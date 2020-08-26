«А девочка созрела»

В преддверии 1 сентября девять красноярских школьников отправили в психиатрические учреждения из-за переписки в соцсети «ВКонтакте». Детально стала известна история 14-летней Алены П. Операцию по ее помещению в психдиспансер осуществило 24 августа краевое РУ ФСБ; само ведомство событие не комментирует, многие же местные СМИ, ссылаясь на рассказ Дарии, старшей сестры Алены, называют одну причину — подписку почти полугодовой давности на паблик «ВКонтакте» про расстрел в американской школе «Колумбайн». Из этой группы, говорят родственники, девочка давно вышла и забыла о ней.

что рассказывает сестра (цитата по «Проспекту Мира») «В пять утра в дом моих родителей ворвалась ФСБ с постановлением на обыск. В комнате сестры сорвали постеры со стен. Когда сестра на это смотрела, она чуть не плакала, ведь плакаты она клеила почти год, тщательно подбирая по композиции, Все это они пообрывали — для следствия и экспертизы. Картинки из интернета, пейзажи, актеры из сериалов. Забрали ее дорожный знак, найденный где-то в поле сломанным. Забрали ее телефон. Забрали мамин ноутбук. Хотели забрать модем, но удалось его отстоять — главный эфэсбэшник великодушно разрешил. Забрали старую воздушку (пневматическое оружие — А.Т.), которую мне друг дарил, самодельный лук и стрелы с мягкими (пенопластовыми — А.Т.) наконечниками, который мне сделал отец».

Обыскали и бывшую комнату Дарии (22-летняя девушка с родителями уже не живет, создает авторскую парфюмерию):

«Моя прежняя комната не осталась без внимания: осмотрели книги, открытки, прочли личные записки и дневники.

Огромного труда маме стоило доказать, что мои рецепты — это формулы духов, а не взрывчатки».

Алену увезли на обследование в ПНД (психоневрологический диспансер):

«Полная изоляция, из всех контактов с ней нам доступен лишь один звонок длиною в 5 минут в определенное время. К сожалению, меня не было рядом в момент всего случившегося: родителей и сестру запугали и вынудили подписать "добровольное" соглашение об обследовании. Впрочем, это обследование заключается в одном лишь тесте и беседе с главврачом, что могли бы сделать, не упекая абсолютно нормального ребенка в психушку. За сегодняшний день тестирование провести так и не удосужились, и врач к сестре даже не подошел. Ее пугают, что она останется там минимум на неделю, хотя родителям обещали максимум три дня».

Дария заявляет, что ФСБ не оставила протокола обыска и описи изъятых вещей и что чекисты советовали родителям воспитывать ребенка ремнем. Насчет подписки на группу «ВКонтакте» по теме «Колумбайна»: «Интересно ей было.

Я лично считаю это нормой, сама, будучи подростком, зачитывалась информацией про серийных убийц. И что, я стала серийным убийцей? Просто интерес, любопытство к запретному плоду.

Моя сестра — адекватнейший человечек, в ее комнате можно найти разве что коробки из-под сока, игрушки, книги, рисунки да постеры. В своих взглядах она за мир, толерантность, свободу слова и информации. Строит планы на будущее, смеется, любит животных: совершенно типичный тинейджер».

Далее семья созвонилась с главврачом и сотрудниками ФСБ: «Сестру будут держать как в заключении до того, как пройдет 1 сентября. Так распорядился начальник. Они не смотрели вещи, которые изъяли, не делали обследование. Им на это все пофиг, потому что главная задача – создать безопасность 1 сентября».

Однако представляющий интересы семьи адвокат «Агоры» Владимир Васин сообщил, что силовики обещали матери школьницы отпустить девочку из ПНД 27 августа. Васин направляет запросы в диспансер, ФСБ и суд.

Между тем медики в неофициальном общении говорят, что девочка может вполне пробыть в ПНД около месяца. Сама она, со слов родственников, рассказала по телефону, что с похожей ситуацией другая девочка провела в ПНД 45 дней.

По некоторым данным, в деле фигурируют скриншоты некой переписки. Однако Алена, со слов родни, уверяет, что ничего противозаконного ни она, ни ее лучшая подруга – речь о личных сообщениях – не писали.

Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае на запрос «Новой» не ответила.

Работающий с трудными подростками Николай Щербаков, психолог фонда "Счастливые дети", преподаватель Сибирского федуниверситета: «С формальной точки зрения получается, что родители сами сдали девочку в психдиспансер, и спецслужбы тут как бы ни при чем.

При этом известно, что не так давно директор ФСБ распорядился активнее бороться с "колумбайнерами". Вот и "борются", как умеют, обеспечивая нашу с вами безопасность.

Хорошо, родители сдали. Но врачи-то куда смотрят? Или в 14 лет в принципе любого можно сдать, найдут от чего лечить? Девочку с согласия родителей поместили в ПНД на обследование. Закон о психиатрической помощи позволяет это делать — самого человека начинают спрашивать о согласии на госпитализацию только с 15 лет».

А о психологическом давлении — его объективно не замерить — говорить у нас не принято, к делу ощущение раздавленности не пришить, и никого не интересует, как получено родительское согласие: пять утра, спецназ ФСБ, дом, перевернутый вверх дном. Главное – согласие есть.

Щербаков обратил внимание на сложившуюся в практике ФСБ тенденцию: силовики ждут, когда фигурантам исполнится 14 лет — возраст наступления уголовной ответственности. Так было во всех последних громких «детских» делах в крае – троих анархистов из Канска (их вели 8 месяцев), их ровесника из Красноярска, недавно направленного на принудительное лечение — он якобы готовился не менее 4 месяцев взорвать школу на день рождения Гитлера и день массового расстрела в Колумбайне, 20 апреля (хотя школы в крае с 16 марта стояли пустые). Вот и Алена подписалась на группу «Колумбайн» с полгода назад, а взяли ее только сейчас.

Ждали, когда «девочка созреет»?

Адвокат Васин особо подчеркивает, что ту самую группу, из-за участия в которой и поднялся шум, "ВКонтакте" и Роскомнадзор должны были заблокировать/удалить по действующему законодательству уже давно: соответствующий закон принят в 2018 году.

Как сообщил подконтрольный краевой власти «7 канал», в лечебные учреждения из-за интереса к закрытой группе отправили 9 красноярских подростков. «Сейчас медики определяют степень их заинтересованности темой терактов, а после, с учетом этого будут принимать решение об их лечении или выписке».

Всего в группе, где состояли красноярские подростки, – более тысячи участников. Сейчас она уже удалена. Часть контента размещалась и в TikTok.