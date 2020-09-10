10 сентября СМИ сообщили: «В Челябинске совершено нападение на координатора местного штаба Навального Алексея Барабошкина. У него подозрение на перелом костей свода черепа и сотрясение мозга».

— Нападение произошло в среду вечером в Челябинском бору, — рассказал Барабошкин «Новой газете». — Я ежедневно прогуливаюсь в том районе, параллельно улице Худякова. Все произошло очень быстро. Мне показалось, что нападавших было двое. Они подбежали сзади, я почувствовал удар в левую часть головы, рядом с виском. И потерял сознание. Показалось, что били не просто кулаком — чем-то.

Алексей Барабошкин. Фото: Штаб Навального в Челябинске

Очнувшись, Алексей сумел добраться до городской больницы № 1. Оттуда его с подозрением на перелом кости черепа и сотрясение отправили в областную клиническую больницу № 3. Врачи ОКБ перелома не обнаружили, но сотрясение средней степени тяжести констатировали.

— Я не верю, что причина нападения бытовая (деньги и мобильный телефон нападавшие не тронули). Вполне уверен, что произошедшее связано с активностью штаба, — говорит Барабошкин. — Несколько недель назад мне стали поступать угрозы с непонятных адресов (пример — dlskkfhslkdfhsl@2019mail.ru). В письмах пересказывались подробности моей личной жизни и содержались очень пространные требования в духе «не путаться под ногами у серьезных людей, которые заняты развитием региона». Может быть, это связано с тем, что мы сейчас готовим расследование о загрязнении Шершневского водохранилища (единственного источника питьевого и технического водоснабжения Челябинска). Там многие наши производства отметились. Может быть, это связано с желанием дезорганизовать работу наших наблюдателей на ближайших выборах в единый день голосования.

Сейчас по факту нападения на Алексея Барабошкина челябинская полиция ведет проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Направление Барабошкина к врачу. Фото: Штаб Навального в Челябинске

За две недели до атаки на Барабошкина, 29 августа, неприятный инцидент произошел с оператором челябинского штаба Навального Юрием Прудниковым. В 01:22 ему по домофону начал звонить мужчина в маске. Хотел, чтобы Юрий открыл дверь. Цель визита так и осталась неизвестной. Мужчина сумел зайти в подъезд, но затем ушел.

7 сентября полиция пришла в штаб Алексея Навального в Кургане.

— Двое полицейских заявили, что им нужно осмотреть наше помещение. Но так как ни ордеров, ни даже нагрудных жетонов у них не было, мы их не пустили, — говорит активист штаба Никита Ильин. — Спустя 40 минут я вышел из штаба и пошел домой. Вдруг ко мне подъехала машина, из нее вышел участковый полицейский Адилбек Айтматанбетов и заявил, что я должен взять у него повестку из военкомата. При этом в повестке не были указаны ни мой адрес, ни имя комиссара. И была указана какая-то несуществующая причина для явки. Кроме того, у меня уже есть военный билет. В общем, брать ее я отказался. Говорят, из-за этого мне может грозить административное дело. Но я считаю, что поступил правильно.

Челябинская и Курганская области — не случайные регионы. В обеих 13 сентября пройдут выборы в региональные парламенты. И там, и там проект команды Алексея Навального «Умное голосование» подсказывает, кто из кандидатов независим, а кто связан с «Единой Россией» (даже если формально идет самовыдвиженцем).

Отравление Алексея Навального уже нанесло колоссальный ущерб репутации России. Атаки на его сторонников могут окончательно ее «обнулить».