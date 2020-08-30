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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
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Путеводитель по отравлениям современной России. Видеоэксплейнер
20 лет политических покушений за 10 минут
Общество416
«Новая газета»редакция
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Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сторонники политика уверены, что его отравили. Отравление Навального — далеко не первый случай в истории современной России. Рассказываем историю политических покушений в путинской России за 10 минут.
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Над материалом работали:
Александра Джорджевич, Александр Лавренов, Влад Докшин, Андрей Заякин, Сергей Соколов, Серафима Свердлова, Денис Коротков
Текст читает: Вячеслав Половинко
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:скрипаль, литвиненко, дело щекочихина, верзилов, анна политковская, навальный, отравление, покушение
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