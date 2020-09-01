«Самая настоящая российская политика образца 2020 года»

Егор Жуков сразу после нападения. Фото: «Команда Жукова»

Вечером 30 августа в Москве было совершено нападение на фигуранта «московского дела», блогера и ведущего «Эха Москвы» Егора Жукова. Первыми об этом сообщили в телеграм-канале «Команда Егора Жукова», к записи была приложена фотография, на которой видно разбитое лицо оппозиционного блогера.

Отец Егора Жукова рассказал «Новой», что нападение произошло на улице Ращупкина, недалеко от их дома. Сам блогер заявил, что нападавшие знали, в какое время его надо поджидать, из-за того что в социальных сетях было анонсировано его участие в прямой трансляции политика Максима Каца, после которой Жуков, соответственно, и возвращался домой.

Пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков написал, что очевидцы увидели двоих нападавших «титушек», которые впоследствии скрылись на самокатах.

Сразу после нападения Жуков написал заявление в ОВД по Можайскому району, в котором сообщил, что ему не причинили имущественного ущерба, так как главной целью нападавших являлось нанесение тяжкого вреда его здоровью.

«Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю», — написал Жуков в заявлении.

Заявление Егора Жуков после нападения

В ОВД блогер дожидался бригады скорой помощи. Жукову сделали МРТ, которая выявила, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния у него не было. На следующий день после происшествия пресс-служба московского управления МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»). На месте нападения провели следственные действия, в которых также принимал участие адвокат Жукова Мурад Мусаев.

«С заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись», — сообщили в пресс-службе московского МВД.

31 августа Жуков опубликовал пост в телеграм-канале «Команда Егора Жукова», в котором подробно рассказал о нападении.

«Первый удар пришелся в затылок, меня повалили на землю. Били исключительно по лицу. Ударов было много, сориентироваться было невозможно, поэтому никаких характеристик внешнего вида нападавших я не запомнил. Сомневаюсь только, что такое число ударов мог нанести один человек, но, с другой стороны, если это был профессионал, то черт его знает. Из деталей единственное, что запомнил, — это звук остановки самоката перед первым ударом», — написал блогер.

Также Жуков заверил в том, что это нападение было связано с его политической деятельностью, так как никаких бытовых конфликтов у него ни с кем ранее не было.

«Это точно политика. Самая настоящая российская политика образца 2020 года», — резюмировал фигурант «московского дела».

На следующий день после нападения пресс-секретарь президента РФ

Дмитрий Песков заявил, что не стоит «выстраивать цепочки» между нападением на Егора Жукова и отравлением политика Алексея Навального.

«Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков.

Сотрудники «скорой» в отделении полиции снимают побои Егора Жукова. Фото: «Новая газета»

Реакция на нападение на Жукова была самой разной. Например, бывший заместитель председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин весь день после происшествия писал едкие твиты о Жукове.

«В моей молодости обращаться после драки в милицию было делом постыдным. Лицо Е. Жукова показали. Хорошо бы глянуть на его руки. 100% уверен, что сбитых костяшек пальцев у него нет. Не сопротивлялся. Я бы ему все-таки посоветовал пройти срочную в армии», — написал Торшин.

«Новая» попросила отца Егора Жукова прокомментировать заявление сенатора Торшина.

«В нашей с сенатором молодости, конечно, разбирались кулаками, но вообще считалось за подлость, во-первых, бить со спины, а во-вторых, бить лежачего. Это первое, что я бы хотел сказать господину сенатору, а второе —

ясен совершенно четко заказной характер этого дела, и я бы не хотел пожелать сенатору оказаться в такой ситуации и испытать то, что испытал Егор и испытали мы», — сказал Сергей Жуков.

За последние два месяца это второе нападение на фигуранта «московского дела». Первое было совершено 24 июля, тогда он успел скрыться. Жуков связывал случившееся со своими высказываниями о протестах в Хабаровске и новом губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтяреве. По его мнению, нападавшие в обоих случаях были одни и те же.

«Как вы видите, из-за обилия ударов я успел аккумулировать совсем немного информации в момент нападения. Думаю, ребята сделали выводы из случившегося 24 июля, когда перед попыткой удара титушка окликнул меня по имени, я повернулся в его сторону, что в итоге позволило мне увернуться, а затем скрыться», — написал Жуков в телеграм-канале «Команда Жукова».

Первая попытка избиения блогера произошла непосредственно у подъезда его дома, тогда уличные камеры видеонаблюдения засняли момент нападения. По словам отца Жукова, в тот раз нападавших тоже было двое: «Это было прекрасно видно, и мы это смотрели неоднократно. К сожалению, по этому факту, несмотря на обращение Егора в полицию, поскольку и тогда был ясен заказной характер этого дела, следственными органами было отказано в возбуждении уголовного дела».

Тогда блогер на своем YouTube-канале рассказал, что отбиваться и пытаться ударить нападавших в ответ он не стал, потому что из-за этого его «условка очень быстро заменилась бы реальным сроком».

По мнению Жукова, ради этого и могло быть затеяно нападение.

Совет по правам человека попросил главу МВД взять нападение на Жукова под особый контроль. «Есть основания полагать, что оно совершено именно из-за журналистской деятельности Егора», — заявила постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов. В СПЧ также отметили, что нападения на журналистов в России расследуются «медленно и вяло, что недопустимо в правовом государстве».