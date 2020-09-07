Разворот над Фейсбуком

Косовский прорыв, состоявшийся на американской территории, оказался еще более эффектным, чем предполагалось. После нескольких организационных фальстартов в Овальный кабинет Белого дома, рабочую комнату президента США, 4 сентября вошли президент Сербии Александр Вучич и премьер частично признанного государства Косово Абдулла Хоти. Когда они вышли оттуда, балканский мир переменился: центральная скрепа полуострова — Сербия — и односторонне отделившаяся от нее территория — Косово — согласились приступить к весьма разностороннему, как оказывается, процессу нормализации экономических отношений.

Александр Вучич, Дональд Трамп и Абдулла Хоти в Белом доме. Фото: EPA

Технически соответствующий документ был подписан каждой из сторон с США, а не между собой — из-за того, что, как поясняла сербская делегация, Косово не является универсально признанным субъектом международного права. Дональд Трамп, по обе стороны которого сидели подписанты, имел основание держать величественную мину:

каждое слово в соглашении было обдумано, предложено и, по сути, обеспечено авторитетом Соединенных Штатов.

Официальное наименование вашингтонского соглашения — скорее тактический шаг; в документ, кроме экономических, упаковано много политических и гуманитарных положений.

Вот самые главные:

Сербия берет на себя обязательство не добиваться от других государств отказа от признания Косово; Косово же не станет претендовать на членство в международных организациях — такой режим будет действовать в течение года; Косово и Сербия продолжат сотрудничество в поиске пропавших без вести, беженцев и перемещенных лиц в итоге косовской войны 1998–1999 гг.; В международно-дипломатической части соглашения (есть и такая) Сербия обязуется перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим, а Косово — установить дипломатические отношения с Израилем, получая взамен его признание; Стороны подтвердили также, «в знак уважения к США», статус организации «Хезболла» как террористической.

Но экономическая часть документа все же главная. По предложению президента Сербии, Косово присоединится к региональному таможенному союзу — так называемому Малому Шенгену. Это соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов, руководители трех западнобалканских государств — Сербии, Албании и Северной Македонии — подписали в ноябре 2019 года. Сюда же подверстывается соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и сертификатов о профессии.

Намечены перспективы разделения энергетических ресурсов пограничного водохранилища Газиводе, которое делят Сербия и Косово — соответствующий проект подготовит министерство энергетики США. Это заметно поправит энергетический потенциал Сербии. Стороны продолжат работу над воплощением ранее достигнутых решений возобновить воздушное и железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной, прерванное более двадцати лет назад.

В Белграде откроется представительство Корпорации финансирования международного развития (USIDFC), органа исполнительной власти в федеральном правительстве Соединенных Штатов, который отвечает за предоставление иностранной помощи через финансирование частных проектов развития.

Вучич небезосновательно полагает, что это отличный сигнал для инвесторов всего мира.

А вот пункт о взаимном признании Сербии и Косово американцам сохранить в документе не удалось. Впрочем, разговоры о нем велись скорее на публику: реалист Вучич и другой реалист — Ричард Гренелл, специальный представитель президента США по переговорам между Сербией и Косово и мотор состоявшегося соглашения — прекрасно понимают, что лучший способ обеспечить прочное политическое решение подобного конфликта — обернуть его в обоюдовыгодные экономические одежды.

Графити в Белграде. Фото: Reuters

Александр Вучич был рад и горд случившимся; назвав Америку «самым влиятельным или одним из самых влиятельных государств мира», он также произнес в передаче агентства ТАНЮГ фразу, от которой в Белграде скорее всего воздержался бы:

«Мы не должны рассматривать Приштину только как вражескую сторону».

Конечно, сербский президент не может не оглядываться на Москву, но знал бы он заранее, какой будет ее первая (предупредим — неофициальная) реакция…

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации опубликовала в своем фейсбуке снимок из Овального кабинета, где прямо перед рабочим столом Дональда Трампа на положенном ковидном расстоянии от него сидит Александр Вучич, и написала: «Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте». А на втором фото Шэрон Стоун очень глубоко закинула нога на ногу в соответствии со сценарием фильма «Основной инстинкт».



Лояльные обычно сербы в мгновение ока взвились на дыбы. Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич заявил в твиттере, что Вучич «ни одного плохого слова против России не сказал даже в этом месте», а у российского президента «полтора часа ждал приема и не требовал отдельного стула».

«Я не позволяю вам подвергать нападкам гордую Сербию! Устыдитесь!»

Он добавил, что закупки сжиженного природного газа вместо российского были исключены из соглашения «только благодаря настоянию человека, который сидел на этом стуле. Пусть вам еще сто раз будет стыдно!».

На комментарий Захаровой отреагировал и министр обороны Сербии Александр Вулин. Он отметил, что лидер Сербии — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России.

«Величина человека измеряется не размером стула, на котором он сидит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа»,

— сказал он.

Сам Александр Вучич назвал пост официального представителя МИД РФ «примитивизмом» и выразил сожаление, что люди в России не ценят позиции Сербии по отношению к РФ.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — сказал Вучич. «Я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно». Инцидент был исчерпан не столько топорным извинением Захаровой, сколько, надо полагать, телефонным разговором Вучича с министром Лавровым, посвященном «сверке часов по проблеме Косово».

Но Захарова для Вучича — это еще простой мяч. Не успели, как говорится, просохнуть чернила на соглашении, как в Вучича полетели тяжелые снаряды. Младжан Джорджевич, один из идеологов оппозиционной пропаганды в Сербии и ближайший соратник лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа — главного политического противника Вучича, написал в одном из российских порталов, что Вучич наносит «непоправимый ущерб интересам Сербии» и начинает «заключительную фазу предательства Косово и Метохии, конечной целью которой является членство этого сепаратистского создания в ООН через год или два». Другие критики заявляют, что согласие Сербии на установление дипотношений между Израилем и Косово указывает на фактическое признание Белградом самостоятельности Приштины.

После Вашингтона Вучич, Хоти и их команды перелетели в Брюссель, чтобы продолжить свои контакты уже под эгидой Евросоюза. Здесь должно быть больше политики, чем экономики. Модераторы переговоров — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак — собираются развить и дополнить успех, достигнутый в Вашингтоне.