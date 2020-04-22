Светлым путем идете, товарищи!

«Дедушка умер, а дело живет,

Лучше бы было наоборот», —

лаконично сформулировал советский фольклор.

Безусловно, это главный человек в тысячелетней истории России. Хотя что он сделал-то? Дал свое имя неподсчитанному числу городов, сел, гор, улиц, площадей, станций метро. И даже ископаемому ящеру.

«Остатки ихтиозавра были в 2013 году найдены в отложениях мелового периода (возраст — около 120 миллионов лет) на берегу р. Волга у с. Криуши Сенгилеевского района Ульяновской области. Leninia stellans (от латинского stella, «звездный», «блистательный») был крупным животным, достигавшим 5–6 метров в длину. Ряд морфологических особенностей указывают, что новый ихтиозавр передвигался со скоростью не более 6–7 километров в час, был ныряльщиком и, вероятно, предпочитал охотиться на больших глубинах — до 500 метров. Интересны зубы этого ихтиозавра — очень мелкие, слабые, расположенные по всей длине челюсти. Пищей рептилии служили небольшие головоногие моллюски — белемниты и некрупная рыба.

Возможно, Leninia stellans был теплокровным. Еще Leninia stellans обладал огромными глазами, их диаметр был около 20 см».

Это я понимаю. «И Ленин видел далеко, на много лет вперед», — прозорливо написал об ихтиозавре Михалков. Неудивительно: с такими-то глазами!..

Признаюсь, на задуманный уже давно юбилейный материал решающее влияние оказала эпидемия коронавируса. Я планировал совершить вполне реальную поездку из поселка Светлый Путь Ленина (недалеко от города Темрюк Краснодарского края) в последний сохранившийся в европейской части страны районный центр с названием Ленинск в Волгоградской области. Прочерченный кратчайший маршрут должен был составить 896 километров и пройти через семь населенных пунктов: Шахты, Лиховской, Морозовск, Тацинское, Суровикино, Калач-на-Дону и Волгоград. Цель — оценить разительные перемены, произошедшие в жизни трех субъектов Федерации в результате ленинских предвидений. По понятным причинам замысел провалился.

Но виртуальное путешествие я все-таки проделаю.

Светлый Путь Ленина

Деревня в России ни дневников, как правило, не писала, ни воспоминаний не оставила, оттого-то так и ценны немногие исписанные ими «от первого лица» странички. Да и здесь следует сделать поправку на то, что и уровень грамотности населения, и политика власти, уничтожавшей как раз грамотных в первую очередь, и исторические катаклизмы, катком прокатившиеся по селу, не пощадившие ни бумажек пожелтевших, ни фотографий старых, отнюдь не способствовали сохранению исторической памяти.

Писали — выжившие, и далеко не все.

Светлый Путь Ленина, 2016 год. Фото: exordinary-krd.livejournal.com

В Светлом Пути в 1934 году в 5-й класс поступили 16 человек, переведены в шестой класс три ученика, они же окончили семилетку. Антонина Беловолова, Николай Дарминов и Григорий Стребков.

Эти же ученики в 1940 году закончили и десятилетку: Беловолова и Стребков — в станице Варениковская, Дарминов — 8-й и 9-й класс в Темрюке, а 10-й класс — в Ростове-на-Дону.

Дарминов потом пройдет войну (четыре ордена, медали, ранение, контузия), в 1962-м выйдет в отставку — майором. В 2004-м закончит воспоминания, единственные, которые я смог увидеть.

Спасибо ему!

николай дарминов — о становлении коммуны «Коммуна «Светлый Путь Ленина» по решению правительства страны в конце февраля 1931 года была передислоцирована из Ростовской области на Кубань, в Темрюкский район, Курчанский сельсовет, на место опустевших после выселки раскулаченных кубанских кулаков хуторов Павленкова, находившихся севернее Варениковского поворота, в 2 километрах от трассы Темрюк — Краснодар. Коммуна попала в крайне враждебное окружение. Местные казаки, хотя и были такими же бедняками, как и переселенцы, сохранили ненависть к «иногородним», тем более что вновь прибывшие заняли дома и хутора их бывших односельчан — выселенных кулаков-кубанцев. В коммуне коммунарцы личного хозяйства не имели, питались из общего котла, завтрак, обед, ужин — по графику столовой, указанное время сообщал удар в колокол, одновременно поднимался флаг цветной для тех, кто был в поле и звона колокола мог не слышать. В конце 1939 года колхозы «Светлый Путь Ленина» и «Труженик» объединились в один колхоз «Светлый Путь Ленина», председателем которого был избран Чубов Иван Иванович, а парторгом стал Магилин Гавриил Иванович. Во второй половине 1940 года Чубов И. И. в связи с язвенной болезнью желудка попросил освободить его от должности председателя колхоза, и общее собрание удовлетворило его просьбу, избрав Магилина Гавриила Ивановича председателем колхоза «Светлый Путь Ленина», а члены партбюро избрали парторгом Чубова И. И. Но грянула война в июне 1941 года, 22-го числа, в военкомат и в райком партии поступило много заявлений с просьбой об отправке на фронт добровольцами. Среди них были Чубов И. И. и Магилин Г. И. В июле 1941 года они ушли в Красную армию добровольцами и назначены оба командирами пулеметных взводов в один батальон стрелкового полка 22 августа 1942 года, а на следующий день после упорных боев немцы ворвались в г. Темрюк. Год находился Темрюк под фашистской пятой. Оккупация принесла городу огромные разрушения. Поселки Калабатка и колхоз «Светлый Путь Ленина» перестали существовать, все сады были вырублены, кое-где остались печные трубы. При немцах курчанский фельдшер Куховаленко стал бургомистром Темрюка. После он бежал с немцами, и его захватили в Белоруссии. Его судили как врага народа и дали 25 лет; от расстрела его спасло то, что он якобы во второй половине своей службы немцам активно помогал партизанам. Во время оккупации немцы 19 апреля 1943 года выгнали всех жителей поселка Светлый Путь Ленина и погнали в сторону Темрюка — в Крым, недалеко от п. Акимовка, где они и были освобождены советскими войсками. А дальше был путь на Кубань, который длился целый месяц. Домой прибыли 6 декабря 1943 года. Жить стали в брошенных немецких блиндажах. Весной 1944 года построили на новом месте у варениковского поворота трассы Темрюк — Краснодар новую большую хату, ставшую первым строением поселка и приютом для всех, кто возвращался с Украины из оккупации. Эта хата стала началом строительства Светлого Пути. Моя старшая сестра Прасковья Пантелеевна Чубова освоила профессию строителя. Многие хаты в поселке сложены ее руками. Помогать друг другу строиться для всех односельчан стало священной обязанностью, и при этом этот труд был безвозмездным. На такие работы шли по первому зову за элементарное спасибо да за обязательное в таких случаях общее застолье. На ее иждивении было 4 детей, а муж — Иван Иванович Чубов — погиб в бою под Матвеевым Курганом Ростовской области 6 декабря 1943-го. Был он командиром пулеметного взвода, а его коллега по колхозу «Светлый Путь Ленина» Магилин Гавриил Иванович был убит в бою летом 1943 года на Курской дуге».

Такая вот немудрящая история крохотного населенного пункта, начало воистину «светлого пути» — прямо с переселения решением правительства в дома, опустевшие после выселения из них таких же трудяг-хлеборобов. А что название поселка звучит издевательски, так кто на это внимание-то обращает.

После войны, пишет Дарминов, жизнь до нее вспоминали как «счастливую».

Я отыскал замечательную дипломную работу, которую защитил в 1993 году на истфаке местного университета «студент Иванов В. Г.». Работа называется «Советская коллективизация и голод 1932–1933 годов на Кубани (по воспоминаниям жителей и материалам Отрадненского района)». Предполагаю — в счастливом Темрюке было если и лучше, то ненамного.

Воспоминания жителей отрадненского района «Старожилы нашего района хорошо помнят, что было в Отрадненском предгорье в те годы. Из воспоминаний Свириденко Н. Е. (ст. Отрадная): «Мне было тогда 11 лет. В школе за партами было страшно сидеть — все бледные, худые, одеты кто во что. Пухли от голода и умирали люди прямо на ходу. В центр станицы боялись ходить — бурьян кругом, одна тропинка». Из воспоминаний Чеботовой Е. К. (1912 г. р., ст. Спокойная): «А урожай был хороший в том году, кукуруза хорошая была. Стали ее вывозить, потом и отбирать было нечего. Голодали и колхозники, и единоличники, последним было хуже всего — их обвиняли в кулачестве. Доходило и до самоубийств — был в станице такой случай: отчаявшийся отец зарезал всех своих детей и жену, а сам повесился». Похожий случай произошел и с Герасименко Н. А. (1923 г. р., с. Пискуновское): «Наша мать не вынесла оскорблений, унижений («раскулаченные») и голода, затопила печь, набросала мусора и закрыла заслонку в трубе. Потом легла к нам и уснула. Спас нас старший брат Иван и потом со стариком фельдшером Чикиным отхаживал». Таких случаев немало. Люди, не выдержав тяжкого гнета, ограблений, издевательств, кончали жизнь самоубийством. Доведенные голодом до нечеловеческого состояния, люди питались всем мыслимым и немыслимым. Из воспоминаний Кохановой В. М. (ст. Спокойная): «Ловили лягушек, мышей, ежей. Собак и кошек уже съели. Падет лошадь — весь хутор сбежится. Ели почки вербы, акации, сушили бурьян, растирали, пекли из него лепешки и ели. Нашел мой брат заброшенный погреб, а там — картофель, уже сгнивший. Он уже превратился в крахмал, но запах был затхлый, доставали лопатами, весь хутор был, делили понемногу. Мы, дети лет 5–6, залазили под колхозные амбары, палочкой в щели поковыряем, зерно посыплется, и мы его ели, мокрое, грязное, некоторые наедались на тощий желудок и умирали».

Напомню, кто не знает или забыл. Кубань — одно из самых процветающих и хлеборобных мест в России. Что же надо было сделать, чтобы ЗДЕСЬ довести людей до такого состояния?!

Студент Иванов В. Г. приводит такие цифры:

только с ноября 1932 по март 1933 года в Отрадном арестовали 1013 человек;

политтройка осудила 285 человек (125 — к расстрелу);

580 осуждены краевым судом (33 — к высшей мере наказания).

Остальные получили преимущественно 10 лет концентрационных лагерей.

Террор бил не по людям, совершившим какие-то определенные действия, а по тем группам и социальным категориям населения, которые казались потенциально опасными для авторитарного режима.

Сергей Кропачев председатель правления краснодарского краевого отделения Российского общества «Мемориал», доктор исторических наук:

— В один день 20 ноября 1937 года «тройкой» Управления НКВД по Краснодарскому краю было рассмотрено 1252 уголовных дела. Проходившие по ним лица необоснованно обвинялись в том, что якобы являлись активными участниками разного рода контрреволюционных, повстанческо-диверсионных и террористических организаций, занимавшихся на Кубани подготовкой вооруженного восстания против советской власти.

Вдумайтесь, 1252 дела за сутки.

Получается, что на рассмотрение одного дела уходило чуть больше минуты, и это если работать 24 часа. В реальности каждое дело рассматривалось за несколько секунд.

С 1989 по 2005 год было пересмотрено 41 700 уголовных дел, заведенных на 57 951 человека.

Из них 43 тысячи человек были признаны необоснованно репрессированными.

В реабилитации было отказано 14 тыс. осужденных. Во время первой волны, во времена Хрущева, по моим оценкам, было реабилитировано не меньше.

Вести с маршрута

Темрюк



Шахты



Лиховской



Морозовск



Тацинское



Суровикино



Калач-на-Дону



Волгоград



Ни в одном из этих мест он не был.

Для справки. Всего в стране сегодня сохранилось более восьми тысяч памятников Владимиру Ильичу.

Всякая попытка демонтировать или перенести любой из них вызывает обвинения в надругательстве над историей и желание «переписать ее».

И, наконец, — Ленинск

В 1919 году уездный Съезд советов постановил переименовать село Пришиб в город Ленинск, центр одноименного района, и испросил на это согласия самого Владимира Ильича.

Кстати, о переименованиях. Накануне перестройки в нашей домашней стенгазете «Вечерний демагоголь» гроссмейстер Владимир Вигман опубликовал информационную заметку:

«Великодальский сельсовет постановляет: переименовать село Великие Дали в город Великие Недоедали».

Вспомнил я об этом, потому что в конце XIX века, по свидетельству Брокгауза и Эфрона, жителей в селе Пришиб было 16 160 человек, а сейчас — в городе Ленинске — 15,5 тысячи.

Было когда-то в селе «3 церкви, 8 училищ (учащихся — 423 мальчика и 77 девочек), 32 лавки, 1 паровая и 49 ветряных мельниц, 10 кузниц, 1 вольная аптека, 4 пит. зав., 2 кожевенных и 4 кирпичных завода, еженедельные базары, 2 ярмарки, на которых привозится товаров на 427 000 р., продается на 356 000 р. Селу принадлежит 239 хуторов. На землях села 3 кургана с развалинами… Между жителями много сектантов, в особенности молокан-евангеликов»…

Зато теперь в городе сразу две «зоны» — мужская колония-поселение № 27 на 270 человек и женская колония № 28,

где отбывают заключение около 400 женщин, осужденных за совершение тяжких преступлений: сбыт наркотиков, убийства.

Про последнюю «РИА Новости» рассказало в ликующем репортаже «Под Волгоградом осужденные женщины занимаются акробатикой и жонглируют». Судя по репортажу, в колонии очень много молодых и талантливых.

В городе также функционирует Ленинский филиал Волгоградского института бизнеса (как бы двусмысленно это ни звучало). Можно посетить Музей истории Ленинского района. Возложить цветы к памятнику Ленину, установленному в прошлом году усилиями местных коммунистов к 100-летию переименования — на месте другого Ленина, поменьше.

Дом купцов Конякиных. Фото: wikipedia.org

Самым красивым зданием города Ленинска по-прежнему остается дом купцов Конякиных (там сейчас городская администрации), заслуживающие того учреждения тоже располагаются в дореволюционных кирпичных зданиях, их осталось много, несмотря на бомбежки времен войны. Послевоенное строительство, сужу по фотографиям, впечатления, увы, не производит — уныло и небрежно. Но, «что примечательно, — город чистый, мусора нигде нет», — пишут заезжие туристы.

В прошлом году, к юбилею переименования своего города, анонимные «коммунисты Ленинского района» опубликовали статью в «Советской России», которую решусь процитировать:

«Бывшее село Пришиб одним из первых в стране, раньше Ленинграда и Лениногорска, стало носить имя В. И. Ленина, а его жители уже в течение века с гордостью называют себя ленинцами. И в этой верности однажды выбранному пути чувствуется искренняя благодарность потомков своим предкам, людям, которые творили Революцию, писали Историю своей страны».

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Про верность «однажды выбранному пути» хотелось бы, конечно, поподробнее. Но ограничусь еще тремя цитатами.

«Ленинский район. На пленуме райкома при обсуждении годового плана хлебозаготовок в 16 тыс. тонн значительная часть выступавших пред. советов, пред. колхозов и секретарей ячеек ВКП(б) говорили о нереальности и невозможности выполнения плана.

Устимов (член президиума райколхозсоюза) высказался:

«Колхозники получают хлеба вместо 4 кг по 1,502 кг на трудодень.

В прошлом году лошадей много пало и нынче еще больше падет. Люди разбегутся в результате тяжелых хлебозаготовок, и мы все скоро не в состоянии будем работать».

Симонов (зав. орготделом РК ВКП(б)):

«Валовой сбор хлеба в том сельсовете, где я работаю, — 9 тыс. ц, план дают 7 тыс. ц. Колхозникам на трудодень ничего не остается. Колхозники опять будут беспощадно воровать.

План, безусловно, нереален, и колхозы с таким планом, без сомнения, будут подорваны».

(Из спецсводки СПО ОГПУ о ходе хлебозаготовок на 22 сентября 1932 г. Раздел «Оппортунистические настроения». Подписана начальником СПО ОГПУ Молчановым и начальником 2 отд. СПО Люшковым).

«В колхозе «Заветы Ильича» выявлено 5 кулацких хозяйств, арестовано за вредительское отношение к уходу за скотом 3 выявленных в колхозе кулака. За бездеятельность правление и ревкомиссия распущены... В колхозе им. Ленина вскрыта кулацкая группировка в числе 7 чел. Группировка привела в упадок тягловую силу. Из 73 лошадей, годных к работе, осталось 33, остальные истощены. 26 лошадей заражены чесоткой. Местные руководители бездействовали. По делу арестованы 7 чел. кулаков. В колхозе «Ильич» бригадир и 3 конюха в посыпку для лошадей добавляли земли. В результате вредительства пало 12 лошадей. По делу арестовано 4 чел., ведется следствие»

(Почтотелеграмма постпредства ОГПУ по краю о пресечении деятельности к/р элементов, направленной на срыв весеннего сева. Март 1933 г.).

Ленинский район. Количество семей, испытывающих продзатруднения, — 56, опухает — 9, употребляет падаль — 28, умерло — 5.

(Сведения о продовольственных затруднениях по районам Нижневолжского края по состоянию на 23 марта 1933 г.).

В богатом селе Пришиб «голод» «продзатруднениями» не называли. И падаль не употребляли.