«Бойтесь девочку»

На прошлой неделе в саратовской ФСБ заявили о задержании двух подростков 14 и 15 лет — они якобы готовили нападение на школу. Предполагается, что в одном из заброшенных бомбоубежищ подростки хранили обрез охотничьего ружья и по плану хотели пустить в ход зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете. Их заключили под стражу и завели дело о приготовлении к совершению убийства группой лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК). Сами подростки говорят, что в «заброшку» их привела девочка из интернета. Где она — никто не знает.

Изъятый ФСБ обрез. Фото: РИА Новости

Признались, потом отказалсь

Силовики опубликовали запись с задержанными, где один из парней признается: ему было все равно, сколько человек погибнет, но вот его приятель планировал убить около 40. Мотив — месть. Время нападения — май. Но когда подростков в СИЗО навестили член региональной Общественной наблюдательной комиссии Николай Скорцов и детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя. Кроме них приходили сотрудники прокуратуры, глава управления ФСИН, а также начальник СИЗО, арестованные отказались от показаний и заявили: никакого нападения на школу не планировали.

Как быть с видеопризнаниями?

По словам замглавы региональной ОНК Николая Скворцова, подростков допрашивали всю ночь, а видео с признаниями появилось в результате этого допроса: «Сейчас пацаны не верят, что сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — рассказал он. По словам Татьяны Загородней, подростки заявили, что не собирались никого убивать и сами не могут объяснить, как признались в чем-то под запись.

А можно допрашивать несовершеннолетних ночью?

По закону ночью никого нельзя допрашивать. Часть 3 статьи 164 УПК РФ гласит: «производство следственного действия в ночное время не допускается…».

Защиты нет, зато есть психолог ФСИН

В момент записи видео опроса рядом с подростками находились только родители и психолог. «Его осуществляли оперативники без следователя, без адвоката», — сказал Скворцов из ОНК в разговоре с «Новой». Какой именно специалист участвовал в следственном мероприятии, член ОНК затруднился ответить. Он лишь уточнил, что психолог обязан присутствовать в подобных случаях. Общественникам известно, что после задержания с подростками работал психолог из системы УФСИН. Вопрос с предоставлением защиты школьникам остается открытым. «Мы опубликовали пост, чтобы адвокаты, желающие выступить Pro bono (бесплатная юридическая помощь для нуждающихся – ред.) дали о себе знать <…>. На следственных действиях, возможно, какой-то [адвокат] по назначению есть, но сами пацаны об этом ничего не знают. Может, кто-то сидит, молчит, но на самом деле он адвокат», — говорят в ОНК.

Фото: РИА Новости

Смотрели фильм про «колумбайн»

Из рассказа общественников следует, что подростки увлекались военной техникой и оружием. «Просматривали сайты и группы в соцсетях соответствующего профиля. Смотрели ролики в интернете, где стреляют, убивают, расстреливают», — говорит Скворцов. Он считает, что это могло стать своеобразным «звонком» для спецслужб. Омбудсмен Загородняя отметила, что подростки смотрели фильм про «колумбайн» — массовое убийство в одной из школ США в 1999 году. Одному из них нравился саундтрек к картине.

«Ой, смотрите, тут какой-то ящик...»

Интересная деталь истории — в соцсети «Вконтакте» подростки познакомились с девушкой, которая якобы позвала их в заброшенное бомбоубежище. Скворцов рассказал со слов подростков: «Один с ней подружился, а у другого там что-то любовь-морковь. Девочка позвала их с собой — "пойдем, постреляем из пневматики". Повела их в бункер, они постреляли. Она говорит: "Ой, смотрите, я нашла еще одну комнату, а тут какой-то ящик". Они зашли, смотрят, там ящик лежит, книжки какие-то, литература, и обрез. Они проявили любопытство, побегали с обрезом, и тут залетели ребята в гражданском, повалили их и повезли в ФСБ». По данным ОНК, во время задержания девушка не скрылась — ее просто увели. Неизвестно, в каком статусе она находится по делу. Скворцов предположил, что она может стать главным свидетелем. «Я услышал от своих коллег слова "бойтесь девочку"». Неоднозначно, конечно, но что-то в этом есть!», — заключил член ОНК.