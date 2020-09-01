Беларусь. Противоядие

Франция раскрыла факт ареста своего офицера, подполковника, обвиненного в работе на Россию. Раскрыла именно сейчас, после очередных агрессивных «проявлений» со стороны Москвы. То есть после отравления Алексея Навального и заявления Путина о том, что он сформировал «резерв» своих силовиков для отправки в независимую Беларусь. Раскрыла 30 августа, хотя предполагаемый французский агент русской военной разведки был задержан еще 18-го. Неназванный источник Le Monde во «французском руководстве» напрямую связывает обнародование шпионского скандала с желанием послать Москве «сигнал» о недопустимости новых актов агрессии.

Эмманэль Макрон посылает сигналы Кремлю? Фото: EPA

Что известно о скандале

Информация появилась утром в воскресенье, 30 августа, на радио Europe 1, а уже через несколько минут пришедшая туда же на интервью министр обороны Франции госпожа Флоранс Парли ее «подтвердила».

Потом в других СМИ стали появляться новые подробности…

Задержан подполковник, которому «в районе 50», «отец пятерых детей», который был «на хорошем счету» у командования, имел награды. Кроме того — «руссофон», имеющий «дальние русские корни». Завербовал его, как утверждается, работавший в Италии «сотрудник ГРУ». Подполковник служил в объединенном командовании НАТО в Неаполе. На сайте командования среди задач названо управление штабами НАТО в Сараево, Скопье, Белграде, а также операциями в Ираке и в Африке. В принципе, командование координирует действия Альянса на юге и к югу от Европы — включая, в частности, Ливию, отмечает Le Monde. BFMTV подчеркивает, что оно также «курирует операции, чтобы противостоять активности России в восточном Средиземноморье — как разведывательной, проводимой при помощи подлодок, так и по снабжению войск в портах Сирии».

По данным источников газеты Le Parisien, «подозрительного» французского подполковника засекла итальянская спецслужба.

Она обратила на него внимание после того, как этот офицер «вошел в контакт» с россиянином из «ГРУ», за которым итальянцы следили «с 2019 года».

Затем итальянцы сообщили о «подозрительном» подполковнике коллегам из французского Управления военной разведки и оборонной безопасности (DRSD). Оно, в свою очередь, собрало доказательства, которые теперь легли в основу обвинений в шпионаже.

22 июля Минобороны Франции обратилось в прокуратуру Парижа, которая 29-го завела уголовное дело. Почти через месяц, 18 августа, офицер был задержан во Франции, куда приехал в отпуск, а 21-го арестован и помещен в парижскую тюрьму Санте.

Ему выдвинуты обвинения по четырем статьям:

«передача информации иностранному государству»,

«разведывательная деятельность в пользу иностранного государства, наносящая ущерб основополагающим интересам нации»,

«сбор информации, наносящий ущерб основополагающим интересам нации»,

«выдача тайны национальной обороны лицом, являющимся носителем тайны».

Дальнейшее расследование передано французской внутренней разведке — DGSI (Главное управление внутренней безопасности), которая занимается в том числе контрразведкой.

Почему решили предать дело огласке

Французские СМИ и эксперты в области разведки отмечают, что предание подобных историй огласке происходит редко.

Что заставило французов пойти на открытый скандал?

Le Monde подчеркивает, что, вероятно, Франции было бы трудно утаить шило в мешке, так как все происходило на территории иностранного государства и так как офицер работал в Неаполе в объединенном командовании НАТО, все другие страны Альянса были проинформированы об «этих фактах».

Во-вторых (цитата): «Согласно данным, собранным Le Monde у французских властей, выбор в пользу того, чтобы пойти по пути правосудия, также связан с желанием направить «решительное послание России». Направляя дело в суд, мы таким образом осуждаем агрессивность какой-то страны. В данном случае эта огласка перекликается с обвинениями, выдвинутыми западным лагерем и НАТО против России в связи с событиями в Беларуси и в Украине».

Почему в Украине? Вроде бы там в последнее время никаких принципиально новых событий не происходило, а «старые» (боевые действия на Донбассе и аннексия Крыма) не мешали Макрону вести активное «сближение с Россией», провозглашенное им в августе 2019-го чуть не главным приоритетом иностранной политики.

28 августа параллель между Беларусью и Украиной провел Эмманюэль Макрон. Комментируя путинское заявление о том, что тот подготовил «резерв из сотрудников правоохранительных органов» для помощи Лукашенко,

президент Франции сказал: «Любое внешнее вмешательство привело бы к интернационализации этого вопроса». Еще раз подчеркнул: «российское вмешательство — наихудший вариант».

И напомнил, что ранее уже лично об этом говорил по телефону Путину. Добавил, что эту позицию поддерживает Ангела Меркель: «Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине». И сообщил, что желает, чтобы Путин еще «приложил усилия» для того, чтобы Лукашенко пошел на переговоры с оппозицией при посредничестве ОБСЕ. Объяснил: «президент Путин (ранее) сказал канцлеру Меркель и мне лично, что он благоприятно относится к посредничеству ОБСЕ, но не президент Лукашенко. Значит, нужно приложить усилия, чтобы помочь нам в этом отношении».

Про «благосклонность» Путина сам Макрон завуалированно сообщил через твиттер 20 августа. Написал: «Россия благоприятно относится» к перспективе организации таких переговоров «с участием Франции, Германии и Евросоюза». За несколько минут до этого Макрон там же, в твиттере, сделал осторожное заявление о том, что «ситуация с Алексеем Навальным вызывает беспокойство»: «Мы ее обсудили с канцлером. Мы готовы предоставить ему (Навальному. — Ю. С.) всю необходимую помощь…» И подчеркнул: «должна быть внесена полная ясность» в то, что произошло.

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Что было сделано российскими властями насчет «полной ясности» в этом деле, Макрон вскоре узнал. Так же, как и о том, что специалисты берлинской клиники, где спасают Навального, обратились в британскую лабораторию, которая в 2018-м выявила отравление Скрипалей «Новичком».

Кто тогда, по данным британских властей, совершил отравление? Правильно, «агенты ГРУ».

Ну, а 27 августа, после телеинтервью Путина, Макрон узнал еще и о том, что на самом деле может скрываться за словами Путина о том, что он «благоприятно относится» к переговорам Лукашенко под эгидой ОБСЕ при посредничестве ЕС, Франции и Германии. Ответ Путина: другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но вот Москва уже «сформировала резерв из сотрудников российских правоохранительных органов» для помощи Лукашенко.

28-го, как и было сказано, Макрон предупредил: ни в коем случае нельзя допустить в Беларуси «повторения Украины». 30-го на свет вытащили историю со шпионажем в пользу «ГРУ».

Газета Le Parisien, ссылаясь на мнение «бывшего высокопоставленного французского разведчика», также полагает, что в факте обнародования шпионского скандала надо видеть «сильное послание (Москве), сделанное в геополитическом контексте, отмеченном отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и ситуацией в Беларуси».

Если продолжать развивать эту линию, следует напомнить еще и о том, что особую пикантность истории с вербовкой французского офицера российским «гэрэушником» придает то обстоятельство, что именно сотрудничество в военной сфере (наряду с дипломатической) Макрон принял за основу политики «сближения» с Россией.

В сентябре-2019 по его инициативе после многолетнего перерыва был созван франко-российский Совет сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) в формате 2+2.

Министр обороны Франции Флоренс Парли. Фото: EPA

В Москве за одним столом собрались министры иностранных дел и министры обороны двух стран. Флоранс Парли, министр обороны Франции, подарила российскому министру обороны Шойгу фотографию летчиков «Нормандии — Неман» 1944 года, а тот в ответ вручил ей свежий номер газеты «Красная звезда» с фотографией 1943 года

и еще рассказал, как после терактов во Франции, произошедших в ноябре 2015-го, «российские летчики в Сирии в знак солидарности с французским народом наносили надписи «За Париж» на авиабомбы самолетов ВКС России».

В марте 2020-го в материале под названием «Армия настраивается на волну российско-макроновской разрядки» специализированное французское издание Intelligence Online сообщило о том, что «около 30 французских старших офицеров» были в феврале с «учебным визитом» в Москве, в делегацию также входили представители «северной Европы». «Этот визит — сильный политический сигнал», отправленный после возобновления в сентябре 2019-го по инициативе президента Макрона сотрудничества в формате 2+2, отметило издание.

И вот теперь министр обороны Франции публично объявляет о предъявлении обвинений французскому старшему офицеру, подозреваемому в работе на российскую военную разведку.

Стоит ли в этом действительно видеть серьезный «сигнал предупреждения», который Париж хочет отправить Москве? Тот самый эксперт Le Parisien, «бывший высокопоставленный» работник французской разведки, уверяет: «Мы умеем решать такого рода вопросы дипломатическим путем, без предания этих вещей огласке. Если это всплыло — значит, Франция хочет сказать: мы не собираемся позволять такого».

При этом в декабре 2019-го газета Le Monde рассказывала о другом шпионском скандале, который, на первый взгляд, мог стать поводом для куда более резкой реакции французских властей. Но никакой публичной реакции не было. А между тем французские спецслужбы передали тогда газете информацию о том, что «15 специализирующихся на убийствах офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год использовали курортные городки во французских Альпах как «базу» для проведения «операций» в Европе. Среди этих «альпийских» «гэрэушников» были и предполагаемые участники операции по аннексии Крыма и «дестабилизации в Молдавии», и организаторы попытки госпереворота в Черногории, и участники отравления Скрипалей. Один из них — Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) — также подозревается в участии в попытке отравления в 2015-м году — тоже «Новичком» — болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Тогда для публикации источники Le Monde в спецслужбах специально отметили, что «агенты-убийцы ГРУ», по имеющимся пока данным, не проводили операций во Франции и «избегали всяких связей с российскими шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием в консульствах и посольстве России во Франции».

А теперь важным фактором возможной «серьезной реакции» высшего французского руководства стало именно то обстоятельство, что «гэрэушники» затронули непосредственные интересы Франции? И то, что к этому добавились, одна за другой, новые демонстрации «потенциала» Москвы — в случае с Навальным и Беларусью?

Или дело только в том, что эту «общенатовскую» историю в любом случае нельзя было утаить?

Напомню, что в марте 2018 года Макрон уже подписывал совместное заявление Великобритании, США, Франции и Германии по поводу отравления Скрипалей.

В заявлении говорилось: «наша общая безопасность под угрозой»; «неспособность России ответить на легитимные требования британских властей только усугубляет (ее) ответственность»; «наша обеспокоенность усиливается в контексте динамики осуществленных ранее безответственных российских действий».

Вдобавок к подписанию заявления Макрон тогда же совершил еще один «дипломатический демарш»: отменил посещение российского стенда на Парижской книжной ярмарке. Но уже в мае полетел в Санкт-Петербург на экономический форум, где стал главным иностранным гостем (и там же, на форуме, на пресс-конференции, фактически «проглотил» очередное «гибридное» высказывание Путина о трагедии сбитого российским «Буком» пассажирского самолета MH-17).

Нынешняя «черная метка» с обнародованием шпионского скандала — это тоже угроза уровня книжной ярмарки?

Le Monde в том же материале, написанном со ссылкой на «французское руководство», сообщает, что вероятны «политические последствия, которые Франция, другие члены НАТО или сам Североатлантический альянс могут рассмотреть в связи с обнаружением этих актов государственной измены и шпионажа». «Если выяснится, что информация, переданная этим французским офицером, нанесла серьезный ущерб, могут быть приняты ответные меры, в частности в виде высылки», как это было в марте 2018-го, когда после отравления Скрипалей выслали 160 российских дипломатов по всему миру.

Можно ли ожидать чего-то более серьезного?

Ответ в любом случае очень сильно зависит от развития ситуации в Беларуси. Хотя и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, и глава МИД Германии Хайко Маас продолжают настаивать также на важности полного и беспристрастного расследования отравления Алексея Навального.

Последний «сигнал» в адрес России был послан 31 августа из Парижа, где Хаас и Ле Дриан вместе выступали перед французскими послами в европейских странах. Маас сказал: «Мы ожидаем, что Россия окажет более активное содействие в расследовании дела Навального».

И подчеркнул: «С одной стороны, мы нуждаемся в конструктивных связях с Москвой. Потому что без России или (выступая) против нее Европа не станет более безопасной. С другой стороны, мы говорим очень ясно о том, что над нашими отношениями нависли черные тучи».