Целенаправленное падение на пол

«Новая газета» рассказывала о том, как 30 июня журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю полицейский Денис Дмитриев сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. В Следственный комитет были направлены заявления о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ - о превышении должностных полномочий сотрудником полиции (одно заявление - от Давида, второе написал я). И после несколько раз продлевавшейся проверки в возбуждении дела отказали. Конечно, отказ будет обжалован. Но обязательно наступит время, когда это постановление об отказе будут изучать в вузах будущие юристы. Чтобы понимать, что такое беззаконие, и что такое полицейское государство. Где полицейский всегда прав, и в его показаниях никогда нет причин сомневаться — в отличие от показаний тех, кто свидетельствует иначе.

Давид Френкель. Фото: «Медиазона»

Проверку по делу о сломанной руке Френкеля проводил лейтенант юстиции Г.М. Титов — старший следователь следственного отдела по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Он не стал опрашивать нежелательных свидетелей: членов избирательных комиссий от «Яблока», «эсеров» и «зеленых», которые могли показать, как Дмитриев, стремясь (заметим, незаконно — у полиции нет таких полномочий) выставить Френкеля с участка, повалил его на пол и сломал ему руку. И как «независимый наблюдатель» (так он назван в постановлении, на самом деле это бывший глава муниципалитета «Дворцовый округ» Дмитрий Абрамов) дернул уже лежащего на полу Френкеля за сломанную руку, заявляя, что тот «артист» и ничего у него не сломано.

Вместо этого лейтенант Титов опросил тех, кто ранее давал в суде показания против Френкеля, когда его штрафовали за якобы препятствование работе избирательной комиссии.

Он опросил главу участковой комиссии Валентину Ландышко, которая заявила, что Френкель «вел себя грубо, агрессивно, провоцировал окружающих на конфликт и мешал гражданам пройти к урнам для голосования» (ничего этого не было — но тех, кто мог бы это подтвердить, Титов опрашивать не стал).

Опросил Дмитрия Абрамова, который подтвердил, что «действия сотрудников полиции были направлены на пресечение совершенных последним административных правонарушений».

Опросил «главного специалиста отдела законности, правопорядка Администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга Ищенко И.В.», а также наблюдателей Юлию Смородину и Ольгу Савченко и члена участковой комиссии Наталью Хафизову, которые показали, что «каких-либо противоправных действий со стороны сотрудников полиции в отношении журналиста совершено не было, последний, вырываясь из рук сотрудников полиции, сам изворачивался и сопротивлялся, пытаясь освободиться, он упал, сразу начав кричать, что сломал руку, при этом все выглядело заранее спланировано и наиграно».

Также лейтенант Титов изучил «протоколы осмотров видеозаписей, изъятых из помещения участковой избирательной комиссии, а также сделанной Френкелем на свой мобильный телефон», и выяснил, что «факт умышленного причинения Дмитриевым Д.Ю. телесных повреждений Френкелю Д.А. не подтвержден, на видеозаписях зафиксировано физическое сопротивление последнего сотрудникам полиции при препровождении последнего в сторону выхода».

Заметим, что Давид Френкель представил следователям видеозаписи с других ракурсов, где куда лучше видно происходившее — ноль внимания.

Конечно, Титов опросил и самого полицейского Дмитриева, который заявил, что они с другим полицейским, Гудковым, «взяли Френкеля Д.А. за руки, и повели в сторону выхода, чему Френкель Д.А. стал сопротивляться, развернулся к ним спиной и умышленно, выворачиваясь, начал падать на пол лицом вниз».

На видео, которое выложено на канале «Дождь», очень хорошо видно, что полицейские повалили Френкеля на пол, после чего раздается хруст сломанной руки и крик журналиста. Но в ответ на это следователь Титов предъявляет «заключения судебно-медицинской экспертизы», из которых следует, что «закрытый винтообразный перелом правой плечевой кости со смещением отломков» у Френкеля «мог быть получен при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным (вращательным) смещением в процессе падения с высоты собственного роста», что «не противоречит данным, зафиксированным на видеозаписях, и обстоятельствам, изложенным Дмитриевым Д.Ю.».

Давид Френкель весит 55 килограммов — и его лечащие врачи, мягко говоря, сомневаются, что «падая с высоты собственного роста», он мог так сломать руку, что понадобилась многочасовая операция.

Но все это безразлично следователю Титову, и он констатирует, что Френкелем «при оказании сопротивления законным требованиям сотрудника полиции, с целью вырваться от захвата его руки последним, целенаправленно было совершено падение на пол, в результате которого им были получены телесные повреждения».

Иначе говоря, сам Френкель во всем виноват: отказался «удаляться» с участка, когда стали удалять силой — попытался вырваться, специально упал на пол, от чего и сломал руку. И вообще, все это было спланировано заранее...

На следующий день после вынесения «отказного» постановления неизвестные прокололи шины и разбили стекла машины, принадлежащей Давиду и его жене, юристу и правозащитнице Варе Михайловой.

Вряд ли их будут очень тщательно искать.

Как и тех, кто (уже не в первый раз) напал на известного в Петербурге политического активиста Александра Шуршева.

Мои коллеги из питерского «Яблока» выступили с заявлением о том, что «преступления против людей с независимой гражданской или профессиональной позицией стали нормой в период правления Владимира Путина — деятеля, в становлении личности которого особую роль, по его же признанию, сыграла ленинградская подворотня».

Действительно, почти все поведение властей сегодня — это манеры хулигана из подворотни.

Напасть на слабого (желательно, при численном преимуществе и из-за спины), опасаться сильного, наглеть, если сразу не дали отпор, принимать вежливое обращение за слабость, вопить «а вы докажите!», когда поймали за руку, и косить под невменяемого, когда начинает пахнуть жареным...

Но все же, надеюсь, что уголовные дела будут.

И против тех, кто ломал руку Френкелю, и против тех, кто напал на Шуршева, и против тех, кто ломал позвоночник Сергею Мохнаткину, и против «сербовцев», нападающих на политических и гражданских активистов, и против других штурмовиков и хунвэйбинов режима, вышедших из подворотни.

Не ради мщения — ради справедливости.