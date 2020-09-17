Что превратится в тыкву

Группа депутатов Европарламента предложила заморозить «европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального».

То есть, упрощая: как только теперь Навальный напишет, что у застройщика Пети из Бобруйска, члена «Единой России», есть вилла в Ницце, — так вилле и каюк.

Замечу две вещи.

Первое. Это предложение является прямым следствием даже не самого отравления Навального, а вранья, которое за ним последовало. Запад не склонен связываться с Россией, но поведение Кремля не оставляет ему выхода.

И второе. Если предложение будет осуществлено хотя бы частично, это совершенно поменяет правила игры внутри России и статус Навального.

До сих пор расследования ФБК были для российской элиты вроде каравана, который лает, а собака идет. Никаких последствий не было.

Теперь ситуация может поменяться радикально, а в руках Навального окажется волшебная палочка, один взмах которой превратит пентхаус в Майями или тосканский виноградник в тыкву.

Разумеется, процесс вряд ли будет необратим. Европа — не Нигерия, и фигуранты расследований всегда смогут доказать, что все нормально, деньги законные, их завещала бабушка, дедушка, кошка, а вот Навальный, когда публиковал расследование, даже не послал запрос фигурантам, как полагается, мы бы ему все объяснили, бла-бла-бла…

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Но эти доказательства очень дорого обойдутся. Вон, Сулеймана Керимова во Франции после 7 месяцев домашнего ареста освободили вчистую, но вы представляете, сколько ему это стоило в нервах, деньгах, ресурсах и адвокатах?

Современная европейская бюрократия в том, что касается происхождения денег, способна выпить кровь из любого.

Что она сможет сделать с людьми, подпадающими под категорию «герои расследований отравленного «Новичком» Навального», не поддается описанию.

И прежде всего такая ситуация спровоцирует волну бегства из «Единой России» на региональном уровне. Потому что отравление Навального совпало с важной стратегической историей: ФБК принялся резко наращивать свое политическое присутствие в регионах. В конце концов, Навального отравили, когда его команда снимала расследовательские сюжеты в Томске и Новосибирске. Для остальных регионов России эти расследования не так важны. Жителям Казани, Питера или Москвы не очень интересно, что деньги за электричество и воду жители Томска платят депутатам от «Единой России» или что в Новосибирске что ни влиятельный застройщик — то депутат от «Едра».

Но для Томска и Новосибирска эти расследования оказались так важны, что на выборах в горсоветы прошли главы штабов Навального. (Привет рассказам о 2% избирателей, которые проголосуют за ФБК).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Теперь представьте себе, что этим застройщикам-коммунальщикам от «Едра» грозит еще и грандиозное разбирательство на Западе. Что полностью меняет их стратегию. Раньше было так: ты приватизируешь горсети (застраиваешь город высотными бараками, организуешь свалки — нужное подчеркнуть), но вступаешь в «Едро», проходишь в местную думу, и ты — в шоколаде. А теперь ты вступаешь в «Едро» и получаешь расследование Навального и проблемы на Западе.

Волей-неволей с Навальным придется считаться. Те представители элиты, которые не являются героями расследований Навального, задумаются о том, как бы и им дальше туда не попасть. Как? Договариваться. Сливать информацию. Помогать деньгами, не открыто, конечно. Это без всяких выборов превращает Навального в серьезную фигуру в кремлевских раскладах.

Итого, суммируем.

Неудачное отравление превратило Навального в политическую суперзвезду.

А демонстративное нежелание Кремля его расследовать — все повышает и повышает его статус.

Иран, когда сбил украинский «Боинг», тоже сначала хорохорился, но потом посчитал вперед, признал свою вину и избежал того унизительного и неотвратимого для России расследования, которым вот уже несколько лет занимаются Нидерланды и Совместная расследовательская группа.

Саудовский принц бен Салман после зверского убийства Джамаля Хашогги тоже посчитал все вперед, признал убийство, осудил исполнителей (им впаяли смертную казнь с помилованием) — и тем самым дал возможность Западу умыть руки и не приставать к саудитам с санкциями.

В Москве считают, что они могут ото всего отовраться, потому что им так говорят нанятые ими пиарщики.

Но изобразив крайнюю озабоченность (признав наличие яда, возбудив уголовное дело), Кремль, как и саудовский принц, мог бы выехать на кривой козе. Запад не любит ссориться ни с кем. Вместо этого Кремль включил заезженную пластинку: «яда не было», «это было нарушение обмена веществ», «да вы сами и отравили», «где ваши доказательства», «дела мы не возбудим»…

Тем самым загнали Запад в угол, в точности как в случае с «Боингом», и превратили событие, которое случилось один раз, в бесконечный процесс вранья, который будет рождать все новые и новые информационные поводы и санкции.

И знаете, что самое смешное во всей этой истории? Алексей Навальный никогда не апеллировал к Западу. Он не встречался с послами, не выступал в Конгрессе и Европарламенте, не ездил на бессмысленные зарубежные толковища, где диванные борцы с режимом составляли глубокомысленные программы. Вместо этого он занимался тем, чем и должен заниматься политик и оппозиционер. Политикой. ФБК. Выборами. Расследованиями.

И оказалось, что Запад — при всей его осторожности — считает по гамбургскому счету.