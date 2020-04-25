Выбило клир

На «канонической территории» Московского патриархата духовенство и монашествующие оказались одной из самых уязвимых для коронавирусной инфекции социальных групп. Накануне Пасхи и после ее наступления ленты новостей переполнились сообщениями о заболевших митрополитах, епископах, священниках, целых монастырях и семинариях.

Первой жертвой коронавируса в Московском патриархате 5 апреля стал диакон Александр Гусев, служивший в Западно-Американской епархии. До 16 апреля рабочая группа по коронавирусу при патриархе публиковала ежедневную статистику заболевших клириков — но только по городу Москве.

К моменту последней такой публикации в столице диагноз был официально поставлен 24 клирикам, еще у 31 имелись симптомы инфекции. Коронавирус к тому моменту коснулся 9 насельников столичных монастырей. 17 апреля, в Великую пятницу, с коронавирусом госпитализировали настоятеля Елоховского кафедрального собора (второго по значимости после храма Христа Спасителя) протоиерея Александра Агейкина. 21-го, в Светлый вторник, он покинул этот мир.

25-го, в Светлую субботу, отошел в вечность и протодиакон этого собора о. Евгений Трофимов. Остальные клирики Елоховского храма, кто еще не госпитализирован, перешли на строгую самоизоляцию — служить в храме некому.

Заметим, что именно в этом храме и именно с этими клириками 3 апреля молился патриарх Кирилл после объезда Москвы с чудотворной иконой Божией Матери «Умиление».

3 апреля 2020 года Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» во время пандемии коронавируса COVID-19. Фото: Олег Варов / ТАСС

Где находится сам патриарх и каково его состояние сейчас, достоверно неизвестно.

Последнее его появление на публике было в пасхальную ночь 19 апреля.

24 апреля забрали в больницу с коронавирусом прямо из Новоспасского монастыря руководителя рабочей группы при патриархе, управделами патриархии и первого викария Кирилла — митрополита Дионисия (Порубая).

После того как в конце марта закрылись все центральные церковные учреждения и их сотрудники были переведены на дистанционную работу (а фактически отправлены в отпуск), рабочая группа оставалась единственным реальным органом высшей церковной власти во всей РПЦ.

Теперь оставшиеся члены этой группы (всего их 8 человек) уверяют нас, что митрополит Дионисий продолжает руководить церковью из больничной палаты. Новоспасский — один из очагов заражения в Москве, коронавирус там подтвержден у нескольких монахов.

Среди других пострадавших монастырей — абсолютно знаковые для РПЦ Троице-Сергиева лавра и Серафимо-Дивеевский монастырь, где симптомы проявляются у множества насельников. В лавре осталось всего несколько человек, способных поддерживать ежедневные богослужения, которые переместились в единственный храм — Троицкий, к мощам преподобного Сергия.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На строгий карантин закрыта расположенная рядом Московская духовная академия. Некому служить и во многих московских храмах, где коронавирус «выкосил» часть духовенства — например, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в центре Москвы.

Режим карантина введен и в главных святынях Московского патриархата на территории Украины: в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, Троицком Ионинском и Голосеевском монастырях Киева. Город Почаев, где расположена одна из лавр, власти были вынуждены полностью оцепить из-за стремительного распространения заразы, а после многолюдной Пасхи в Святогорской лавре Московского патриархата перекрыли все въезды и выезды на подконтрольную Украине часть Донецкой области.

Не легче ситуация и в Беларуси. Закрыта на карантин Минская духовная академия. Катастрофическая ситуация в Свято-Елисаветинском монастыре Минска, куда на Пасху «под гарантии» президента Лукашенко пришло несколько сотен человек.

Разворачивающийся в РПЦ апокалипсис вызывает чаще всего растерянность.

Все меньше становится «ковид-диссидентов», все популярнее конспирологические версии.

Но среди страхов и поиска мистической тайны начинают звучать и покаянные нотки: «Видимо, мы что-то делали не так, раз Господь нас вразумляет».