Протесты в Беларуси, день 44. Онлайн

Шахтер «Беларуськалия» отказался подниматься на поверхность после ночной смены до выполнения его требований
После ночной смены шахтер «Беларуськалия» Олег Куделка отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований, сообщает стачком.
Шахтер, как он сам написал в открытом письме генеральному директору и работникам предприятия, принял решение отказаться от работы по политическим мотивам и потребовал отставки генерального директора, освобождения всех заключенных — членов стачкома, отмены решения уволить бастующих рабочих и прекращения «беспредела силовиков», «запугивания, задержания и избиения мирного населения страны».
По словам супруги рабочего Татьяны, такой протест он хотел выразить сразу после 9 и 10 августа против «зверств со стороны преступной власти в отношении мирного населения Беларуси».
К предприятию подъехала скорая.