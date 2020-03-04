Говно и производные

У семьи Навальных по решению следствия заблокировали карточки и счета. У всей семьи — и у родителей-пенсионеров, и у дочери-студентки. Дарья учится в Стэнфорде, и можно представить, каково оказаться в другой стране без денег. Заблокировали детскую карточку школьника Захара — ребенок копил на ноутбук. То же самое случилось с семьей директора Фонда борьбы с коррупцией Жданова. Блокирование карточек относится к «делу ФБК» — якобы сотрудники Фонда получили и зачислили на счет Фонды сумму, добытую преступным путем. В деле речь идет о 75 млн рублей. Видимо, их следователи пытались обеспечить, блокируя карточку пенсионеров, студентки, школьника.

Иначе как гадство это не назовешь.

«Новая» решила составить хит-парад отечественного гадства. Мы намеренно включили разных авторов — у этих «песен» много «певцов». То, что раньше исполняли маргинальные НОД и СЕРБ, застройщики и подмастерья поваров, теперь исполняют государственные органы. У государства получается громче и значительнее, и победителем нашего хит парада становится именно оно!

10 место. Зеленка

Зеленка давно вошла в российское политическое поле и не считается чем-то из ряда вон выходящим, хотя и вызывает ожог роговицы. В разное время и при разных обстоятельствах зеленкой были облиты Алексей Навальный, Pussy Riot, Михаил Касьянов, Сергей Митрохин, Татьяна Лазарева, Людмила Улицкая, Игорь Каляпин, блогер Илья Варламов и даже я сама. Вновь облитых уже помеченные поздравляют с вхождением в клуб. Исследователи говорят: неизвестно, когда и кого зеленкой облили впервые. В советской и российской уголовной среде существует жаргонный смысл слова «зеленка», означающего высшую меру наказания — расстрел. Выражение «намазать (кому-либо) лоб зеленкой» объясняется легендой: «...когда расстреливают, лоб зеленкой мажут, номер пишут, чтобы мертвяков не путать». К сожалению нападающих, большинство облитых контекст не считывают. Эффект: ожог роговицы, испорченная одежда Минусы: банально

«Неизвестная грязь» на одежде Любови Соболь. Фото: twitter

9 место. Говно как часть политической дискуссии

Экскременты долго оставались уделом маргинальных движений. С 2008 года, когда неизвестный нагадил на капот автомобиля Ильи Яшина, а его друг снял это на видео, говно стало частью политической дискуссии. Им мазали Лимонова, им поливали православные активисты ЛГБТ-активистов у стен Госдумы. Этим летом Любовь Соболь облили «неизвестной грязью». Против ее сборщиков применяли ноухау — разведенный в воде навоз. Эффект: отвращение Минусы: требует личных усилий, липнет, прежде всего, к организаторам

Фото: Twitter

8 место. Уличный креатив

Баннеры с разнообразными списками предателей Родины — любимое оружие канущих в Лету движения «Наши» и «России молодой». Последний значительный баннер — «Пятая колонна. Чужие среди нас» с лицами Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, Алексея Навального и Бориса Немцова повесили под окнами «Эха Москвы».

Через полгода Бориса Немцова убили четырьмя выстрелами на Большом Москворецком мосту. С тех пор баннеры сошли на нет. Эффект: ваш нарратив болтается на ветру Минусы: «рекламная слепота» не дает прохожим проникнуться сообщением

Кадр из фильме «Ее звали Муму» — экранизации истории секс-активистки Кати Муму

7 место. Постельные видео

Мы можем вспомнить секс-активистку Катю Муму, в 2010 году последовательно приглашавшую в свою квартиру оппозиционеров. О сексе как об элементе политической борьбы напомнил Петр Павленский, выложив видео с кандидатом в мэры Парижа Бенджамина Гриво. Гриво снялся с выборов, французские медиа заговорили о «русском следе». Наше государство не ударило в грязь лицом. Сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму установили скрытую камеру в спальне координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В августе 2018 года Первомайский суд разрешил следствию установить аппаратуру для видеонаблюдения. По решению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого технику тайно вынесли из квартиры, а Шевченко обнаружила в материалах дела свое фото в нижнем белье. Эффект: люди могут узнать, что у других людей есть тело и бывает секс Минусы: это не новость даже для школьников

Бизнес-центр «Лахта-2» в Петербурге прославился как место, где разместилась «фабрика троллей». Фото: Reuters

6 место. Ложь

Сюда мы можем отнести расследования НТВ, воскресные программы на Первом и России-1, а также творчество «фабрики медиа», относящейся к «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. Именно пригожинские СМИ сообщали, что в «Новой газете» регулярно проводятся наркотические оргии (увы). Пригожинская «фабрика троллей» сыграла значительную роль в информационной войне вокруг украинского конфликта. По наблюдениям исследователя Питера Померанцева, вброс бесконечных ложных версий и свидетельств лишал людей не только возможности, но и желания разобраться в происходящем. Иногда политическая ложь переходит в уголовные дела, и тогда мы видим, как главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева судят за наркотики. Эффект: сказанное некоторое время кажется правдой Минусы: правда побеждает (но не сразу)

Фото: РИА Новости

5 место. Угрозы

Топор, воткнутый в стоящее у двери в квартиру бревно, обнаружил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ожидая полицию, Венедиктов заметил прикрепленную скотчем и пластилином видеокамеру. Ее объектив был направлен на дверь квартиры редактора «Эха». Ждали яркой реакции? Отчитывались перед заказчиком? Похоронные венки, смски, звонки, безумные письма, иногда – подожженная или взорванная машина – часть российской политической реальности. Эффект: надежда на страх Минусы: ты пугаешь — а они не боятся

Голова в корзине с запиской, где содержатся угрозы журналистам редакции «Новой газеты». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

4 место. Мучить животных

17 октября 2018 года неизвестные подбросили «традиционный» похоронный венок к редакции «Новой газеты». На следующий день у проходной лежала отрезанная голова барана. А еще через неделю неизвестные приволокли клетки с живыми овцами к редакции «Новой газеты». Сюда же мы добавим отрезанную голову свиньи в нашумевшем кинопроекте «Дау». Режиссер Хржановский пригласил нациста Максима «Тесака» Марцинкевича зарезать свинью, предварительно обозначив ее звездой Давида. И пусть режиссер думает, что делал искусство — «Тесак» явно думал иначе. Убивать и мучить животных, чтобы доказать что-то людям — мерзко. Эффект: Живые овцы уехали в подмосковный приют, мертвую голову и венок передали полиции. «Дау» получил приз на Берлинале за лучшую операторскую работу. Минусы: Мать-природа отомстит

Семья Проказовых идет на допрос в прокуратуру. Власти заявляли о намерении лишить их родительских прав за выход с ребенком на митинг. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

3 место. Напугать детей

Сюда мы добавляем заблокированные карточки детей Навального, игрушки, сломанные при обысках, изъятые школьные тетради и личные дневники. Еще один рычаг давления — органы опеки. Для химкинской активистки Евгении Чириковой и журналистки Маши Гессен именно страх потерять детей стал причиной отъезда из страны. На супругов Проказовых, вышедших с годовалым сыном на акцию протеста, было возбуждено два уголовных дела — за оставление ребенка в опасности и неисполнение родительских обязанностей. Их пытались лишить родительских прав через суд. Эффект: напугать самых маленьких, чтобы сделать больно взрослым Минусы: Бог реально накажет

Фото: РИА Новости

2 место. Отказать в медицинской помощи ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой (она находится под следствием и домашним арестом за рисунки вагины) уже месяц не дают посетить стоматолога. Зубная боль — одна из самых болезненных реакций, на которую способно человеческое тело. Пытки без соприкосновения с пытаемой — просто восторг. Вынуждены сообщить: лишение медицинской помощи — это стандартный прием следствия. Возможно, следователям кажется, что муки сделают подследственных сговорчивей. Но иногда все идет не по плану. Сергей Магнитский, 78 минут умиравший без медицинской помощи в СИЗО «Матросская тишина», стал причиной санкционного списка со стороны США и по сути — начала новой Холодной войны. Эффект: боль, иногда — смерть Минусы: Если мучить человека для вас допустимо, подумайте, как отблагодарит вас Родина, если все пойдет не по плану.

Фото: Евгений Фельдман

1 место. Не дать проститься

Этот случай давний, но не включить его в наш хит парад не смогли. 10 сентября 2013 года Замоскорецкий суд отказался отпустить Михаила Косенко, одного из обвиняемых по «болотному делу», на похороны его мамы, Нины Косенко. Эффект: жизнь человека необратимо меняется Минусы: мучитель выводит себя за границы человеческого

За гранью

31 января прошлого года активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко не смогла попасть в реанимацию к 17-летней умирающей дочери.

Ее адвокат Сергей Бадамшин пишет:

«Когда Настю задерживали по делу о "нежелательной организации", ее сразу же отправили в изолятор временного содержания — невзирая на троих детей на ее иждивении. Затем она была помещена под домашний арест. Накануне очередного допроса в Зверевскую больницу в очередной раз госпитализировали с пневмонией дочку Насти, которой была поставлена инвалидность — Алину.

Но вместо того, чтобы отвезти к больной дочери в реанимацию, Настю все равно доставили в СК на допрос. Во время которого ее дочь умирала».

В 29 томах дела Насти Шевченко случившееся отражено по минутам:

Фото: Телеграм-канал Сергея Бадамшина

Здесь отечественное гадство уступает место абсолютному злу.