И в свете «дела Навального» лишь ожидаемо подтвердил свою изначальную позицию против завершения строительства «Северного потока – 2».

Европейскому союзу предложено принять стратегию ЕС по поддержке российских диссидентов, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также независимых СМИ», создать «дополнительные возможности для обучения молодых россиян в ЕС» и даже «содействовать открытию российского университета в изгнании в одном из государств-членов ЕС».

Депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть политику ЕС в отношении России, которая эволюционировала с начала столетия от «всеохватывающего стратегического партнерства», а «после Крыма» основана на «пяти руководящих принципах». Новая стратегия, пропуская мрачное сегодня, должна быть нацелена на лучшие времена, на «будущие отношения с демократической Россией».

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События в Беларуси шокировали европейское общество, хотя бы просто потому что это совсем близко, и оказались в центре политической повестки дня ЕС наряду с «делом Навального». Их связало не только совпадение по времени. Хотя белорусская революция сама по себе исключительно важное для Европы событие, речь идет не столько о геополитике, сколько об однородных режимах, о демократии и европейских ценностях.

Для Европарламента состоявшиеся в Беларуси 9 августа президентские выборы не были «ни свободными, ни справедливыми».

Он «не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока полномочий»,

поддержит «мирный и демократический транзит власти в результате инклюзивного национального диалога».

Депутаты требуют «немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний», «немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных». Они настаивают «на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток». Они «решительно поддержат санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко.

В этих стенах не проходит риторика о «правомочности» действий силовиков, сравнения с демонстрациями «желтых жилетов» в Париже и «антимасочными» протестами берлинских «граждан Рейха». Это чиновники и пропагандисты в Минске и Москве пытаются скормить своей внутренней аудитории. Депутаты Европарламента, многие сами политические активисты и участники протестов, сами живут среди этого и лучше знают, какие бывают демонстрации и что позволительно государственным стражам порядка, а что нет.

Резолюция по Беларуси не ограничена территорией этой страны. Она призывает Брюссель и правительства стран ЕС «изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко». В одной из версий проекта резолюции были даже указаны конкретные адреса: руководство и персонал российских государственных или спонсируемых государством телеканалов, в том числе ВГТРК (Россия), Первый канал и RT. Из окончательной версии они выпали.

Тем не менее, Европарламент «осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Беларуси, в частности делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Беларуси».

И далее, он предупреждает, что Лукашенко «не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, которые могут угрожать ее суверенитету и территориальной целостности, в том числе с российскими властями».

Европарламент призывает ЕС помочь демократической оппозиции в Беларуси, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской.

Страны ЕС должны создать гуманитарный коридор и ввести упрощенную процедуру получения виз для тех, кто покидает Беларусь по политическим причинам

или для тех, кому требуется медицинская помощь в результате насилия. Еврокомиссия призвана незамедлительно приступить к оказанию финансовой помощи ЕС гражданскому обществу и жертвам репрессий в Беларуси».

Среди других предполагаемых мер — учреждение программы стипендий для студентов, отчисленных из белорусских университетов, финансовая и академическая поддержка белорусских ученых, отзыв решения национальных федераций о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года…

Процесс продолжается. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в Брюсселе 21 сентября на Совет ЕС. В повестке дня — обе темы: дело Навального и Беларусь. По обеим ожидается ужеточение санкций и другие решения в духе представленных резолюций Европарламента.