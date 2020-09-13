Владимирское

Союз архитекторов России собирает предложения по использованию пространства Мавзолея Ленина без тела советского вождя. Итоги конкурса ожидаются в середине ноября. По мнению Союза архитекторов, Мавзолей должен стать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

С чего начинается Родина?

С Велесовых бычьих рогов,

Иль бога варяжского Одина,

Иль старых славянских богов?

С моченой орловской антоновки,

С ядреной кирзовой крупы,

Со старой отцовской буденновки

И дедовской древней кипы?

Напрасно вы штампы полощете,

Фанаты платков и матрех.

Она начинается с площади,

Собравшей Владимиров трех.

Покуда Россия не вымерла,

На радость тупых навальнят,

Лишь три неизменных Владимира

Спасают ее и хранят.

Один там стоит замороженно,

С лица неизменно сердит,

Другой там лежит, как положено,

А третий за стенкой сидит.

Оставьте сомнения подлые

(Глумление, скажем ясней) —

Все трое с колен ее подняли,

Но разное сделали с ней.

Владимир-один (из заглавия

Понятно, что главный герой)

В крестильную воду загнал ее,

И к стенке поставил второй.

А третий и ныне куражится,

Сплетенный из питерских жил:

С колен-то поднял ее, кажется,

Но тут же плашмя положил.

Из мест этих мрачных и маятных

Всей тройке нельзя отбрести:

Один — потому что он памятник:

Поставили — стой и крести.

Другой — потому что он мумия

И вот уже век не встает,

А третьему благоразумие

Разжать ничего не дает.

Российское время хвостатое

Не может быстрее ползти:

Не очень хорошая статуя

И мумия тож не ахти,

Не будем покуда про третьего,

Он явно не прост и не туп,

Однако Россия, не встреть его,

Была бы не столп и не труп.

Нельзя эту тройку угрюмую

Сдвигать ни вперед, ни назад:

Убрать одного — и подумают,

Что место расчистить хотят!

Заветные ниши проклятые

Нельзя уступать, хоть убей:

Готовят ли место для статуи?

Готовят ему мавзолей?!

Не выдумать горшего вымысла

Тебе, о российский поэт.

Отечество многое вынесло,

Но этих не вынесет, нет.

Не стоит надежд выцыганивать,

Уставясь в родной окоем:

Они нас покинут когда-нибудь,

Но, думаю, только втроем.