Протесты в Беларуси, день 44. Онлайн

После ночной смены шахтер «Беларуськалия» Олег Куделка отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований, сообщает стачком.

Шахтер, как он сам написал в открытом письме генеральному директору и работникам предприятия, принял решение отказаться от работы по политическим мотивам и потребовал отставки генерального директора, освобождения всех заключенных — членов стачкома, отмены решения уволить бастующих рабочих и прекращения «беспредела силовиков», «запугивания, задержания и избиения мирного населения страны».

По словам супруги рабочего Татьяны, такой протест он хотел выразить сразу после 9 и 10 августа против «зверств со стороны преступной власти в отношении мирного населения Беларуси».

К предприятию подъехала скорая.