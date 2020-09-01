Никогда не догонят

Ночью 30 августа на экс-фигуранта «московского дела», политика Егора Жукова напали у подъезда его дома в Москве. В результате Жуков получил многочисленные ссадины и травму головы (на следующий день после инцидента столичная полиция возбудила уголовное дело о побоях по ст. 116 УК). Как сообщили очевидцы, политика избили двое «титушек», которые скрылись на самокатах. «Новая газета» вспоминает истории нападений и рассказывает, как обычно злоумышленники скрываются с места преступления.

Квадроцикл

В понедельник в Татарстане на сотрудника ФБК Георгия Албурова и его съемочную группу напали неизвестные. Во время съемок расследования за сотрудниками ФБК началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу. Также был поврежден автомобиль, арендованный съемочной группой. Позже выяснилось, что препятствовать съемкам пытались охранники объекта, который должен был фигурировать в расследовании. В результате Албуров вызвал сотрудников ГИБДД, но в это время один из преследовавших написал заявление о том, что съемочная группа «нарушает его частную жизнь». После этого, по словам Албурова, на место происшествия приехали сотрудники полиции и следственного комитета. В рамках доследственной проверки силовики провели осмотр машины и изъяли у сотрудников ФБК всю технику.

Ролики

Самокат и квадроцикл — далеко не самые необычное транспортные средства для преступников. Больше всего в этом списке выделяются роликовые коньки. Именно на них, к примеру, скрылись убийцы пластического хирурга Евгения Лапутина. Нападение на Лапутина произошло в сентябре 2005 года. Вечером к подъезду дома на Остоженке, в котором находилась квартира хирурга, подъехали два молодых человека на роликовых коньках. Один из них нанес Лапутину несколько ножевых ранений, затем неизвестные скрылись. После этого врача доставили в НИИ Склифосовского, где его жизнь пытались спасти четыре часа в операционной. Несмотря на усилия медиков, Лапутин не пережил нападение. Его убийство до сих пор не раскрыто.

Мотоцикл

Куда реже в России фигурируют громкие истории, связанные с мотоциклистами. Но именно на мотоцикле скрылись «титушки», напавшие на обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину. 20 августа 2016 года двое неизвестных подошли к Юлии на Арбате, когда она направлялась в студию «Эха Москвы», и вылили на нее фекалии. После этого злоумышленники уехали. Несмотря на то что с момента происшествия прошло четыре года, нападавшие так и не обнаружены. Более того, за этой провокацией последовали другие: в 2017 году неизвестные подожгли автомобиль журналистки и опрыскали ее дом в Переделкино едким химическим составом. В результате последнего инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

Велосипед

Велосипед — достаточно легкое и мобильное транспортное средство, часто на нем работают уличные грабители. Однако на великах совершают не только мелкие кражи. В 2008 году в Махачкале на велосипеде было совершено нападение на милиционеров, охранявших подступы к зданию МВД республики. В тот день неизвестный велосипедист буквально расстрелял из автомата наряд милиции, стоявший на посту практически под окнами здания ведомства. В результате атаки погибли милиционеры Кемаль Рагадинов и Магомед Вахидов: оба получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме правоохранников, пострадало еще несколько человек. Велосипедист пытался скрыться с места преступления, но был убит огнем патрульных, пустившихся в погоню.

Машина

Самым банальном средством передвижения в данном списке является автомобиль. Он же является самым популярным. На машинах скрывались нападавшие на политика Алексея Навального и сотрудников ФБК в 2017 году. Напомним, что в марте того года оппозиционера облили зеленкой в Барнауле у входа в здание, в котором политик открыл свой предвыборный штаб.

После инцидента нападавший убежал, сел в машину и скрылся. По словам Сергея Бойко, на тот момент координатора кампании Алексея Навального по Западной Сибири, соратники политика успели записать номера машины злоумышленника и оперативно подали заявление в полицию. При этом, как утверждал Навальный, машина, на которой злоумышленник скрылся в Барнауле, позже заехала во двор краевой администрации.

На своих двоих

Нередко нападавшие с места преступления убегали (впоследствии, возможно, пересаживаясь в машину). Так произошло в случае нападения на активиста «Открытой России» Сергея Иванова. По его словам, когда он возвращался домой с лекции, проходившей в местном штабе Навального, в подъезде на него напал мужчина в черной одежде и с шарфом, закрывающим лицо. Злоумышленник неожиданно нанес активисту несколько ударов в лицо и убежал. Как утверждал пострадавший, преступник также обработал его лицо неизвестным веществом. При этом нападавший не стал забирать висевшую на шее Иванова видеокамеру и сумку, которая была у него в руках.

Обидчики убегали и в более громких историях. В 2016 году так с места преступления скрылся отравитель антрополога и мужа юристки ФБК Любови Соболь Сергея Мохова. В ноябре того года, когда Мохов подходил к подъезду собственного дома, молодой мужчина воткнул ему в бедро шприц с неизвестной жидкостью. Мохов успел позвонить жене, попросил ее вызвать скорую и потерял сознание. Позднее в распоряжении Life оказалось видео нападения: на записи видно, что на антрополога напал мужчина в синей куртке с букетом цветов. Сказав во время нападения буквально одну фразу («ничего личного»), злоумышленник убежал.