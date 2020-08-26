Крестовидная отвертка

После неудачной попытки оградить Москву от коронавируса чудотворной иконой «Умиление» в начале апреля патриарх Кирилл ушел в затвор. На Пасху, 19 апреля, он уединился на тщательно охраняемом подмосковном объекте «Скит», где и служил один в домовом храме. Режим затвора стал смягчаться в середине июня, когда потребовалось с помпой освятить «главный храм» Вооруженных Сил РФ. Но собрать вместе членов Синода, часть из которых переболела коронавирусом, патриарх не решался. Казалось, в РПЦ наступает паралич власти, а беспощадный вирус уносит все новые архиерейские жизни (в частности, скончались митрополиты Кубанский Исидор, Чувашский Варнава, Черкасский Софроний, епископы Серафим, Петр, Агапит, Вениамин). Коронавирус, так или иначе, предопределил примерно половину решений нынешнего заседания.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке. Фото: Андрей Русов / ТАСС

Белорусский кейс

Начали с самой актуальной политической повестки — Беларуси. Патриарх нарушил неписаное правило РПЦ: в разгар политического кризиса он снял ключевого церковного руководителя в зоне этого кризиса. Раньше в подобных ситуациях ждали, пока улягутся страсти. Но, видимо, поведение теперь уже бывшего экзарха РПЦ в Беларуси митрополита Павла (Пономарева) показалось слишком неадекватным.

Получив назначение в Минск и не принимая белорусского гражданства, Павел сначала призвал к автокефалии (полной церковной независимости) церкви этой страны, а потом гневно осудил «сепаратистов» и поклялся остаться «навеки с Россией». Подобным образом он вел себя и после 9 августа. Дождавшись официального поздравления Лукашенко с «победой» за подписью патриарха, 11 августа опубликовал и свое поздравление. Но уже 14-го вышел к протестующим около кафедрального собора и возглавил крестные ходы христиан — сторонников ухода диктатора.

Павел во время заседания Священного синода. Фото: Оксана Манчук / Белта / ТАСС

Павел извинился перед ними и признал, что «зло должно быть названо злом», а потом и посетил избитых ОМОНом в минской больнице.

17 августа Павла качнуло в обратную сторону — он осудил «антилукашенковскую» проповедь архиепископа Гродненского Артемия и официально подтвердил свое поздравление Лукашенко.

«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак., 1:8).

Теперь Павел поедет в Краснодар, на место скончавшегося от коронавируса митрополита Исидора. Это явное понижение: экзарх является постоянным членом синода, а Кубанский митрополит — нет.

Новым экзархом патриарха Московского в Беларуси, митрополитом Минским и Заславским, назначен один из самых молодых архиереев страны, этнический белорус Вениамин (Тупеко), епископ Борисовский и Марьиногорский. В отличие от Павла, который по своим церковным взглядам был скорее либералом-экуменистом, Вениамин — строгий консерватор-аскет. С этим связано его беспрекословное послушание властям — церковным и светским — и «церковный империализм», остающийся официальной идеологией Московской патриархии.

Епископ Вениамин. Фото: creative commons

Вениамин — автор жития духовного лидера «Союза русского народа» («Черной сотни») протоиерея Иоанна Восторгова, убитого большевиками еще в 1918 году.

Новому экзарху 52 года, по светскому образованию он радиофизик, а в семинарии преподавал нравственное богословие (этику). Выбирая Вениамина, патриарх, вероятно, реагировал на знак, посланный Лукашенко, который посетил на Пасху Лядский Благовещенский монастырь, где настоятельствует новый экзарх, и произнес там с амвона свою первую предвыборную речь.

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В условиях политической нестабильности в Беларуси Московская патриархия опасается, что очередная братская страна пойдет по пути церковной независимости от Москвы, как это сделала Украина в 2018-м. Ведь решение Константинопольского (Вселенского) патриархата об автокефалии церкви Украины номинально затрагивает и территорию Беларуси. Речь идет о том, что вся Киевская митрополия в границах XVI века незаконно аннексирована Московской патриархией, а в те границы современная Беларусь не просто входила — на ее территории (в Новогрудке и Вильне, а вовсе не в Киеве) располагался центр всей митрополии.

Коронавирус и ЛКБТ

Следующий пакет решений синода связан с последствиями коронавируса для РПЦ. Во-первых, принято особое заявление с призывом к властям не допускать утечки данных, полученных о гражданах во время самоизоляции и пропускных режимов. Во-вторых, наказаны «ковид-диссиденты», либо архиереи, допустившие повышенную заболеваемость на вверенных церковных территориях.

Казанский кафедральный собор во время коронавируса. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Доктор исторических наук Сергей Бычков, расследующий финансово-административные схемы в патриархии, считает, что кадровые решения готовил «Союз четырех», выдвинувшийся на первые роли в церковном управлении как раз благодаря пандемии. В церковной среде этот неформальный союз иронично прозвали «ЛКБТ». Аббревиатуру составили фамилии:

Л егойда (председатель Отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ),

егойда (председатель Отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ), К озлов (протоиерей Максим, председатель Учебного комитета),

озлов (протоиерей Максим, председатель Учебного комитета), Б алашов (протоиерей Николай, зам. председателя Отдела внешних церковных связей),

алашов (протоиерей Николай, зам. председателя Отдела внешних церковных связей), Тутунов (епископ Савва, первый зам. управделами патриархии).

Когда коронавирусом в довольно тяжелой форме заболел управделами патриархии митрополит Дионисий, назначенный патриархом координировать работу высших органов церковной власти как раз в условиях эпидемии, реальная власть перешла к «Союзу четырех».

По этой причине совершенно неожиданно пострадал ранее пользовавшийся полным доверием Кирилла митрополит Саратовский Лонгин. Он пустил на Пасху людей в храмы, а затем был признан правонарушителем за появление в общественных местах без маски. Лонгин отправляется в более бедный Ульяновск, а на его место в Саратов переезжает из Вологды молодой фаворит патриарха митрополит Игнатий.

Недавно он стал жертвой пранкеров, которые якобы «доказали» его «нетрадиционную» ориентацию,

скандал нанес вред репутации Игнатия, а теперь синод лишил его должности главы Финансово-хозяйственного управления патриархии. На нее назначен епископ Парамон, освобожденный, в свою очередь, от должности наместника главного монастыря РПЦ — Троице-Сергиевой лавры.

Митрополит Игнатий. Фото: РИА Новости

И это решение вновь связано с коронавирусом. Считается, что Парамон не обеспечил исполнения указаний патриарха гиперконсервативной братией лавры, которая продолжала причащать без обработки ложицы спиртом и помызывать елеем с использованием одной кисточки. В результате практически вся братия лавры (более 150 человек) переболела коронавирусом, более десятка скончались (в том числе почитаемые в народе старцы), заразились и многие студенты расположенной в лавре Московской духовной академии (МДА). Ее ректор, епископ Питирим, болевший «в прямом эфире» (с ежедневными отчетами в своих блогах), также уволен и отправлен епископом в райцентр Скопин Рязанской области. А вот молодой епископ Скопинский Феодорит, ректор Рязанской семинарии и бывший секретарь ректора МДА, теперь возглавит главную духовную школу РПЦ.

Еще немного «архиерейской карусели»

Потихоньку восстанавливаются московские позиции Псковского митрополита Тихона (Шевкунова), имеющего репутацию «духовника Путина». Фактически под его контроль возвращается Сретенский монастырь на Лубянке, новым наместником которого назначен преданный Тихону иеромонах Иоанн (он даже уехал из Москвы в Псков вместе со своим владыкой). А вот архиепископ Амвросий, последовательно возглавлявший Петербургскую и Московскую духовные академии, а последний год ректорствовавший в Сретенской семинарии, созданной Тихоном, окончательно впал в немилость и отправляется на проблемную Тверскую кафедру. Занимавший ее митрополит Савва впал в еще большую немилость и поедет из Твери в Вологду.

Это характерный стиль Кирилла — он несколько лет «взращивал» в Москве и приближал к себе Савву, назначив его, наконец, управляющим делами (нечто вроде премьер-министра) патриархии.

Затем начался процесс карьерного падения — и Савва постепенно лишился всех столичных должностей.

Еще один бывший патриарший фаворит, служивший с ним еще в Калининграде, митрополит Ростовский Меркурий лишается важной синодальной должности председателя Отдела по религиозному образованию и катехизации и назначается гендиректором главного завода РПЦ «Софрино». Отдел образования возглавил епископ с Урала Евгений, имеющий репутацию монархиста и вообще человека крайне правых убеждений.

Довольно нестандартно подошел синод к формированию состава Высшего церковного суда, работа которого парализована из-за смерти председателя митрополита Исидора и советника митрополита Евлогия. Кроме того, затруднен приезд из Украины и Беларуси судей митрополита Сергия и архиепископа Гурия, тяжело переболевших коронавирусом.

По Уставу, состав этого суда формируется Архиерейским собором, который патриарх пока не спешит созывать. Поэтому синод назначил ряд «и.о.» —председателя будет замещать митрополит Курский Герман (на которого ранее в патриархию поступал ряд жалоб), а судей — митрополит Томский Ростислав и архиепископ Каширский Феогност. Можно подумать, что легитимность органа, состоящего из одних «и.о.», назначенных не собором, легко поставить под сомнение.

Но в РПЦ церковный суд в общем-то — фикция, потому что за патриархом остается единоличное право утверждать и отвергать любые его решения.

Как и ожидалось, этому вновь сформированному суду синод передал дела трех прекративших управление своими епархиями епископов — Костомукшского и Кемского Игнатия, Армавирского и Лабинского Игнатия и Череповецкого и Белозерского Флавиана. Все три епископа до вынесения вердиктов лишены кафедр и разосланы по отдаленным монастырям.

К числу резонансных нужно отнести увольнение протоиерея Димитрия Смирнова, известного своими погромными высказываниями и действиями, с поста главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Это решение ожидалось еще в феврале, когда на о. Димитрия начали жаловаться даже депутаты Госдумы. Но скорее всего увольнение связано не с идеологией, а с медициной — протоиерей очень тяжело перенес коронавирус, и теперь ему предстоит длительная реабилитация. Новым председателем комиссии стал в целом единомысленный Смирнову священник Феодор Лукьянов.

Под занавес заседания синод озаботился утечкой документов патриархии, которые гуляют по соцсетям и независимым сайтам (типа credo.press), нанося непоправимый ущерб репутации руководства РПЦ. Виновными в ущербе, конечно, являются не авторы документов, а «предатели в рясах», сотрудничающие (небескорыстно?) с темными «антицерковными» силами. Синод решил, что за утечку документа клирик будет наказываться запрещением в служении на один год (при повторной утечке — на три), а монахини — отлучением от причастия на такие же сроки. В постановлении стоит не вполне уместная в этом случае ссылка на 39-е Апостольское правило, которое запрещает священникам и диаконам осуществлять полномочия епископа. Про монахинь правило вообще не упоминает. Посмотрим, станет ли теперь меньше утечек...

Решения этого «большого» синода говорят о намерении патриарха жестко контролировать «вертикаль» РПЦ, не допуская анархии и соборной демократии. В целом они усиливают позиции консервативного крыла в епископате и напоминают, сколь эфемерным является статус фаворита при нынешнем патриархе.