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№ 93 от 28 августа 2020

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Путеводитель по отравлениям современной России. Видеоэксплейнер

20 лет политических покушений за 10 минут

Общество416

416
 

Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сторонники политика уверены, что его отравили. Отравление Навального — далеко не первый случай в истории современной России. Рассказываем историю политических покушений в путинской России за 10 минут.

 

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Над материалом работали:
Александра Джорджевич, Александр Лавренов, Влад Докшин, Андрей Заякин, Сергей Соколов, Серафима Свердлова, Денис Коротков
Текст читает: Вячеслав Половинко 

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Теги:
скрипаль, литвиненко, дело щекочихина, верзилов, анна политковская, навальный, отравление, покушение

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